Köp 363 hektar utomlands – för mindre än en svensk villa 

Huset behöver mer än nya gardiner

Den tidigare jaktvaktarbostaden ligger vid vattnet och har plåttak. Den är dock relativt nedgången. Där finns även en ekonomibyggnad.

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Mäklaren lyfter fram möjligheten att utveckla platsen, men något bygglov för att återuppbygga bostaden finns ännu inte. De nuvarande ägarna har däremot låtit ta fram ritningar som de kan dela med en köpare.

Det finns också godkännande för en ny tillfartsväg och en bro, vilket ska göra fastigheten lättare att nå.

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Avlägset, men inte helt avskuret

För att komma till Bad Na Sgalaig behöver du enligt Country Life ta dig till Inverness och sedan fortsätta ytterligare drygt elva mil.

Närmaste samhälle, Gairloch, ligger däremot bara omkring sex kilometer bort. Där finns butiker, pubar och restauranger. Huvudvägen A832 passerar dessutom några hundra meter från den gamla bostaden.

Köpet kommer med skyldigheter

Bad Na Sgalaig är så kallad crofting land, mark som omfattas av särskilda regler och tillsyn från Crofting Commission.

Enligt Country Life måste du normalt vara bosatt på fastigheten eller inom cirka 32 kilometer från den. Marken ska brukas eller användas för ett annat meningsfullt ändamål. Du får inte heller försumma eller missbruka den.

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Det begränsar möjligheten att köpa området som ett semesterställe att titta till någon gång ibland.

Den som lockas av priset behöver därför fundera på mer än renoveringsbudgeten. Det här köpet förutsätter att du faktiskt använder marken och bor i närheten.

363 hektar skotsk natur kan alltså bli dina. Men det räcker inte att åka dit, ta en fin bild och åka hem igen.

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