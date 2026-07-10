Inflationen ner till 1,3 procent – men bolånet kan ändå bli dyrare

I maj var siffran 1,5 procent, så prisökningarna har alltså bromsat in. Det är framför allt mat och resor som blivit billigare, enligt SCB.

Varför läget är bättre på pappret än i verkligheten

En stor del av nedgången beror på att momsen på mat tillfälligt är halverad, en sänkning som gäller fram till december 2027. Om man dessutom räknar bort el och drivmedel, vars priser hoppar upp och ner kraftigt från månad till månad, landar inflationen på bara 0,4 procent.

Med andra ord är den underliggande prisökningen mycket låg. Men när momsrabatten tar slut, och de höga energipriserna efter oron i Mellanöstern slår igenom, kan inflationen börja stiga igen.

Nedgången blev dessutom mindre än väntat, enligt Bloomberg. Det är därför Riksbanken varnar för att nästa steg kan bli en räntehöjning i stället för en sänkning. Vi skrev om den risken redan i juni: Glöm räntesänkning – snart kan bolånet bli dyrare.

Så påverkas börsen

Låg ränta är oftast bra för börsen, särskilt för bolag som lånar mycket pengar. Dit hör fastighetsbolag som Balder och Castellum och byggbolag som Skanska och Peab. Samma bolag drabbas dock hårdast om räntan i stället höjs.

Banker som SEB och Swedbank klarar sig bättre när räntan ligger stilla eller stiger, eftersom de tjänar mer på sin utlåning. Matkedjor som Axfood får det lite tuffare, eftersom lägre matpriser gör att deras försäljning räknas i färre kronor.

Riksbanken oroar sig nu mer för att inflationen ska bli för hög än för låg, rapporterar Realtid.