Krisen i USA:s ekonomi tar kål på hemmafrun. För första gången arbetar nu båda föräldrarna heltid i de flesta familjer.
Krisen tar kål på hemmafrun
År 2020 angav 3 procent av amerikanerna att höga levnadskostnader var deras största ekonomiska problem.
I dag är andelen som säger samma sak nära en tredjedel. Levnadsomkostnaderna håller på att knäcka de amerikanska hushållen.
Hälften av amerikanerna säger att de har precis tillräckligt med pengar för att upprätthålla sin levnadsstandard – en femtedel att de halkar efter.
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Dubbelt så dyrt med barn
Kostnaden för barn är en stor del i det. Att låta ett barn växa upp kostar mer än 300 000 dollar de första 18 åren, enligt Lendingtree som påpekar att den kostnaden var 165 630 dollar vid millennieskiftet.
Ett hushåll med två barn måste tjäna mer än 400 000 dollar per år för att barnomsorg ska anses vara överkomlig, enligt federala regler.
Den ekonomiska krisen har lett till att båda föräldrarna nu för första gången arbetar heltid i de flesta amerikanska familjer, skriver Fortune.
För 50 år sedan överlevde 4 av 10 amerikanska familjer på en inkomst, men den tiden är sedan länge förbi.
52 procent har dubbel heltid
I dag har båda föräldrarna heltidsjobb i 52 procent av alla heterosexuella par med barn under 18 år, enligt en Pew Research-analys.
Ungefär en fjärdedel av familjerna har en pappa som arbetar heltid och en mamma som är arbetslös.
Fördelningen skiljer sig åt mellan föräldrar ur olika etniska bakgrunder. 60 procent av de svarta mödrarna med partner arbetar heltid.
Bland asiatiska mammor är andelen 54 procent och bland vita mammor alltså 52 procent.
Hos latinamerikanska familjer har andelen med dubbla heltidsinkomster legat stabilt på cirka 44 procent i 25 år.
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Ouppnåeligt för allt fler
Samtidigt som två heltidsinkomster blir en nödvändighet för allt fler, får fler och fler amerikaner problem med att över huvud taget få livet att gå ihop ekonomiskt.
Bostadsägande, ett stabilt jobb och att ens kunna försörja sina barn blir ouppnåeligt för allt fler, när hög inflation och ännu högre räntor äter upp alltmer av människors inkomster.
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Tung börda på kvinnorna
Parallellt med detta säger mer än hälften av de heltidsarbetande föräldrarna att de kämpar med balansen arbete och familj.
”Arbetande mammor idag spenderar mer tid med sina barn än hemmavarande mammor när vi var barn”, säger ekonomen Corinne Low hos Fortune.
Barn och hushåll är områden där ansvaret fortfarande faller nästan helt på kvinnorna.
Även när en hustru tjänar mer än sin man, lagar och städar hon fortfarande dubbelt så mycket mat som sin partner, enligt Low.
Nästan två tredjedelar av allt kring vård, barn och hushåll görs av kvinnor, och om amerikanska kvinnor fick betalt för allt sitt obetalda arbete skulle det kosta 683 miljarder dollar per år, enligt National Partnership for Women & Families.
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