Så placerar du dina pengar som en miljonär

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Lättillgängliga pengar

Visst har miljonärer kontanter tillgängliga, men aldrig alltför stora summor, konstaterar Yahoo. Det kan handla om pengar på sparkonton och en portfölj av korträntefonder.

ANNONS

Poängen är att ha en buffert för oförutsedda utgifter – utan att låta inflationen äta upp värdet.

Missa inte: Har du för mycket pengar på sparkontot? Experterna svarar. Dagens PS

Aktier, fonder och obligationer

Här växer pengarna.

Aktier och fonder ger både värdeökning och utdelningar, medan obligationer fungerar som en stabilare grund i portföljen.

Enligt Avanza har deras miljonärer fler än 12 aktier i portföljen. Genomsnittet är 16.

Fastigheter för trygghet och inkomst

Att äga bostäder eller hyresfastigheter är en klassisk miljonärsstrategi. Fastigheter kan både öka i värde och ge löpande hyresintäkter.

Vill du inte köpa hus och lägenheter kan du köpa aktier i fastighetsbolag eller andelar i en fastighetsfond, vilket gör det möjligt att investera i fastigheter utan att själv äga dem.

ANNONS

Exklusiva investeringar

Alla kan inte vara med här. Private equity är reserverade för personer som har riktigt höga inkomster eller tillgångar.

Men för dem som kvalar in ger dessa fonder tillgång till investeringar som vanliga småsparare inte kommer åt.

Privatpersoner kan istället investera genom fonder eller investeringslösningar som i sin tur investerar i PE-fonder.

Läs även: Fällorna som stoppar din första miljon. Realtid

Alternativa tillgångar

Miljonärer tittar också på andra vägar: råvaror som guld och olja, konst och samlarobjekt – och förstås kryptovalutor.

Dessa investeringar kan innebära större risk, men också fungera som skydd mot inflation och ge höga vinster på sikt.

Sparvanorna bakom framgången

ANNONS

Det handlar förstås inte bara om var pengarna placeras, utan också om hur. Miljonärer tenderar att:

Spara först, spendera sen : De flyttar pengar till sparande och investeringar så fort inkomsten kommer in.

: De flyttar pengar till sparande och investeringar så fort inkomsten kommer in. Bygga buffertar : Tre till sex månaders utgifter i kontanter är standard.

: Tre till sex månaders utgifter i kontanter är standard. Tänka långsiktigt : Beslut fattas med framtiden i fokus, inte för att få snabba vinster.

: Beslut fattas med framtiden i fokus, inte för att få snabba vinster. Skapa passiva inkomster: Via aktier, fastigheter eller företag som ger pengar även när de själva inte jobbar.

Källa: Yahoo

Läs också: “Alla kan bli miljonärer – det tar bara olika lång tid”. Dagens PS