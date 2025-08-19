Dagens PS
Så placerar du dina pengar som en miljonär

Miljonär
Miljonärerna ser till att sprida sina pengar (Foto: Pexels/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

De flesta av oss är inte miljonärer. Men deras sätt att hantera pengar kan vi alla inspireras av.

Miljonärer finns det numera rätt gott om. 

Bara hos Avanza finns det idag över 120 000 miljonärer. I Sverige fanns det dessutom 575 000 dollarmiljonärer under 2023, enligt SVT

Så här placerar dessa personer sina pengar, hävdar Yahoo Finance

Inte alla ägg i samma korg

Det gamla rådet att inte lägga alla ägg i samma korg tar miljonärer på största allvar. 

De sprider sina pengar för att både skydda sin förmögenhet och se den växa. Det handlar om att balansera mellan likvida medel för trygghet och investeringar som ger avkastning på sikt.

Miljonär
Inte alla ägg i samma korg, råder miljonärerna (Foto: Lars Pehrson/SvD/TT)
Lättillgängliga pengar

Visst har miljonärer kontanter tillgängliga, men aldrig alltför stora summor, konstaterar Yahoo. Det kan handla om pengar på sparkonton och en portfölj av korträntefonder. 

Poängen är att ha en buffert för oförutsedda utgifter – utan att låta inflationen äta upp värdet.

Aktier, fonder och obligationer

Här växer pengarna. 

Aktier och fonder ger både värdeökning och utdelningar, medan obligationer fungerar som en stabilare grund i portföljen. 

Enligt Avanza har deras miljonärer fler än 12 aktier i portföljen. Genomsnittet är 16. 

Fastigheter för trygghet och inkomst

Att äga bostäder eller hyresfastigheter är en klassisk miljonärsstrategi. Fastigheter kan både öka i värde och ge löpande hyresintäkter. 

Vill du inte köpa hus och lägenheter kan du köpa aktier i fastighetsbolag eller andelar i en fastighetsfond, vilket gör det möjligt att investera i fastigheter utan att själv äga dem.

Exklusiva investeringar

Alla kan inte vara med här. Private equity är reserverade för personer som har riktigt höga inkomster eller tillgångar. 

Men för dem som kvalar in ger dessa fonder tillgång till investeringar som vanliga småsparare inte kommer åt.

Privatpersoner kan istället investera genom fonder eller investeringslösningar som i sin tur investerar i PE-fonder. 

Alternativa tillgångar

Miljonärer tittar också på andra vägar: råvaror som guld och olja, konst och samlarobjekt – och förstås kryptovalutor. 

Dessa investeringar kan innebära större risk, men också fungera som skydd mot inflation och ge höga vinster på sikt.

Sparvanorna bakom framgången

Det handlar förstås inte bara om var pengarna placeras, utan också om hur. Miljonärer tenderar att:

  • Spara först, spendera sen: De flyttar pengar till sparande och investeringar så fort inkomsten kommer in.
  • Bygga buffertar: Tre till sex månaders utgifter i kontanter är standard.
  • Tänka långsiktigt: Beslut fattas med framtiden i fokus, inte för att få snabba vinster.
  • Skapa passiva inkomster: Via aktier, fastigheter eller företag som ger pengar även när de själva inte jobbar.

Källa: Yahoo

AktiermiljonärPlaceratips
