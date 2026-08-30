Bengt Rudas fåtölj Cavelli tillverkades i fem exemplar 1959 och är världens dyraste Ikea-möbel på auktion. Samtidigt säljs Billy-hyllan i massivt aluminium för 660 000 kronor i Berlin, Balenciaga tar 20 000 kronor för sin version av den blå Frakta-kassen och Virgil Ablohs Ikea-matta har femdubblats i värde. Här är de dyraste Ikea-möblerna du kan köpa i dag, och de gamla modellerna som blivit auktionsklipp.
Ikea-fåtöljen kostade 268 kronor och klubbades för 190 000 kronor
Ikea säljer hyllan Billy för 699 kronor. Konstnären Heimo Zobernig har gjutit den i 20 millimeter tjock aluminium och säljer sju exemplar för 60 000 euro styck, motsvarande 660 000 kronor.
Hyllan är så tung att den monteras hemma hos köparen. Det är den dyraste Ikea-möbeln som går att köpa till nypris, om än inte hos Ikea.
Dyrast till nypris
Zobernig är inte ensam om att förädla Ikea. Balenciaga lanserade 2017 en väska i blått glansigt läder som till förväxling liknade Frakta-kassen.
Priset var 2 145 dollar mot Ikeas 99 cent. Ikea svarade med en annons om hur man skiljer dem åt: ”Skaka den. Om den prasslar är det äkta vara.”
Virgil Ablohs samarbete Markerad från 2019 har blivit en samlarmarknad i sig. Mattan Keep Off kostade 500 dollar och handlas nu för runt 2 500 dollar på andrahandssajter som StockX.
Ikeas eget dyraste möbelerbjudande är blygsammare. Soffan Stockholm i anilinläder, ritad av Niels Gammelgaard, kostar 19 995 kronor. Tresitsaren i nya Stockholm 2025 ligger på 14 995 kronor.
De dyraste Ikea-möblerna du kan köpa ny
- Billy i aluminium, Heimo Zobernig, upplaga 7. 660 000 kr (Galerie Nagel Draxler, Berlin 2026). Original 699 kr.
- Balenciaga Arena-väskan, läderkopia av Frakta. 2 145 dollar, cirka 20 000 kr (2017). Original 99 cent.
- Virgil Abloh Keep Off-matta, Ikea Markerad. Cirka 2 500 dollar begagnad, runt 24 000 kr. Nypris 500 dollar.
- Stockholm soffa i anilinläder, Niels Gammelgaard. 19 995 kr hos Ikea.
- Stockholm 2025 tresitssoffa. 14 995 kr hos Ikea.
Auktionsklippen
Den riktiga värdestegringen sker på auktionshusen. Möbler som såldes för några hundralappar i Älmhult klubbas nu för belopp som får äkta gustavianska stolar att blekna.
Toppen är ohotad sedan 2022. Då klubbades en senapsgul Cavelli på Bukowskis för 155 000 kronor, vilket blev 189 875 kronor inklusive provision.
Bengt Ruda värvades från NK till Ikeas nystartade designstudio, och Cavelli var hans mest vågade möbel. Katalogen frågade ”varför inte våga ha 1963 års linjer redan 1959?” Priset var 268 kronor när den lanserades. Enligt Ikeas arkiv tillverkades fem exemplar, ett står i Ikea Museum.
”Modellen är en milstolpe i Ikeas sortiment och har blivit något av en helig graal bland designentusiaster”, sa designexperten Andreas Siesing när ett annat exemplar klubbades för 151 000 kronor i Sundsvall 2021.
Rudas stålrörsfåtölj Focus har följt efter och gick för 42 000 kronor på Bukowskis i maj 2025.
Åke från 1950-talet är Ikeas version av den danska musselstolen, ett av designvärldens mest omstridda föremål. Ett par original såldes för 222 500 dollar på Phillips 2013, och en handlare prissatte ett par till 70 000 dollar utan att veta att de var Ikeas Åke.
Barnebys kallar det en förbannelse. När ursprunget avslöjades föll priserna på ”originalen”, men Åke höll. I september 2022 klubbades ett par för 90 000 kronor på Bukowskis. Nypriset var runt 200 kronor.
Gillis Lundgren, mannen bakom Billy, ritade Impala 1972 och tvivlade själv på att den skulle sälja. Ett par gula Impala-fåtöljer klubbades för 38 100 kronor på Växjö Auktionskammare. Nypriset var 455 kronor.
De mest värdefulla möblerna är genomgående de som tillverkades kort tid i små serier.
Ikeas 1700-talsserie lades ned 1999 eftersom möblerna var för dyra att tillverka. Sedan dess har den blivit en auktionsfavorit som ibland klubbas högre än äkta gustavianskt. Verner Pantons Vilbert såldes bara 1993 till 1994 för 675 kronor, enligt uppgift i 3 000 till 4 000 exemplar. Nu går den för 6 000 kronor i Sverige och kring 1 200 dollar på 1stDibs.
Auktionshusen har vänt. I december 2023 sålde Stockholms Auktionsverk 122 Ikea-objekt för 37 000 euro, och chefen Li Pamp konstaterade att en Ikea-auktion hade varit otänkbar när hon började i branschen. Ikea har svarat med serien Nytillverkad, där gamla modeller återutges. Så länge originalen kostar tio gånger mer begagnade lär de gamla Ikea-möblerna fortsätta att stiga.
De dyraste Ikea-möblerna på auktion
- Cavelli, fåtölj, Bengt Ruda 1959. 189 875 kr inklusive provision (Bukowskis 2022). Nypris 268 kr.
- Cavelli, fåtölj. 151 000 kr klubbslag (Stadsauktion Sundsvall 2021).
- Åke, två fåtöljer, 1950-tal. 90 000 kr (Bukowskis 2022). Nypris runt 200 kr/st.
- Focus, fåtölj, Bengt Ruda 1958. 42 000 kr (Bukowskis 2025).
- Impala, två fåtöljer, Gillis Lundgren 1972. 38 100 kr (Växjö Auktionskammare). Nypris 455 kr/st.
- Medevi brunn, två fåtöljer, 1700-talsserien. 26 500 kr (Bukowskis).
- Åke, en fåtölj. 25 000 kr (Stockholms Auktionsverk Helsingborg).
- Impala, en fåtölj. 24 000 kr (Bukowskis).
- Odenslund, fyra stolar, 1700-talsserien. 15 500 kr (Stadsauktion Sundsvall 2023).
- Guide, bokhylla, Niels Gammelgaard 1984. 11 500 kr (Auctionet 2025).