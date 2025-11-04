Hon är den enda som slår ChatGPT

Var femte ung svensk använder redan ChatGPT för att få ekonomiska råd, enligt en ny undersökning från Yougov.

Fintechföretaget Riverty, som beställt undersökningen, kan konstatera att medan äldre generationer föredrar finansiella experter av kött och blod, blir 15-34-åringar bland de svarande allt mer positiva till AI-teknologi.

”Vi ser en tydlig generationsväxling där unga nu integrerar AI i sin privatekonomi, vilket stämmer med de långsiktiga prognoserna”, säger Kristina Hunter Nilsson hos Riverty.

Den undersökning man låtit göra har 1 000 svenska svarande och visar att AI ännu inte fullt ut vunnit svenskarnas förtroende inom ekonomisk rådgivning.

Vill ha fysiska experter

47 procent av de svarande säger i stället att de föredrar ”vanliga” finansiella experter.

Men redan 2040 (”redan”?) tror Riverty att konsumenterna tagit till sig radikalt nya sätt att använda finanstjänster.

Då kommer vi att låta tekniken integrera privatekonomiska flöden sömlöst i vardag, menar Riverty i sin senaste framtidsrapport.

Bland de yngre, här definierade som 15-34 år, kan var femte tänka sig att ta hjälp av ChatGPT inom ekonomi.

18 procent av de svarande i gruppen 15-34 år säger att de använt alternativ som neobanker och finansappar, något mer än övriga åldersgrupper.

27 procent av de svarande i åldersgruppen har använt kryptovalutor eller finansiella tjänster inom kryptosektorn.

Det kan jämföras 15 procent bland 45-54-åringarna och 5 procent hos de svarande över 55.

