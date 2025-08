The Economist: Klarnas modell är bra för ekonomin

The Economist gör en djupdykning i ekonomin bakom modellen “köp nu, betala senare” (Buy now, pay later, BNPL), som svenska Klarna varit en av pionjärerna bakom.

Även om det finns en del relevant kritik så är tidningen oväntat optimistisk.

“I takt med att den nya finansieringsformen blir alltmer mainstream, ser den säkrare och mer användbar ut än kritikerna påstår. Köp den där burriton och låt ingen döma dig”, skriver de.

Klarnas modell anammas av banker

BNPL-modellen har gått från en nisch till en allt mer integrerad del av det finansiella systemet. Sedan 2017 är Klarna en bank. Vd:n och medgrundaren Sebastian Siemiatkowski säger att han vill att det ska bli en digital finansiell assistent med artificiell intelligens. Bolaget är på väg mot en börsnotering. Klarna och andra stora BNPL-bolag som Affirm är helt integrerade i Apple och Googles digitala betalsystem. Samtidigt har etablerade banker anammat BNPL-modellen, och gränserna suddas ut.

Den främsta kritiken mot BNPL är att det underlättar riskfyllda lån för konsumenter som lever över sina tillgångar. Ett ordentligt test av den tesen kommer först att inträffa när vi får en lågkonjuktur enligt The Economist – något som inte hänt sedan modellen slagit igenom på bred front.