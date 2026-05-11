PS sammanfattar den senaste veckans privatekonomiska nyheter som den här gången handlar om bolånekunder som kan betala tusenlappar för mycket i ränta, höga löner – och en ukrainsk miljardär.
Köpte bostad för 5 miljarder – här får svenskar mer för pengarna
Det har också handlat om ekonomisk oro bland svenskarna. Trots att hushållens ekonomi väntas stärkas under året uppger många att vardagen fortfarande känns pressad.
Tre länder – här får svenskarna mer för pengarna
Vi inleder veckan med semester.
Mellan 2019 och 2023 steg kostnaderna för både flyg och hotell i Europa med dryga 30 procent, enligt siffror från European Travel Commission.
Men det finns fortfarande resmål där svenska semesterpengar räcker längre. Apollo pekar ut Albanien, Grekland och Bulgarien som tre länder där prisnivån fortfarande är låg jämfört med Sverige.
Tirana, Albaniens huvudstad, har utsetts till Europas billigaste storstad. En dag på stan där är cirka 50 procent billigare än i Stockholm. Bulgariens huvudstad Sofia är i sin tur 40 procent billigare.
”Det behöver inte handla om att resa mindre, utan om att resa smartare. De som är öppna för att justera både tidpunkt, resesätt och resmål kan ofta säkra både bättre priser och mer semester för pengarna”, säger Martina Krantz, pressansvarig på Apollo.
Du kan betala tusenlappar för mycket på bolånet
Vidare till bolånet – en utgift där små skillnader snabbt kan bli stora pengar.
Enligt Finansinspektionens nya bolånestatistik låg den genomsnittliga rörliga räntan på nya och omförhandlade bolån hos de åtta största bolånebankerna på 2,62 procent i mars.
Skillnaden mellan banken med högst och lägst genomsnittsränta var 0,26 procentenheter. För ett bolån på två miljoner kronor motsvarar det drygt 5 000 kronor per år.
”Exemplet visar inte vad varje enskild bolånekund kan spara, men det visar att skillnaderna mellan bankerna kan få stor betydelse i plånboken. Det är ett bra skäl till att jämföra villkor, kontakta banken och fråga om du verkligen har den bästa räntan du kan få”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.
Här finns Sveriges högsta löner
På lönefronten drar finanscheferna ifrån.
En sammanställning baserad på lönestatistik från SCB visar att chefer inom bank, finans och försäkring på nivå 1 hade en medellön på 158 900 kronor i månaden under 2024.
Det kan jämföras med den svenska genomsnittslönen, som ligger på 41 600 kronor i månaden.
På andra plats finns general-, landstings- och kommundirektörer med 115 200 kronor i månaden. Trea är mäklare inom finans, där medellönen ligger på 106 500 kronor.
Högst genomsnittslön har svenskar i åldern 45 till 54 år. Där ligger snittet på 46 300 kronor i månaden.
Dessa svenskar mår sämst ekonomiskt
Alla har det förvisso inte lika gott ställt som Sveriges finanschefer.
En undersökning gjord på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund visar att var tredje svensk är mer orolig för sin privatekonomi i dag än för ett år sedan.
Allra störst är oron bland låginkomsttagare, kvinnor och hyresgäster. Bland personer som tjänar under 20 000 kronor i månaden uppger 45 procent att de är mer oroade för sin ekonomi nu än för ett år sedan.
”För många är den ekonomiska oron inte något tillfälligt – den har blivit en del av vardagen. Särskilt utsatta är grupper som redan har små marginaler. Det påverkar inte bara ekonomin, utan också tryggheten i livet i stort. Det är en känsla som många bär med sig varje dag”, säger Björn Elfstrand, vd för Sparbankernas Riksförbund.
Ukrainsk miljardär köper lägenhet för 5 miljarder
Vi avslutar veckan i Monaco, där en bostadsaffär fått även lyxmarknaden att höja på ögonbrynen.
Ukrainske miljardären Rinat Achmetov har köpt en lyxvåning i Monaco för 471 miljoner euro, motsvarande omkring 5 miljarder kronor. Enligt Bloomberg är det en av de högsta kända summorna som betalats för en privat bostad i världen.
Lägenheten ligger i det nya prestigeområdet Mareterra och uppges vara omkring 2 500 kvadratmeter stor. Den har 21 rum, privat pool, jacuzzi, terrasser, havsutsikt och minst åtta parkeringsplatser.
Köpet ska ha gjorts via Achmetovs holdingbolag SCM.
Affären skrevs enligt Bloomberg före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, men slutfördes först 2024 och blev alltså känd först nu.
