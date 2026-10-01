Skog, sjöar och 363 hektar att kalla dina egna. En fastighet i skotska högländerna är till salu med en prisnivå under vad en genomsnittlig villa i Stockholm kostar. Men innan du börjar packa finns det ett gäng detaljer att läsa.
Köp 363 hektar utomlands – för mindre än en svensk villa
Den som letar villa i Stockholm får ganska snabbt lära sig att mycket pengar inte alltid betyder särskilt mycket tomt.
I nordvästra Skottland ser förhållandet lite annorlunda ut.
Där ligger Bad Na Sgalaig Croft, nära Gairloch i Wester Ross, ute till försäljning. Mäklaren Galbraith vill ha bud över 600 000 pund, motsvarande ungefär 8 miljoner kronor. Som jämförelse var medelpriset för villor i Stockholms kommun cirka 9 miljoner kronor under juni-augusti 2026, enligt Svensk Mäklarstatistik.
Det skotska slutpriset är förstås ännu inte bestämt. Men den som har budget för en Stockholmsvilla kan åtminstone börja fundera på hur mycket natur som egentligen är lagom.
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Här är tomten själva poängen
Fastigheten omfattar omkring 363 hektar.
Här finns inhemsk skog, sjöarna Loch Bad an Sgalaig och Dubh Loch samt mark som gränsar till floden Kerry. Området ligger inom Wester Ross National Scenic Area, omgivet av det bergs- och hedlandskap som högländerna är kända för.
Och visst finns det ett hus också.
Huset behöver mer än nya gardiner
Den tidigare jaktvaktarbostaden ligger vid vattnet och har plåttak. Den är dock relativt nedgången. Där finns även en ekonomibyggnad.
Mäklaren lyfter fram möjligheten att utveckla platsen, men något bygglov för att återuppbygga bostaden finns ännu inte. De nuvarande ägarna har däremot låtit ta fram ritningar som de kan dela med en köpare.
Det finns också godkännande för en ny tillfartsväg och en bro, vilket ska göra fastigheten lättare att nå.
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Avlägset, men inte helt avskuret
För att komma till Bad Na Sgalaig behöver du enligt Country Life ta dig till Inverness och sedan fortsätta ytterligare drygt elva mil.
Närmaste samhälle, Gairloch, ligger däremot bara omkring sex kilometer bort. Där finns butiker, pubar och restauranger. Huvudvägen A832 passerar dessutom några hundra meter från den gamla bostaden.
Köpet kommer med skyldigheter
Bad Na Sgalaig är så kallad crofting land, mark som omfattas av särskilda regler och tillsyn från Crofting Commission.
Enligt Country Life måste du normalt vara bosatt på fastigheten eller inom cirka 32 kilometer från den. Marken ska brukas eller användas för ett annat meningsfullt ändamål. Du får inte heller försumma eller missbruka den.
Det begränsar möjligheten att köpa området som ett semesterställe att titta till någon gång ibland.
Den som lockas av priset behöver därför fundera på mer än renoveringsbudgeten. Det här köpet förutsätter att du faktiskt använder marken och bor i närheten.
363 hektar skotsk natur kan alltså bli dina. Men det räcker inte att åka dit, ta en fin bild och åka hem igen.
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