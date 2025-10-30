Nu ska tyska tjänstemän få en retroaktiv löneökning för de senaste fem åren. Det står klart sedan 200 000 tjänstemän har fått för dålig lön tidigare.
Klippet: Fem års retroaktiv löneökning
En retroaktiv löneökning – vem vill inte ha det?
Det blir nu verklighet för en stor skara tyska tjänstemän som poliser, tulltjänstemän och administrativ personal.
Totalt rör det sig om 200 000 personer, där även pensionerade statsanställda kommer få pengar retroaktivt.
För låga löner – retroaktiv löneökning
Det är Tysklands författningsdomstol som redan 2020 slog fast att lönerna för statligt anställda hade varit för låga i förhållande till den lagstadgade grundförsörjningen.
Nu har regeringen gått på samma linje och beslutat att de högre lönerna därför betalas ut retroaktivt, enligt tyska Stern.
Får även högre lön framöver
Domen fastställer att offentligt anställda ska ha en lön som ligger minst 15 procent över grundnivån, och regeringen kommer nu dela ut 1,2 miljarder euro, eller runt 14 miljarder kronor, samtidigt som den drabbade gruppen kan förvänta sig nya högre löner.
”Vi korrigerar nu ett långvarigt missförhållande,” uppger en talesperson för det tyska inrikesdepartementet till Stern.
”Tjänstemännen har rätt till en lön som motsvarar det ansvar och de krav som staten ställer på dem.”
Facket är nöjt
Den tyska tyska fackföreningen DBB Beamtenbund är nöjd med beslutet.
“Det är en betydande kostnad, men en nödvändig investering i rättvisa och trovärdighet. När staten kräver lojalitet, måste den också visa respekt för sina anställda”, låter ett uttalande.
Tjänstemännen kan förvänta sig mellan 200 och 400 euro varje månad i retroaktiva utbetalningar.
Även pensionärer kommer få se större utbetalningar.
Det har kommit en viss kritik mot de retroaktiva löneökningarna, att de enbart rör statligt anställda, och att det trots allt är en stor summa det handlar om i tuffa ekonomiska tider.
Regeringen försvarar beslutet
Regeringen står dock på sig i beslutet.
”Författningsdomstolens beslut måste implementeras,” säger en en talesperson vid finansdepartementet.
”Det är regeringens ansvar att göra det på ett transparent och rättvist sätt.”
Inrikesminister Nancy Faeser fyller in:
“Det handlar inte om generositet,” uppger hon.
”Det handlar om att följa lagen – även när det kostar.”
