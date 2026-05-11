Köpte bostad för 5 miljarder – här får svenskar mer för pengarna

Du kan betala tusenlappar för mycket på bolånet

Vidare till bolånet – en utgift där små skillnader snabbt kan bli stora pengar.

Enligt Finansinspektionens nya bolånestatistik låg den genomsnittliga rörliga räntan på nya och omförhandlade bolån hos de åtta största bolånebankerna på 2,62 procent i mars.

Skillnaden mellan banken med högst och lägst genomsnittsränta var 0,26 procentenheter. För ett bolån på två miljoner kronor motsvarar det drygt 5 000 kronor per år.

”Exemplet visar inte vad varje enskild bolånekund kan spara, men det visar att skillnaderna mellan bankerna kan få stor betydelse i plånboken. Det är ett bra skäl till att jämföra villkor, kontakta banken och fråga om du verkligen har den bästa räntan du kan få”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

“Skillnaderna mellan bankerna kan få stor betydelse i plånboken”, menar ekonomen (Foto: Jessica Gow och Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT)

Här finns Sveriges högsta löner

På lönefronten drar finanscheferna ifrån.

En sammanställning baserad på lönestatistik från SCB visar att chefer inom bank, finans och försäkring på nivå 1 hade en medellön på 158 900 kronor i månaden under 2024.

Det kan jämföras med den svenska genomsnittslönen, som ligger på 41 600 kronor i månaden.

På andra plats finns general-, landstings- och kommundirektörer med 115 200 kronor i månaden. Trea är mäklare inom finans, där medellönen ligger på 106 500 kronor.

Högst genomsnittslön har svenskar i åldern 45 till 54 år. Där ligger snittet på 46 300 kronor i månaden.

Dessa svenskar mår sämst ekonomiskt

Alla har det förvisso inte lika gott ställt som Sveriges finanschefer.

En undersökning gjord på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund visar att var tredje svensk är mer orolig för sin privatekonomi i dag än för ett år sedan.

Allra störst är oron bland låginkomsttagare, kvinnor och hyresgäster. Bland personer som tjänar under 20 000 kronor i månaden uppger 45 procent att de är mer oroade för sin ekonomi nu än för ett år sedan.

”För många är den ekonomiska oron inte något tillfälligt – den har blivit en del av vardagen. Särskilt utsatta är grupper som redan har små marginaler. Det påverkar inte bara ekonomin, utan också tryggheten i livet i stort. Det är en känsla som många bär med sig varje dag”, säger Björn Elfstrand, vd för Sparbankernas Riksförbund.

Ukrainsk miljardär köper lägenhet för 5 miljarder

Vi avslutar veckan i Monaco, där en bostadsaffär fått även lyxmarknaden att höja på ögonbrynen.

Ukrainske miljardären Rinat Achmetov har köpt en lyxvåning i Monaco för 471 miljoner euro, motsvarande omkring 5 miljarder kronor. Enligt Bloomberg är det en av de högsta kända summorna som betalats för en privat bostad i världen.

Lägenheten ligger i det nya prestigeområdet Mareterra och uppges vara omkring 2 500 kvadratmeter stor. Den har 21 rum, privat pool, jacuzzi, terrasser, havsutsikt och minst åtta parkeringsplatser.

Köpet ska ha gjorts via Achmetovs holdingbolag SCM.

Affären skrevs enligt Bloomberg före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, men slutfördes först 2024 och blev alltså känd först nu.

