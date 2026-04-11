Mikael Damberg: Skevheter i systemet gynnar de rikaste

Wallenbergarna som förebild, nyrika som frågetecken

Damberg lyfter Wallenbergsfären som idealexempel. Stiftelsestrukturen återinvesterar i forskning, AI-utveckling och kvantdatorer. Pengarna stannar i Sverige.

”Jag skulle önska att flera av de här nyrika hittade vägar att säkra det långsiktigt. Att pengarna återinvesteras i nästa generation”, säger han.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Enligt en rapport om svenska miljardärer kommer nästan 70 procent av den samlade miljardärsförmögenheten i Sverige från arv, inte från innovation eller entreprenörskap. Sverige har gått från landet lagom till ett av världens mest koncentrerade miljardärsländer.

Fastighetsskatten politiskt död

Trots att ekonomer i praktiken är eniga om att fastighetsskatt vore effektivt stänger Damberg dörren.

”Det skapade en illegitim situation. Människor med låga inkomster kände att de kanske inte hade råd att bo kvar”, säger han.

S förlorade flera val på frågan. Nu är den begravd.

Klyftor som säkerhetshot

Damberg drar linjen vidare, till det försämrade säkerhetspolitiska läget. Växande klyftor undergräver viljan att försvara det gemensamma.

”Är vi beredda att försvara vårt land? Känner vi en gemensam identitet? Då är det rimligt att alla är med och betalar skatt”, säger han.

Han pekar på USA som varnande exempel. Utan begränsningar för politiska donationer kan kapital köpa makt och inflytande i det Damberg kallar ”världens största så kallade demokrati”. Demokratiindex visar att USA:s demokrati försämrats snabbare än något annat västland.

Vad S faktiskt föreslår

I den senaste S-budgeten: höjd skatt för inkomster över 66 000 kronor i månaden, plus en extra avgift för banksektorn som ökade sina marginaler när räntorna sköt i höjden.

Pengarna ska finansiera höjda barnbidrag, stöd till ensamstående föräldrar och billigare läkemedel för pensionärer. Sverige är det enda nordiska landet som inte höjt barnbidraget.

