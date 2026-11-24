Energifonden lockar svenska småsparare med räntor på upp till 9 procent. Men genom ett smart upplägg slipper bolaget Finansinspektionens granskning av sina obligationserbjudanden.
Lockar småsparare med 9 procents ränta – så slipper bolaget FI:s granskning
Höga räntor lockar givetvis många svenska småsparare.
Men det gäller samtidigt att hålla koll på vad för slags verksamhet du placerar dina pengar i.
Som Dagens PS tidigare har berättat lockar Energifonden svenska sparare med räntor på upp till 9 procent, samtidigt som placeringarna saknar statlig insättningsgaranti.
”Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto”, står det i bolagets informationsbroschyr.
Trots namnet handlar det inte om någon traditionell fond, utan om ett investmentbolag som finansierar sin verksamhet genom att bland annat låna pengar från privatpersoner.
Obligationerna är dock efterställda. Vid en konkurs innebär det att andra fordringsägare generellt har företräde framför obligationsinnehavarna.
Höga räntor lockar småsparare
Energifonden erbjuder för närvarande obligationer med räntor på mellan 5 och 9 procent.
Den femåriga obligationen ger 9 procents årlig ränta och teckningsperioden löper fram till den 30 november.
Minsta teckningspost är 50 000 kronor och en placering på 100 000 kronor med 9 procents årsränta ger 9 000 kronor i årlig ränta före skatt. Men om bolaget får betalningsproblem riskerar investeraren att förlora hela eller delar av kapitalet.
Så slipper Energifonden FI:s granskning
Nu visar en granskning från Privata Affärer hur Energifonden har kunnat undvika kravet på att få sina obligationsprospekt godkända av Finansinspektionen, FI.
Genom att fördela obligationsemissionerna mellan fem dotterbolag och hålla flera av dem strax under den gällande beloppsgränsen har bolaget kunnat undvika prospektgranskningen.
Sedan den 5 juni i år ligger beloppsgränsen på motsvarande omkring 130 miljoner kronor per emitterande bolag under en tolvmånadersperiod. Tidigare låg gränsen på omkring 27 miljoner kronor.
Upplägget följer enligt granskningen gällande regler, men innebär att spararna går miste om den granskning av informationen som ett prospektgodkännande medför.
Fartyg hamnade i ryska skuggflottan
Samtidigt har Energifondens tidigare affärer väckt uppmärksamhet.
I juni 2023 sålde investmentbolagets norska dotterbolag Energifonden Maritime tankfartyget Agneta Pallas 2. Redan en månad efter försäljningen transporterade fartyget rysk olja till Turkiet.
Sedan februari 2025 finns fartyget, som numera heter Ocean Faye, på EU:s sanktionslista.
”Det anmärkningsvärda här är att Energifonden sålde direkt till en sådan aktör, fartyget blev direkt ett så kallat skuggfartyg”, säger Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, till Di, vilket vi tidigare har berättat.
Spararna kan ha svårt att förstå riskerna
Hittills har koncernen emitterat 31 obligationer. Enligt bolaget har de lån som nått sina slutdatum betalats tillbaka enligt villkoren.
Energifondens obligationer är samtidigt onoterade, vilket gör det svårare att sälja dem i förtid.
Bolagets vd Fredrik Johansson har tidigare medgett att vissa småsparare kan ha svårt att förstå skillnaden mellan obligationerna och ett traditionellt sparkonto.
”Vi kan inte utesluta att det finns sparare som inte förstår skillnaden”, har han tidigare sagt till Privata Affärer.
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