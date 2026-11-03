Är du storbankskund? Då kan du gå miste om tusenlappar

Av dessa låg hela 2 200 miljarder kronor, motsvarande 74 procent, på konton utan bindningstid.

Men räntan på svenskarnas bankpengar är låg. I september låg den genomsnittliga räntan på nya insättningar på endast 0,47 procent, jämfört med 0,59 procent ett år tidigare.

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Storbankerna erbjuder bland de lägsta räntorna

Enligt en rapport från Finansinspektionen är det framför allt storbankernas kunder som riskerar att få dåligt betalt för sitt sparande.

Myndigheten konstaterar att storbankerna har en stor del av hushållens insättningar, samtidigt som deras sparräntor hör till de lägsta på marknaden.

Man pekar också på att bankerna inte höjde sparräntorna i samma takt som Riksbankens styrränta steg under åren med räntehöjningar.

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