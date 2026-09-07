Hantverkarnas löner stiger snabbare än akademikernas då arbetsgivare skriker efter praktisk kompetens. Trenden syns både i Europa och USA.
Hantverkarna drar ifrån akademikerna på arbetsmarknaden
På fem år har lönerna för danska hantverkare ökat med 22 procent. För akademiker har ökningen stannat på 17 procent – ungefär samma nivå som inflationen under perioden.
Det visar beräkningar som 3F-analytikern Jesper Grunnet-Lauridsen har gjort utifrån de offentliga siffrorna från Danmarks Statistik, motsvarande svenska SCB.
Förklaringen är enklast möjliga – tillgång och efterfrågan.
”Vi ser generellt en hög efterfrågan efter hantverkare, och det kan ha slagit igenom på lönen”, säger Jesper Grunnet-Lauridsen till danska nyhetsbyrån Ritzau.
Motsatt gäller akademikerna, enligt Grunnet-Lauridsen kan en förklaring vara att det utbildas fler akademiker än vad arbetsmarknaden har behov av, vilket pressar löneutvecklingen.
Brist på 61 000 i Sverige
Svenska siffror pekar på en liknande obalans.
Enligt SCB saknade svenska arbetsgivare omkring 61 400 personer inom olika yrken under 2025. Av dessa fanns 10 500 inom byggverksamhet och tillverkning och ytterligare 3 700 inom maskinell tillverkning och transport.
SCB:s siffror visar att arbetsgivarna saknade ungefär 27 000 personer inom yrkesområden som motsvarar gymnasial utbildning och närmare 30 000 inom yrken som vanligtvis kräver eftergymnasial utbildning.
Samma mönster i USA
Men utvecklingen visar att en lång utbildning inte automatiskt innebär den starkaste positionen på arbetsmarknaden. Trenden är också tydlig i USA.
Wall Street Journal rapporterar att amerikaner utan högskoleutbildning just nu har en av de bästa arbetsmarknaderna på flera decennier. Särskilt yngre personer utan collegeutbildning har historiskt låg arbetslöshet.
Nyutexaminerade akademiker fått betydligt svårare att hitta jobb som motsvarar deras utbildning, men WSJ pekar bland annat på arbetskraftsbrist inom bygg, tillverkning och andra yrken där fysisk närvaro krävs. Brist på elektriker, VVS-montörer eller andra yrkeskunniga arbetare vara betydligt svårare för en arbetsgivare att lösa än bristen på ytterligare en person med en akademisk examen.
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