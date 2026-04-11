Mikael Damberg: Skevheter i systemet gynnar de rikaste

Socialdemokraternas Mikael Damberg kräver en bred skatteöversyn som flyttar skattebördan från löntagare till kapitalägare. I Ekdals perspektiv pekar han ut hålen i systemet och varnar för att växande klyftor hotar samhällets sammanhållning.
Nu skärper Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, tonen.
”De betalar fruktansvärt lite”
Damberg riktar udden rakt mot skattesystemets snedvridning.
”Vi beskattar vanliga löneinkomster ganska kraftfullt, men de som får sina inkomster från kapitalinkomster betalar ibland väldigt lite. De som lägger pengar på att undvika skatt kan betala fruktansvärt lite”, säger han i Ekdals perspektiv.
Lösningen är enligt Damberg en bred skatteöversyn. Högre kapitalskatt ska växlas mot lägre skatt på arbete. S har redan flaggat för en ny ISK-skattenivå för innehav över tre miljoner kronor, men Damberg säger att partiet inte är låst vid en exakt procentsats.
”Det har gått så lång tid sedan förra skatteöversynen att vi börjar få väldigt mycket hål i skattesystemet. Det är inte rationellt”, säger han.
Wallenbergarna som förebild, nyrika som frågetecken
Damberg lyfter Wallenbergsfären som idealexempel. Stiftelsestrukturen återinvesterar i forskning, AI-utveckling och kvantdatorer. Pengarna stannar i Sverige.
”Jag skulle önska att flera av de här nyrika hittade vägar att säkra det långsiktigt. Att pengarna återinvesteras i nästa generation”, säger han.