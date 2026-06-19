Krisen tar kål på hemmafrun

52 procent har dubbel heltid

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I dag har båda föräldrarna heltidsjobb i 52 procent av alla heterosexuella par med barn under 18 år, enligt en Pew Research-analys.

Ungefär en fjärdedel av familjerna har en pappa som arbetar heltid och en mamma som är arbetslös.

Fördelningen skiljer sig åt mellan föräldrar ur olika etniska bakgrunder. 60 procent av de svarta mödrarna med partner arbetar heltid.

Bland asiatiska mammor är andelen 54 procent och bland vita mammor alltså 52 procent.

Hos latinamerikanska familjer har andelen med dubbla heltidsinkomster legat stabilt på cirka 44 procent i 25 år.

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Den klassiska hemmafrun är historia. Där värderingar gjort det i Sverige har den ekonomiska krisen gjort jobbet i USA. (Foto: Herman Ronninger/TT)

Ouppnåeligt för allt fler

Samtidigt som två heltidsinkomster blir en nödvändighet för allt fler, får fler och fler amerikaner problem med att över huvud taget få livet att gå ihop ekonomiskt.

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Bostadsägande, ett stabilt jobb och att ens kunna försörja sina barn blir ouppnåeligt för allt fler, när hög inflation och ännu högre räntor äter upp alltmer av människors inkomster.

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Tung börda på kvinnorna

Parallellt med detta säger mer än hälften av de heltidsarbetande föräldrarna att de kämpar med balansen arbete och familj.

”Arbetande mammor idag spenderar mer tid med sina barn än hemmavarande mammor när vi var barn”, säger ekonomen Corinne Low hos Fortune.

Barn och hushåll är områden där ansvaret fortfarande faller nästan helt på kvinnorna.

Även när en hustru tjänar mer än sin man, lagar och städar hon fortfarande dubbelt så mycket mat som sin partner, enligt Low.

Nästan två tredjedelar av allt kring vård, barn och hushåll görs av kvinnor, och om amerikanska kvinnor fick betalt för allt sitt obetalda arbete skulle det kosta 683 miljarder dollar per år, enligt National Partnership for Women & Families.

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