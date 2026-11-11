Elpriset rusar: Därför hjälper det inte att duscha billigare

Hur var det då med den där duschen?

Många tror att det är betydligt billigare att duscha på natten. Så behöver det dock inte vara – det beror nämligen på vilket elavtal du har i hushållet.

”Det är lätt att stirra sig blind på de högsta elpriserna, men det är inte enskilda pristoppar som avgör vad du betalar”, säger Christoffer Magnerholt, energiexpert på elhandelsbolaget Tibber, i ett pressmeddelande.

Det är framför allt hushåll med tim- eller kvartprisavtal som påverkas direkt av när på dygnet elen används.

Kvittar när du duschar

För den som har ett fast elpris eller rörligt månadspris förändras däremot inte elhandelspriset beroende på vilken timme duschen tas.

Även uppvärmningssystemet spelar stor roll. Den som har en vanlig elvarmvattenberedare kan få en betydligt högre kostnad än den som använder värmepump eller fjärrvärme.

Enligt Vattenfall kräver en dusch med vanlig elvarmvattenberedare ungefär 0,5 kilowattimmar per minut. Med en effektiv värmepump kan energibehovet vara omkring 0,15 kilowattimmar per minut.