Mikael Damberg: Skevheter i systemet gynnar de rikaste

Mikael Damberg

Socialdemokraternas Mikael Damberg kräver en bred skatteöversyn som flyttar skattebördan från löntagare till kapitalägare. I Ekdals perspektiv pekar han ut hålen i systemet och varnar för att växande klyftor hotar samhällets sammanhållning.

Sverige har fler miljardärer per capita än nästan något annat land i världen. Samtidigt växer oron för en backlash mot de superrika och debatten om vem som egentligen betalar sin del har blivit allt intensivare.

Nu skärper Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, tonen.

”De betalar fruktansvärt lite”

Damberg riktar udden rakt mot skattesystemets snedvridning.

”Vi beskattar vanliga löneinkomster ganska kraftfullt, men de som får sina inkomster från kapitalinkomster betalar ibland väldigt lite. De som lägger pengar på att undvika skatt kan betala fruktansvärt lite”, säger han i Ekdals perspektiv.

Lösningen är enligt Damberg en bred skatteöversyn. Högre kapitalskatt ska växlas mot lägre skatt på arbete. S har redan flaggat för en ny ISK-skattenivå för innehav över tre miljoner kronor, men Damberg säger att partiet inte är låst vid en exakt procentsats.

”Det har gått så lång tid sedan förra skatteöversynen att vi börjar få väldigt mycket hål i skattesystemet. Det är inte rationellt”, säger han.

Wallenbergarna som förebild, nyrika som frågetecken

Damberg lyfter Wallenbergsfären som idealexempel. Stiftelsestrukturen återinvesterar i forskning, AI-utveckling och kvantdatorer. Pengarna stannar i Sverige.

”Jag skulle önska att flera av de här nyrika hittade vägar att säkra det långsiktigt. Att pengarna återinvesteras i nästa generation”, säger han.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Enligt en rapport om svenska miljardärer kommer nästan 70 procent av den samlade miljardärsförmögenheten i Sverige från arv, inte från innovation eller entreprenörskap. Sverige har gått från landet lagom till ett av världens mest koncentrerade miljardärsländer.

Fastighetsskatten politiskt död

Trots att ekonomer i praktiken är eniga om att fastighetsskatt vore effektivt stänger Damberg dörren.

”Det skapade en illegitim situation. Människor med låga inkomster kände att de kanske inte hade råd att bo kvar”, säger han.

S förlorade flera val på frågan. Nu är den begravd.

Klyftor som säkerhetshot

Damberg drar linjen vidare, till det försämrade säkerhetspolitiska läget. Växande klyftor undergräver viljan att försvara det gemensamma.

”Är vi beredda att försvara vårt land? Känner vi en gemensam identitet? Då är det rimligt att alla är med och betalar skatt”, säger han.

Han pekar på USA som varnande exempel. Utan begränsningar för politiska donationer kan kapital köpa makt och inflytande i det Damberg kallar ”världens största så kallade demokrati”. Demokratiindex visar att USA:s demokrati försämrats snabbare än något annat västland.

Vad S faktiskt föreslår

I den senaste S-budgeten: höjd skatt för inkomster över 66 000 kronor i månaden, plus en extra avgift för banksektorn som ökade sina marginaler när räntorna sköt i höjden.

Pengarna ska finansiera höjda barnbidrag, stöd till ensamstående föräldrar och billigare läkemedel för pensionärer. Sverige är det enda nordiska landet som inte höjt barnbidraget.

Mest lästa i kategorin

David Ingnäs om alla miljarder som ligger och skräpar. Nu vill EU titta på Sveriges ISK-modell
Spela klippet
PS Studio

10 000 miljarder euro ligger och skräpar – nu vill EU kopiera Sveriges ISK-modell

07 apr. 2026
Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid pratar om det ökade missnöjet med Donald Trump
Spela klippet
PS Studio

Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan

06 apr. 2026
David Ingnäs
Spela klippet
PS Studio

Undersökning: Svenskarna allt mer pessimistiska och drar ner på konsumtion 2026

06 apr. 2026