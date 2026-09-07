Hantverkarna drar ifrån akademikerna på arbetsmarknaden

Det visar beräkningar som 3F-analytikern Jesper Grunnet-Lauridsen har gjort utifrån de offentliga siffrorna från Danmarks Statistik, motsvarande svenska SCB.

Förklaringen är enklast möjliga – tillgång och efterfrågan.

”Vi ser generellt en hög efterfrågan efter hantverkare, och det kan ha slagit igenom på lönen”, säger Jesper Grunnet-Lauridsen till danska nyhetsbyrån Ritzau.

Motsatt gäller akademikerna, enligt Grunnet-Lauridsen kan en förklaring vara att det utbildas fler akademiker än vad arbetsmarknaden har behov av, vilket pressar löneutvecklingen.

Brist på 61 000 i Sverige

Svenska siffror pekar på en liknande obalans.

Enligt SCB saknade svenska arbetsgivare omkring 61 400 personer inom olika yrken under 2025. Av dessa fanns 10 500 inom byggverksamhet och tillverkning och ytterligare 3 700 inom maskinell tillverkning och transport.

SCB:s siffror visar att arbetsgivarna saknade ungefär 27 000 personer inom yrkesområden som motsvarar gymnasial utbildning och närmare 30 000 inom yrken som vanligtvis kräver eftergymnasial utbildning.