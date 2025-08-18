Kris på andra sidan Atlanten – var tredje har fått det sämre

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Många amerikaner saknar sparbuffert

Undersökningen visar också att många amerikaner är missnöjda med hur mycket de lyckats spara. Nästan en tredjedel är “mycket missnöjda eller helt missnöjda” med sin nivå av besparingar.

Bland låginkomsttagare är siffran ännu högre – 30 procent uppger att de är helt missnöjda med sin ekonomiska buffert. Bara omkring en av tio amerikaner känner sig helt trygga med sin sparnivå.

Samtidigt säger 45 procent att deras inkomst bara precis räcker för att täcka utgifterna varje månad. Nästan 30 procent har till och med högre utgifter än inkomster.

Så reagerar hushållen

Yahoo Finance tog även reda på hur hushållen agerar när månadsbudgeten spricker.

På den frågan svarade 40 procent att de drar ner på sina utgifter. 26 procent använder istället sina besparingar för att klara sig.

Människor med lägre inkomster är i högre grad benägna att skära i sina utgifter direkt, visar undersökningen. 46 procent i gruppen med under 50 000 dollar i årsinkomst svarar att de skulle minska konsumtionen jämfört med 39 procent bland höginkomsttagare.

Var fjärde amerikan vet inte sitt eget nettovärde

Att veta sin nettoförmögenhet – alltså vad man äger minus vad man är skyldig – är en nyckel till bättre ekonomisk kontroll, konstaterar Yahoo. Men här brister det för många.

Bara 58 procent av de tillfrågade säger att de vet vad de har för nettovärde. Resten är antingen osäkra eller vet inte alls. Ju äldre och rikare man är, desto större är sannolikheten att man har koll.

Ekonomisk osäkerhet trots lägre inflation

Även om inflationen inte är lika dramatisk som för några år sedan, är trycket på hushållen fortsatt högt. Budgetar är pressade, sparandet haltar och kunskapen om den egna ekonomin varierar stort mellan olika grupper.

“Amerikaner står i dag inför unika utmaningar när det gäller att budgetera, spara och bygga upp en förmögenhet”, skriver Yahoo, som också understryker att ekonomisk kunskap är en viktig nyckel till tryggare privatekonomi.

Undersökningen baseras på svar från 2 575 vuxna amerikaner och genomfördes mellan 13 och 17 juni 2025.

