De flesta av oss är inte miljonärer. Men deras sätt att hantera pengar kan vi alla inspireras av.
Så placerar du dina pengar som en miljonär
Mest läst i kategorin
Kris på andra sidan Atlanten – var tredje har fått det sämre
Inflationen i USA har förvisso sjunkit sedan toppnivåerna 2022. Många amerikaner fortsätter dock kämpa ekonomiskt. I juni genomförde Marist Poll, på uppdrag av Yahoo Finance, en undersökning bland amerikanska konsumenter. Resultatet var mestadels dystert. Priserna på bland annat el, bilförsäkringar, restaurangbesök och boende har fortsatt att stiga. Samtidigt är räntorna höga, arbetsmarknaden fortsatt ansträngd och …
Svenskt hus tar världen med storm – i Spanien rusar priserna
Det råder Tiny House-feber runt om i världen. Samtidigt stiger bostadspriserna i flera av svenskarnas favoritområden i Spanien. På hemmaplan är frågan om hur mycket pengar man egentligen ska ha på sparkontot återigen på tapeten, samtidigt som många nya pensionärer riskerar en obehaglig överraskning. Här är den gångna veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. Då har …
Har du för mycket pengar på sparkontot? Experterna svarar
En buffert på sparkontot är en trygghet när tvättmaskinen plötsligt går sönder eller när bilen måste lagas. Men vid vilken nivå blir bufferten för stor? Två privatekonomer ger sina svar. Att ha pengar på sparkontot är bra. Nödvändigt, till och med. Men det kan gå överstyr. Om du har en för stor buffert kan du …
Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan
Ett svenskt Tiny House tar världen med storm. Den sagolika interiören får huset på hjul att kännas betydligt större. Det svenska minihuset på hjul har blivit en internationell snackis. Skandinavisk minimalism, smart planlösning och en inredning som ser ut att vara hämtad ur en saga gör att det fungerar lika bra för permanentboende som för …
Prischock i solparadiset – upp 20 procent på ett år
Bostadspriserna i flera av svenskarnas favoritområden i Spanien har skjutit i höjden. Nya siffror från Bjurfors Spanienindex visar att ökningen varit särskilt dramatisk i Valencia och Murcia. Bjurfors Spanienindex följer prisutvecklingen i 13 av de mest attraktiva regionerna bland svenska bostadsköpare, från Girona i norr till Cádiz i söder, samt på Mallorca och Kanarieöarna. I …
Miljonärer finns det numera rätt gott om.
Bara hos Avanza finns det idag över 120 000 miljonärer. I Sverige fanns det dessutom 575 000 dollarmiljonärer under 2023, enligt SVT.
Så här placerar dessa personer sina pengar, hävdar Yahoo Finance:
Inte alla ägg i samma korg
Det gamla rådet att inte lägga alla ägg i samma korg tar miljonärer på största allvar.
De sprider sina pengar för att både skydda sin förmögenhet och se den växa. Det handlar om att balansera mellan likvida medel för trygghet och investeringar som ger avkastning på sikt.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Lättillgängliga pengar
Visst har miljonärer kontanter tillgängliga, men aldrig alltför stora summor, konstaterar Yahoo. Det kan handla om pengar på sparkonton och en portfölj av korträntefonder.
Poängen är att ha en buffert för oförutsedda utgifter – utan att låta inflationen äta upp värdet.
Missa inte: Har du för mycket pengar på sparkontot? Experterna svarar. Dagens PS
Aktier, fonder och obligationer
Här växer pengarna.
Aktier och fonder ger både värdeökning och utdelningar, medan obligationer fungerar som en stabilare grund i portföljen.
Enligt Avanza har deras miljonärer fler än 12 aktier i portföljen. Genomsnittet är 16.
Fastigheter för trygghet och inkomst
Att äga bostäder eller hyresfastigheter är en klassisk miljonärsstrategi. Fastigheter kan både öka i värde och ge löpande hyresintäkter.
Vill du inte köpa hus och lägenheter kan du köpa aktier i fastighetsbolag eller andelar i en fastighetsfond, vilket gör det möjligt att investera i fastigheter utan att själv äga dem.
Exklusiva investeringar
Alla kan inte vara med här. Private equity är reserverade för personer som har riktigt höga inkomster eller tillgångar.
Men för dem som kvalar in ger dessa fonder tillgång till investeringar som vanliga småsparare inte kommer åt.
Privatpersoner kan istället investera genom fonder eller investeringslösningar som i sin tur investerar i PE-fonder.
Läs även: Fällorna som stoppar din första miljon. Realtid
Alternativa tillgångar
Miljonärer tittar också på andra vägar: råvaror som guld och olja, konst och samlarobjekt – och förstås kryptovalutor.
Dessa investeringar kan innebära större risk, men också fungera som skydd mot inflation och ge höga vinster på sikt.
Sparvanorna bakom framgången
Det handlar förstås inte bara om var pengarna placeras, utan också om hur. Miljonärer tenderar att:
- Spara först, spendera sen: De flyttar pengar till sparande och investeringar så fort inkomsten kommer in.
- Bygga buffertar: Tre till sex månaders utgifter i kontanter är standard.
- Tänka långsiktigt: Beslut fattas med framtiden i fokus, inte för att få snabba vinster.
- Skapa passiva inkomster: Via aktier, fastigheter eller företag som ger pengar även när de själva inte jobbar.
Källa: Yahoo
Läs också: “Alla kan bli miljonärer – det tar bara olika lång tid”. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Hamas öppnar för vapenvila och släppta gisslan
Bollen ligger på Israels planhalva. Sedan Hamas sagt ja till ett förslag om vapenvila väntar nu medlarna i Gazakriget spänt på Israels svar. Hamas har sagt ja till det förslag om vapenvila som ligger på förhandlingsbordet, uppgav källor inom den terrorstämplade extremiströrelsen på måndagen. Timmarna senare uppgav Egypten och Qatar, som medlar i kriget i …
Först ut: Långa paketbud med drönare
”Jag skulle nog säga att det här är Sverige-premiär”, säger projektledaren. Det handlar om leveranser med drönare över inlandet i norr. Under sommaren har flera lyckade testflygningar gjorts mellan Dåva och Holmön, en sträcka på 35 kilometer. Denna vecka testar man längre sträckor och låter drönare lastade med paket flyga från Åsele till Fjälltuna utanför …
AI-datacenter kan stängas i Texas – elnätet räcker inte till
Elbehovet i USA rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt. Samtidigt är näten byggda för en annan tid. I Delstaten Texas i USA står man nu inför en dramatisk utveckling. AI-datacenter kan tvingas stänga när elnätet inte längre klarar trycket. Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens …
Så placerar du dina pengar som en miljonär
De flesta av oss är inte miljonärer. Men deras sätt att hantera pengar kan vi alla inspireras av. Miljonärer finns det numera rätt gott om.? Bara hos Avanza finns det idag över 120 000 miljonärer. I Sverige fanns det dessutom 575 000 dollarmiljonärer under 2023, enligt SVT. Så här placerar dessa personer sina pengar, hävdar Yahoo …