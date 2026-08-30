Ikea-fåtöljen kostade 268 kronor och klubbades för 190 000 kronor

De dyraste Ikea-möblerna du kan köpa ny

Billy i aluminium, Heimo Zobernig, upplaga 7. 660 000 kr (Galerie Nagel Draxler, Berlin 2026). Original 699 kr. Balenciaga Arena-väskan, läderkopia av Frakta. 2 145 dollar, cirka 20 000 kr (2017). Original 99 cent. Virgil Abloh Keep Off-matta, Ikea Markerad. Cirka 2 500 dollar begagnad, runt 24 000 kr. Nypris 500 dollar. Stockholm soffa i anilinläder, Niels Gammelgaard. 19 995 kr hos Ikea. Stockholm 2025 tresitssoffa. 14 995 kr hos Ikea.

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Auktionsklippen

Den riktiga värdestegringen sker på auktionshusen. Möbler som såldes för några hundralappar i Älmhult klubbas nu för belopp som får äkta gustavianska stolar att blekna.

Toppen är ohotad sedan 2022. Då klubbades en senapsgul Cavelli på Bukowskis för 155 000 kronor, vilket blev 189 875 kronor inklusive provision.

Bengt Ruda värvades från NK till Ikeas nystartade designstudio, och Cavelli var hans mest vågade möbel. Katalogen frågade ”varför inte våga ha 1963 års linjer redan 1959?” Priset var 268 kronor när den lanserades. Enligt Ikeas arkiv tillverkades fem exemplar, ett står i Ikea Museum.

Denna vackra skapelse finns på Ikea Museum. Foto: Ikea Museum

”Modellen är en milstolpe i Ikeas sortiment och har blivit något av en helig graal bland designentusiaster”, sa designexperten Andreas Siesing när ett annat exemplar klubbades för 151 000 kronor i Sundsvall 2021.

Denna gick för 151 000 kr 2021. Foto: Pressmeddelande Auctionnet.

Rudas stålrörsfåtölj Focus har följt efter och gick för 42 000 kronor på Bukowskis i maj 2025.

Beskrivningen 1958 års katalog av ”Focus” är nästa lika vacker som själva stolen:

”Exklusiv, javisst, men varför skall man inte vara det ibland, särskilt om det inte kostar extra. I en konstnärslya, på en utställning för modern konst, ja, varför inte hemma hos Er i vardagsrummet. Era vänner kommer att gratulera Er och Ni själv att trivas. Det är Arkitekt Bengt Ruda som hållit i ritstiftet och det har han all heder av. Kraftig slät oxhud betyder hållbarhet och harmonierar väl med den förnicklade stålrörsstommens graciösa linjer.” Foto: Bukowskis

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Åke från 1950-talet är Ikeas version av den danska musselstolen, ett av designvärldens mest omstridda föremål. Ett par original såldes för 222 500 dollar på Phillips 2013, och en handlare prissatte ett par till 70 000 dollar utan att veta att de var Ikeas Åke.

Kostade runt 200 kr i nypris och nu kan Ikeas Åke gå för runt 100 000 kronor. Foto: Barnebys

Barnebys kallar det en förbannelse. När ursprunget avslöjades föll priserna på ”originalen”, men Åke höll. I september 2022 klubbades ett par för 90 000 kronor på Bukowskis. Nypriset var runt 200 kronor.

Gillis Lundgren, mannen bakom Billy, ritade Impala 1972 och tvivlade själv på att den skulle sälja. Ett par gula Impala-fåtöljer klubbades för 38 100 kronor på Växjö Auktionskammare. Nypriset var 455 kronor.

Har du någon av dessa stående i källaren så kan du sitta på en dyrgrip. Foto: Växjö Auktionskammare, Stockholms Auktionsverk, Ekenbergs Auktioner

De mest värdefulla möblerna är genomgående de som tillverkades kort tid i små serier.

Ikeas 1700-talsserie lades ned 1999 eftersom möblerna var för dyra att tillverka. Sedan dess har den blivit en auktionsfavorit som ibland klubbas högre än äkta gustavianskt. Verner Pantons Vilbert såldes bara 1993 till 1994 för 675 kronor, enligt uppgift i 3 000 till 4 000 exemplar. Nu går den för 6 000 kronor i Sverige och kring 1 200 dollar på 1stDibs.

Auktionshusen har vänt. I december 2023 sålde Stockholms Auktionsverk 122 Ikea-objekt för 37 000 euro, och chefen Li Pamp konstaterade att en Ikea-auktion hade varit otänkbar när hon började i branschen. Ikea har svarat med serien Nytillverkad, där gamla modeller återutges. Så länge originalen kostar tio gånger mer begagnade lär de gamla Ikea-möblerna fortsätta att stiga.

De dyraste Ikea-möblerna på auktion

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Cavelli, fåtölj, Bengt Ruda 1959. 189 875 kr inklusive provision (Bukowskis 2022). Nypris 268 kr. Cavelli, fåtölj. 151 000 kr klubbslag (Stadsauktion Sundsvall 2021). Åke, två fåtöljer, 1950-tal. 90 000 kr (Bukowskis 2022). Nypris runt 200 kr/st. Focus, fåtölj, Bengt Ruda 1958. 42 000 kr (Bukowskis 2025). Impala, två fåtöljer, Gillis Lundgren 1972. 38 100 kr (Växjö Auktionskammare). Nypris 455 kr/st. Medevi brunn, två fåtöljer, 1700-talsserien. 26 500 kr (Bukowskis). Åke, en fåtölj. 25 000 kr (Stockholms Auktionsverk Helsingborg). Impala, en fåtölj. 24 000 kr (Bukowskis). Odenslund, fyra stolar, 1700-talsserien. 15 500 kr (Stadsauktion Sundsvall 2023). Guide, bokhylla, Niels Gammelgaard 1984. 11 500 kr (Auctionet 2025).