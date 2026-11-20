Men bakom ränteerbjudandena finns en uppmärksammad fartygsaffär med kopplingar till rysk oljeexport.

Enligt en granskning av Dagens industri sålde Energifondens norska dotterbolag Energifonden Maritime ett tankfartyg i juni 2023. Fartyget hette då Agneta Pallas 2 och såldes till Oceanica Shipping.

Det döptes senare om till Ocean Faye och användes för transporter av rysk olja. Redan en månad efter försäljningen transporterade fartyget rysk olja till Turkiet, enligt norska NRK:s granskning.

Även Sjömannen har granskat fartygsaffären och beskriver försäljningen som anmärkningsvärd eftersom fartyget såldes direkt till skuggflottan.

164 miljoner i redovisad vinst

Energifondens årsredovisning för 2023 visar en realisationsvinst på 164 miljoner kronor. Det kan jämföras med bolagets totala vinst på 75 miljoner kronor samma år.

NRK har uppgett att vinsten från fartygsaffären uppgick till 153 miljoner norska kronor. Vd Fredrik Johansson bestred den beräkningen och hänvisade till lägre rörelseresultat och en stor kostnadspost.

Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, är kritisk till affären.

”Det anmärkningsvärda här är att Energifonden sålde direkt till en sådan aktör, fartyget blev direkt ett så kallat skuggfartyg”, säger han till Di.

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Johansson uppgav i en kommentar till NRK i februari 2025 att Energifonden gjort ”allt som stod i dess makt” för att kontrollera att fartyget inte skulle hamna i skuggflottan.