Inflationen i USA har förvisso sjunkit sedan toppnivåerna 2022. Många amerikaner fortsätter dock kämpa ekonomiskt.
Kris på andra sidan Atlanten – var tredje har fått det sämre
I juni genomförde Marist Poll, på uppdrag av Yahoo Finance, en undersökning bland amerikanska konsumenter. Resultatet var mestadels dystert.
Priserna på bland annat el, bilförsäkringar, restaurangbesök och boende har fortsatt att stiga. Samtidigt är räntorna höga, arbetsmarknaden fortsatt ansträngd och kreditkortsskulderna – de har nått nya rekordnivåer.
Allt detta har bidragit till undersökningens kanske mest centrala siffra: En tredjedel av alla amerikaner uppger att deras ekonomiska situation har försämrats det senaste året.
Särskilt utsatta är äldre generationer och hushåll med låga inkomster. Bland dem som tjänar under 50 000 dollar om året uppger nästan hälften – 47 procent – att deras ekonomi blivit sämre.
Kvinnor drabbas hårdare
Skillnaderna är även stora mellan olika grupper.
Män är exempelvis dubbelt så benägna som kvinnor att säga att deras ekonomi förbättrats under det gångna året – 36 procent jämfört med 18 procent.
Kvinnor är också mer pessimistiska när det gäller levnadskostnader: hälften anser att kostnaderna i deras område är oöverkomliga, jämfört med 40 procent av männen.
Många amerikaner saknar sparbuffert
Undersökningen visar också att många amerikaner är missnöjda med hur mycket de lyckats spara. Nästan en tredjedel är “mycket missnöjda eller helt missnöjda” med sin nivå av besparingar.
Bland låginkomsttagare är siffran ännu högre – 30 procent uppger att de är helt missnöjda med sin ekonomiska buffert. Bara omkring en av tio amerikaner känner sig helt trygga med sin sparnivå.
Samtidigt säger 45 procent att deras inkomst bara precis räcker för att täcka utgifterna varje månad. Nästan 30 procent har till och med högre utgifter än inkomster.
Så reagerar hushållen
Yahoo Finance tog även reda på hur hushållen agerar när månadsbudgeten spricker.
På den frågan svarade 40 procent att de drar ner på sina utgifter. 26 procent använder istället sina besparingar för att klara sig.
Människor med lägre inkomster är i högre grad benägna att skära i sina utgifter direkt, visar undersökningen. 46 procent i gruppen med under 50 000 dollar i årsinkomst svarar att de skulle minska konsumtionen jämfört med 39 procent bland höginkomsttagare.
Var fjärde amerikan vet inte sitt eget nettovärde
Att veta sin nettoförmögenhet – alltså vad man äger minus vad man är skyldig – är en nyckel till bättre ekonomisk kontroll, konstaterar Yahoo. Men här brister det för många.
Bara 58 procent av de tillfrågade säger att de vet vad de har för nettovärde. Resten är antingen osäkra eller vet inte alls. Ju äldre och rikare man är, desto större är sannolikheten att man har koll.
Ekonomisk osäkerhet trots lägre inflation
Även om inflationen inte är lika dramatisk som för några år sedan, är trycket på hushållen fortsatt högt. Budgetar är pressade, sparandet haltar och kunskapen om den egna ekonomin varierar stort mellan olika grupper.
“Amerikaner står i dag inför unika utmaningar när det gäller att budgetera, spara och bygga upp en förmögenhet”, skriver Yahoo, som också understryker att ekonomisk kunskap är en viktig nyckel till tryggare privatekonomi.
Undersökningen baseras på svar från 2 575 vuxna amerikaner och genomfördes mellan 13 och 17 juni 2025.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
