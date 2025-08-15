Prischock i solparadiset – upp 20 procent på ett år

Bjurfors Spanienindex följer prisutvecklingen i 13 av de mest attraktiva regionerna bland svenska bostadsköpare, från Girona i norr till Cádiz i söder, samt på Mallorca och Kanarieöarna.

I juli steg priserna i samtliga områden, men störst var ökningen i Valencia och Castellón, med 2,6 respektive 2,1 procent på en månad.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Sett över året är det Valencia och Murcia som toppar statistiken, båda med omkring 20 procents prislyft. Sammanlagt har bostadspriserna i Spanien ökat med 13,4 procent på ett år.

På Mallorca är efterfrågan fortsatt hög, särskilt från utländska köpare, och det begränsade utbudet fortsätter att pressa upp priserna.

“I juli såg vi prisuppgångar i samtliga regioner och utvecklingen över ett år är särskilt stark i Valencia och Murcia”, säger Irja Amolin, tf vd för Bjurfors Sverige.

Hon bedömer att Balearerna – med Mallorca som största ö – även under 2025 kommer att stå för den största nominella prisökningen i hela Spanien.

Missa inte: Nu har svenskarna medvind i Spanien: “Agera snart”. Dagens PS

Hög avkastning lockar investerare

ANNONS

För många svenskar är bostaden i Spanien både fritidsboende och investering.

Strandnära lägenheter kan ge en hyresavkastning på över 7 procent. Men nya uthyrningsregler kräver sedan april föreningens godkännande för korttidsuthyrning, och från juli måste bostaden vara registrerad i ett nationellt register. Utan det riskerar ägare böter på upp till 500 000 euro.

“Den höga hyresavkastningen i populära kustorter är fortsatt en stark drivkraft för både privata och professionella köpare. Men de nya uthyrningsreglerna innebär att det blir allt viktigare att göra hemläxan innan köpet”, säger Amolin.