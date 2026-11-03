Har du, liksom många andra svenskar, dina sparpengar hos en av storbankerna? Det kan kosta dig flera tusen kronor om året. Trots att svenska hushåll har tusentals miljarder kronor på banken får många förhållandevis lite betalt för sina pengar.
Är du storbankskund? Då kan du gå miste om tusenlappar
Svenskarna är flitiga banksparare. Enligt siffror från SCB hade hushållen sammanlagt 2 974 miljarder kronor insatta hos banker och andra finansinstitut i september 2026.
Av dessa låg hela 2 200 miljarder kronor, motsvarande 74 procent, på konton utan bindningstid.
Men räntan på svenskarnas bankpengar är låg. I september låg den genomsnittliga räntan på nya insättningar på endast 0,47 procent, jämfört med 0,59 procent ett år tidigare.
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Storbankerna erbjuder bland de lägsta räntorna
Enligt en rapport från Finansinspektionen är det framför allt storbankernas kunder som riskerar att få dåligt betalt för sitt sparande.
Myndigheten konstaterar att storbankerna har en stor del av hushållens insättningar, samtidigt som deras sparräntor hör till de lägsta på marknaden.
Man pekar också på att bankerna inte höjde sparräntorna i samma takt som Riksbankens styrränta steg under åren med räntehöjningar.
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Så kan 200 000 kronor ge 4 800 kronor mer
Enligt en jämförelse från Konsumenternas Bank- och finansbyrå skiljer det flera tusen kronor om året mellan olika sparkonton, beroende på hur mycket pengar du har sparat.
I oktober erbjöd både Nordea och Swedbank 0 procents ränta på sina vanliga sparkonton. Hos SEB låg räntan på Enkla sparkontot på 0,10 procent för belopp upp till 250 000 kronor.
Det kan jämföras med, exempelvis, Aros Kapital, där räntan under samma månad låg på 2 procent. Froda erbjöd i sin tur 2,4 procent på sitt Sparkonto Flex.
Sparar du 200 000 kronor på Nordeas sparkonto blir årsavkastningen noll kronor. Hos Aros Kapital skulle samma summa ge 4 000 kronor i ränta på ett år medan Frodas konto skulle ge 4 800 kronor.
Med Frodas ränta får du alltså 3 360 kronor mer på ett år jämfört med Nordea, efter skatt.
Beräkningen förutsätter att pengarna står kvar på kontot under ett helt år och att räntorna är oförändrade.
Se upp för villkoren på sparkontot
Högst ränta behöver förvisso inte betyda bäst sparkonto. Innan du väljer konto bör du kontrollera vilka villkor som gäller för uttag. Vissa banker begränsar antalet fria uttag medan andra kräver att pengarna binds under en viss tid.
Om du behöver ta ut pengar i förtid kan det innebära extra avgifter eller att du går miste om ränta.
Kontrollera också att sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Sedan den 1 januari 2026 skyddar den svenska garantin upp till 1 150 000 kronor per person och institut.
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