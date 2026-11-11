I takt med att elpriserna rusar kan en vanlig dusch bli en dyr historia. Priset beror dock ofta inte på om du duschar på natten utan på vilket elavtal du har.
Elpriset rusar: Därför hjälper det inte att duscha billigare
Räntorna stiger samtidigt som el, vatten och andra boendekostnader redan har blivit dyrare. Det spelar dock stor roll var i Sverige du bor, visar en ny sammanställning.
Hur var det då med den där duschen?
Många tror att det är betydligt billigare att duscha på natten. Så behöver det dock inte vara – det beror nämligen på vilket elavtal du har i hushållet.
”Det är lätt att stirra sig blind på de högsta elpriserna, men det är inte enskilda pristoppar som avgör vad du betalar”, säger Christoffer Magnerholt, energiexpert på elhandelsbolaget Tibber, i ett pressmeddelande.
Det är framför allt hushåll med tim- eller kvartprisavtal som påverkas direkt av när på dygnet elen används.
Kvittar när du duschar
För den som har ett fast elpris eller rörligt månadspris förändras däremot inte elhandelspriset beroende på vilken timme duschen tas.
Även uppvärmningssystemet spelar stor roll. Den som har en vanlig elvarmvattenberedare kan få en betydligt högre kostnad än den som använder värmepump eller fjärrvärme.
Enligt Vattenfall kräver en dusch med vanlig elvarmvattenberedare ungefär 0,5 kilowattimmar per minut. Med en effektiv värmepump kan energibehovet vara omkring 0,15 kilowattimmar per minut.
Minska vattenförbrukningen
Det kan vidare vara smart för hushållen att byta till snålspolande duschmunstycke som därmed kan minska vattenförbrukningen med upp till 40 procent för en familj.
Att tänka ett varv till kring elavtal och vattenförbrukning är rådet.
”Osäkerheten inför vintern gör valet av elavtal extra viktigt. Utgå från den egna ekonomin: den som prioriterar förutsägbarhet kan överväga fast pris eller Vintersäkring, medan ett kvartsprisavtal ger större möjlighet att dra nytta av billigare perioder för den som faktiskt kan flytta sin elanvändning”, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall Försäljning.
Bolaget pekar på kallare väder, svagare vindar och minskad kärnkraftsproduktion som förklaringar till de höga priserna i södra Sverige.
Smarta styrsystem balanserar elpriset
För hushållen är det svårt att hålla reda på alla förändringar i elpriserna, och därför kan det vara vettigt att ha smarta styrsystem som till exempel flyttar elbilsladdning och viss uppvärmning till billigare timmar på dygnet.
”Ingen ska behöva gå upp mitt i natten för att ladda bilen eller tvätta. Det är precis därför smart styrning är så viktig. Tekniken kan göra jobbet åt hushållen och automatiskt anpassa elanvändningen efter elpriset”, klargör Tibbers Christoffer Magnerholt vidare.
Läs även:
Hårda ord mot elbolagen – ”skyhöga priser, bara för att de kan”. Dagens PS
Ditt elavtal kan kosta tusenlappar extra – det här bör du kolla. Dagens PS