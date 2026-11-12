Elskatten höjs 2027 – nu kan även ditt kranvatten bli dyrare

Forskare vill göra kranvattnet dyrare

Vill det sig som forskaren Mikael Elinder föreslår kan även kranvattnet bli dyrare. I en ny rapport från SNS föreslår Elinder, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, att kommunerna ska få möjlighet att höja vattenpriset när det råder brist.

Under 2026 har myndigheterna varnat för låga grundvattennivåer i elva län. Elinder tycker att kommunerna behöver fler sätt att få invånarna att hålla igen på vattenförbrukningen än dagens bevattningsförbud och uppmaningar om att spara.

”Priset är det bästa verktyg vi har för att styra efterfrågan på vatten vid brist. Vi bör göra det möjligt att använda detta verktyg”, säger han.

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Kommunerna får i dag inte ta ut högre vattenavgifter än vad verksamheten kostar. Därför vill Elinder att lagstiftaren undersöker möjligheten att införa en särskild extraavgift under perioder av vattenbrist.

Något beslut finns ännu inte och det är heller inte bestämt hur stor en sådan avgift skulle kunna bli.

Började betala för vattnet – förbrukningen rasade

Att plånboken kan vara en effektivare påminnelse än vänliga uppmaningar visar en studie från Kumla.

I drygt 500 hyreslägenheter installerades vattenmätare så att de boende kunde följa sin varmvattenförbrukning. Men trots att mätarna satt uppe i flera månader hände inte särskilt mycket.

Först när hyresgästerna började betala för sitt eget varmvatten kom förändringen. Förbrukningen sjönk med 18 procent på bara några veckor och låg kvar på en lägre nivå under hela uppföljningsperioden.

Redan 1 046 kronor i månaden

Svenska hushåll har redan fått vänja sig vid högre vattenräkningar. Enligt Svenskt Vatten steg avgifterna för vatten och avlopp med i genomsnitt 8 procent under 2026, efter en höjning på 11 procent året innan.

Ett genomsnittligt villahushåll betalar nu 1 046 kronor i månaden, motsvarande drygt 12 500 kronor om året.

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Men en ny avgift vid vattenbrist skulle inte nödvändigtvis göra vattenräkningen dyrare totalt sett. Elinder föreslår nämligen att kommunerna ska kunna sänka den fasta avgiften eller betala tillbaka pengarna från de tillfälliga pristilläggen.

I Kumla fick hyresgästerna sänkt hyra när de började betala separat för varmvattnet. För ett hushåll med normal förbrukning blev kostnaden ungefär densamma som tidigare.

De som drog ner på varmvattenförbrukningen kunde däremot få mer pengar kvar i plånboken.

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