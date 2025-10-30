Klippet: Fem års retroaktiv löneökning

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Får även högre lön framöver

Domen fastställer att offentligt anställda ska ha en lön som ligger minst 15 procent över grundnivån, och regeringen kommer nu dela ut 1,2 miljarder euro, eller runt 14 miljarder kronor, samtidigt som den drabbade gruppen kan förvänta sig nya högre löner.

”Vi korrigerar nu ett långvarigt missförhållande,” uppger en talesperson för det tyska inrikesdepartementet till Stern.

”Tjänstemännen har rätt till en lön som motsvarar det ansvar och de krav som staten ställer på dem.”

Facket är nöjt

Den tyska tyska fackföreningen DBB Beamtenbund är nöjd med beslutet.

“Det är en betydande kostnad, men en nödvändig investering i rättvisa och trovärdighet. När staten kräver lojalitet, måste den också visa respekt för sina anställda”, låter ett uttalande.

Tjänstemännen kan förvänta sig mellan 200 och 400 euro varje månad i retroaktiva utbetalningar.

Även pensionärer kommer få se större utbetalningar.

Det har kommit en viss kritik mot de retroaktiva löneökningarna, att de enbart rör statligt anställda, och att det trots allt är en stor summa det handlar om i tuffa ekonomiska tider.

Det är Tysklands författningsdomstol, Bundesverfassungsgericht, som beslutade att lönerna för statligt anställda måste ligga minst 15 procent över den lagstadgade grundnivån. (Foto: TT)

Regeringen försvarar beslutet

Regeringen står dock på sig i beslutet.

”Författningsdomstolens beslut måste implementeras,” säger en en talesperson vid finansdepartementet.

”Det är regeringens ansvar att göra det på ett transparent och rättvist sätt.”

Inrikesminister Nancy Faeser fyller in:

“Det handlar inte om generositet,” uppger hon.

”Det handlar om att följa lagen – även när det kostar.”

