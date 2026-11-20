Energifonden lockar svenska småsparare med upp till 9 procents ränta. Men bolaget har en kontroversiell affärshistorik. Ett fartyg som såldes av ett dotterbolag hamnade senare i den ryska skuggflottan.
Lockar sparare med hög ränta – sålde fartyg till Putins skuggflotta
Energifonden marknadsför sina högränteobligationer brett till svenska småsparare. Investmentbolaget har sedan 2018 emitterat obligationer till allmänheten med räntor på mellan 5 och 9 procent.
Men bakom ränteerbjudandena finns en uppmärksammad fartygsaffär med kopplingar till rysk oljeexport.
Enligt en granskning av Dagens industri sålde Energifondens norska dotterbolag Energifonden Maritime ett tankfartyg i juni 2023. Fartyget hette då Agneta Pallas 2 och såldes till Oceanica Shipping.
Det döptes senare om till Ocean Faye och användes för transporter av rysk olja. Redan en månad efter försäljningen transporterade fartyget rysk olja till Turkiet, enligt norska NRK:s granskning.
Även Sjömannen har granskat fartygsaffären och beskriver försäljningen som anmärkningsvärd eftersom fartyget såldes direkt till skuggflottan.
164 miljoner i redovisad vinst
Energifondens årsredovisning för 2023 visar en realisationsvinst på 164 miljoner kronor. Det kan jämföras med bolagets totala vinst på 75 miljoner kronor samma år.
NRK har uppgett att vinsten från fartygsaffären uppgick till 153 miljoner norska kronor. Vd Fredrik Johansson bestred den beräkningen och hänvisade till lägre rörelseresultat och en stor kostnadspost.
Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, är kritisk till affären.
”Det anmärkningsvärda här är att Energifonden sålde direkt till en sådan aktör, fartyget blev direkt ett så kallat skuggfartyg”, säger han till Di.
Johansson uppgav i en kommentar till NRK i februari 2025 att Energifonden gjort ”allt som stod i dess makt” för att kontrollera att fartyget inte skulle hamna i skuggflottan.
Fartyget finns på EU:s sanktionslista
Sedan februari 2025 finns Ocean Faye på EU:s sanktionslista. Motiveringen är bland annat transport av rysk olja med högriskmetoder inom sjöfarten och stöd till den ryska energisektorn. Det framgår av EU:s sanktionsförordning 2025/395.
Fartygsförsäljningen skedde före EU:s förbud mot försäljning av tankfartyg till Ryssland som infördes i december 2023.
Energifondens vd och ensamägare Fredrik Johansson har även en historia av problematiska bolagsengagemang. Han var tidigare vd och styrelseordförande i Pallas Group som gick i konkurs 2019. Han var också vd för Smart Energy som uteslöts från NGM:s marknadsplats 2020 efter upprepade regelbrott.
Energifonden erbjuder nu nya obligationer med räntor på mellan 5 och 9 procent. Den femåriga obligationen ger 9 procents årlig ränta och har en teckningsperiod till den 30 november 2026. Minsta teckningspost är 50 000 kronor, enligt bolagets eget erbjudande.
Läs mer: Rysslands skuggflotta i ljuset – Putins kassako avslöjad