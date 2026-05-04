Mutor och felaktiga nedslag när besiktningen granskas

Bilhaveri efter godkänd besiktning

Visste du att du har rätt att klaga på ett godkänt besiktningsresultat? Undersökningen nämner förare som fått bilen godkänd på besiktningen men strax efteråt varit med om haverier i hjulupphängningen och liknande delar, ofta på grund av allvarliga rostangrepp som inte anmärkts på.

Vid Transportstyrelsens oanmälda besök på besiktningsstationer som godkänner en stor andel äldre bilar konstateras brister i hur teknikerna jobbar:

”Tillsynerna har bland annat visat att teknikerna inte alltid genomför alla kontroller och bedömningar på föreskrivet sätt. Vid några tillfällen har det resulterat i missade brister på fordonen. De bakomliggande orsakerna kan exempelvis bero på bristande kompetens eller medvetna avsteg från reglerna.”

Myndigheten uppskattar att drygt 700 bilar fått felaktig bedömning vid besiktningen under 2025.

272 avvikelser, fyra indragna certifikat

Swedac är den kvalitetssäkrande myndighet som tillhandahåller ackreditering för svenska besiktningsfirmor. Under 2025 har 272 avvikelser konstaterats och fortsatt ackreditering rekommenderats för samtliga besiktningsföretag.

Enskilda besiktningstekniker behöver också vara ackrediterade och certifierade för att arbeta i branschen, under året har fyra besiktningstekniker blivit av med sina certifikat med anledning av misstänkta oegentligheter, vilket är ett liknande antal som de senaste föregående åren.

Få arbetsskador och anmälda tillbud

Arbetsmiljöverket har gjort ett inspel i granskningen gällande arbetsmiljön ute på stationerna. De konstaterar att man har ganska lite kontakt med branschen men att det finns enstaka anmälda olyckor där en bil ”körts av fordonslyft som fortfarande varit upplyft, någon klämd tumme och så

vidare”.

Vissa tekniker har upplevt hotfulla eller våldsamma kunder som inte varit nöjda med

besiktningsresultatet. Endast två sådana anmälningar har inkommit till Arbetsmiljöverket sedan 2020.

Prisutvecklingen

Under 2025 har de rapporterade priserna för både kontrollbesiktning och efterkontroll ökat mer än konsumentprisindex.

Transportstyrelsen konstaterar att priserna skiljer sig mycket, bland annat beroende på

besiktningsstation, dag och tid på dygnet samt hur kunden väljer att betala.

