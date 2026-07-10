Inflationen i Sverige fortsätter att minska, men för dig med bolån är det inte bara goda nyheter.
Inflationen ner till 1,3 procent – men bolånet kan ändå bli dyrare
I juni hade priserna ökat med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare. Den siffran mäts med något som heter KPIF, det mått Riksbanken följer noggrannast. KPIF räknar bort effekten av ändrade bolåneräntor, så att man ser hur alla andra priser rör sig.
I maj var siffran 1,5 procent, så prisökningarna har alltså bromsat in. Det är framför allt mat och resor som blivit billigare, enligt SCB.
Varför läget är bättre på pappret än i verkligheten
En stor del av nedgången beror på att momsen på mat tillfälligt är halverad, en sänkning som gäller fram till december 2027. Om man dessutom räknar bort el och drivmedel, vars priser hoppar upp och ner kraftigt från månad till månad, landar inflationen på bara 0,4 procent.
Med andra ord är den underliggande prisökningen mycket låg. Men när momsrabatten tar slut, och de höga energipriserna efter oron i Mellanöstern slår igenom, kan inflationen börja stiga igen.
Nedgången blev dessutom mindre än väntat, enligt Bloomberg. Det är därför Riksbanken varnar för att nästa steg kan bli en räntehöjning i stället för en sänkning. Vi skrev om den risken redan i juni: Glöm räntesänkning – snart kan bolånet bli dyrare.
Så påverkas börsen
Låg ränta är oftast bra för börsen, särskilt för bolag som lånar mycket pengar. Dit hör fastighetsbolag som Balder och Castellum och byggbolag som Skanska och Peab. Samma bolag drabbas dock hårdast om räntan i stället höjs.
Banker som SEB och Swedbank klarar sig bättre när räntan ligger stilla eller stiger, eftersom de tjänar mer på sin utlåning. Matkedjor som Axfood får det lite tuffare, eftersom lägre matpriser gör att deras försäljning räknas i färre kronor.
Riksbanken oroar sig nu mer för att inflationen ska bli för hög än för låg, rapporterar Realtid.
Så påverkas din plånbok
För hushållen är beskedet blandat. Maten blir billigare, men man får inte lägre boränta, snarare tvärtom. Om Riksbanken höjer räntan två gånger skulle det kosta ett hushåll med tre miljoner i bolån runt 1 250 kronor mer i månaden, enligt ICA Banken.
Flera bundna räntor hålls dessutom uppe av höga räntor i USA, något vi gått igenom tidigare.
PS analys
Rörlig boränta är fortfarande det billigaste valet. Om du vill vara säker på vad du betalar varje månad kan det vara värt att binda räntan, ungefär som en försäkring mot framtida höjningar.
För dig som sparar i aktier kan det vara klokt att inte lägga alla pengar i de bolag som är känsligast för räntan, ifall Riksbanken ändrar riktning.
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