Unga svenskar tar alltmer hjälp av ChatGPT och AI i sin privatekonomi. Men det finns en betydligt viktigare, möjligen oväntad, rådgivare.
Hon är den enda som slår ChatGPT
Var femte ung svensk använder redan ChatGPT för att få ekonomiska råd, enligt en ny undersökning från Yougov.
Fintechföretaget Riverty, som beställt undersökningen, kan konstatera att medan äldre generationer föredrar finansiella experter av kött och blod, blir 15-34-åringar bland de svarande allt mer positiva till AI-teknologi.
”Vi ser en tydlig generationsväxling där unga nu integrerar AI i sin privatekonomi, vilket stämmer med de långsiktiga prognoserna”, säger Kristina Hunter Nilsson hos Riverty.
Den undersökning man låtit göra har 1 000 svenska svarande och visar att AI ännu inte fullt ut vunnit svenskarnas förtroende inom ekonomisk rådgivning.
Vd:n avslöjar: Vuxeninnehåll nu okej i ChatGPT. Dagens PS
Vill ha fysiska experter
47 procent av de svarande säger i stället att de föredrar ”vanliga” finansiella experter.
Men redan 2040 (”redan”?) tror Riverty att konsumenterna tagit till sig radikalt nya sätt att använda finanstjänster.
Då kommer vi att låta tekniken integrera privatekonomiska flöden sömlöst i vardag, menar Riverty i sin senaste framtidsrapport.
Bland de yngre, här definierade som 15-34 år, kan var femte tänka sig att ta hjälp av ChatGPT inom ekonomi.
18 procent av de svarande i gruppen 15-34 år säger att de använt alternativ som neobanker och finansappar, något mer än övriga åldersgrupper.
27 procent av de svarande i åldersgruppen har använt kryptovalutor eller finansiella tjänster inom kryptosektorn.
Det kan jämföras 15 procent bland 45-54-åringarna och 5 procent hos de svarande över 55.
Trots 20 år av AI-forskning: “Har inte sett det gyllene exemplet”. Dagens PS
”AI kommer snabbt”
Men AI kommer med stormsteg, tror de svarande. När frågan ställs om hur snart AI kan vara ”en trovärdig personlig ekonomisk assistent” svarar 20 procent att det redan skett eller sker inom ett år, 26 procent att det kommer att ta 5 år och 31 procent svarar ”10 år eller aldrig”.
”Även här ser vi att de yngre är mest positiva till AI-utvecklingen på det finansiella området. Runt 11 procent av de svarande i åldern 15–34 år uppger dessutom att de redan använder tjänster med AI-assistenter som förstår deras beteende på djupet”, konstaterar Kristina Hunter Nilsson.
Hon är alternativet
Alternativet till AI? Mamma.
Hon är fortfarande ett starkare kort än AI och ChatGPT. Bland de yngre svarar 42 procent att de tar råd om pengar från föräldrarna, drygt dubbelt så många som vänder sig till ChatGPT.
”Trots framväxten av AI och högprofilerade “finfluencers” på sociala medier fortsätter mamma eller pappa att vara en viktig källa till information när det gäller penningfrågor”, intygar Kristina Hunter Nilsson.
Aktier nästa stora trend enligt Kardashians PR-geni. Dagens PS
Stjäl miljoner via sociala medier – tricket du måste känna till. Realtid
Var femte ung svensk använder redan ChatGPT för att få ekonomiska råd, enligt en ny undersökning från Yougov. Fintechföretaget Riverty, som beställt undersökningen, kan konstatera att medan äldre generationer föredrar finansiella experter av kött
