Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Som Dagens PS tidigare har berättat lockar Energifonden svenska sparare med räntor på upp till 9 procent, samtidigt som placeringarna saknar statlig insättningsgaranti.

”Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto”, står det i bolagets informationsbroschyr.

Trots namnet handlar det inte om någon traditionell fond, utan om ett investmentbolag som finansierar sin verksamhet genom att bland annat låna pengar från privatpersoner.

Obligationerna är dock efterställda. Vid en konkurs innebär det att andra fordringsägare generellt har företräde framför obligationsinnehavarna.

Höga räntor lockar småsparare

Energifonden erbjuder för närvarande obligationer med räntor på mellan 5 och 9 procent.

Den femåriga obligationen ger 9 procents årlig ränta och teckningsperioden löper fram till den 30 november.

Minsta teckningspost är 50 000 kronor och en placering på 100 000 kronor med 9 procents årsränta ger 9 000 kronor i årlig ränta före skatt. Men om bolaget får betalningsproblem riskerar investeraren att förlora hela eller delar av kapitalet.