Feds inflationsmått fast på tre procent – ditt bolån kan påverkas

Grundläggande PCE

Grundläggande PCE tar bort mat- och energipriser ur beräkningen, eftersom de svänger kraftigt från månad till månad beroende på exempelvis torka eller oljeprischocker. Kvar blir den underliggande prisnivån i ekonomin, den som faktiskt berättar hur det går med inflationen på djupet.

Det är det måttet den amerikanska centralbanken Fed väger tyngst när man fattar beslut om styrräntan.

Fed:s vice ordförande Philip Jefferson konstaterade nyligen öppet att inflationen legat över 2-procentsmålet i fem år, och att framstegen i stort stannat av.

Vad det betyder för Sverige

Riksbanken håller styrräntan på 1,75 procent och de flesta storbanker räknar med att den ligger kvar där under 2026. Riksbankens egna prognoser från mars öppnar dock för en höjning mot slutet av året, och marknaden har redan börjat prisa in den rörelsen.

Bundna bolåneräntor styrs av långa marknadsräntor, inte av Riksbankens styrränta. Bundna bolåneräntor med längre löptider påverkas mer av globala marknadsräntor än av vad Riksbanken beslutar.

När Fed håller sin ränta hög håller det uppe långa räntor även i Sverige, och det märks redan.

Handelsbanker ser att räntorna stiger

Handelsbanken konstaterar i sin senaste prognos från mars att marknadsräntorna stigit markant de senaste månaderna och att det driver upp kostnaderna för bundna bolån.

För att ta ett räkneexempel: En halv procentenhets påslag på den bundna femårsräntan kostar en bolånetagare med 3 miljoner kronor i lån ungefär 1 250 kronor mer i månaden.



Det illustrerar hur snabbt globala inflationssignaler kan slå mot svenska hushåll via obligationsmarknaden, helt utan att Riksbanken rör ett finger.



Läs även: Ekonomer varnar: Nya bolåneregler slår snett och skapar andra problem

På samma tema: Därför höjs din bolåneränta nu – girig höjning