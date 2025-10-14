Trots 20 år av AI-forskning: "Har inte sett det gyllene exemplet"

Han har arbetat med artificiell intelligens i mer än 20 år, långt innan chattbottar gavs mänskliga drag och lockade tusentals miljarder i investeringar.

“AI och LLM är inte samma sak. Tyvärr har AI alltid varit ett ganska fluffigt begrepp. I dag betyder AI för de flesta människor just LLM, alltså språkmodeller. Men det är bara en liten del av helheten.”

Osynliga AI-system gör stor nytta

I själva verket har vi använt AI-system i flera decennier, men det har inte fått samma uppmärksamhet. OCR-läsare på 1980-talets blanketter, mycket uppskattade spamfilter på e-posten och rekommendationsmotorer är alla exempel som Wärnestål lyfter fram.

“Rekommendationsmotorer i e-handeln har funnits i över 20 år: ‘Du kanske gillar det här.’ Allt det där är AI. Vi använder det hela tiden, bara inte i den form som LLM:er fått.”

Han är med andra ord ingen AI-skeptiker. Tvärtom lyfter han gärna exempel där olika former av AI gör mycket stor nytta. Däremot är han skeptisk till den utveckling vi nu ser för just LLM:er.

“I dag kontrolleras de stora modellerna av ett fåtal bolag i Silicon Valley. De sitter på all data, all infrastruktur och därmed också berättelsen om vad AI är.”

Sam Altman, vd för ChatGPT, talar ofta om den lovande framtiden för LLM-tekniken. Han har, å andra sidan, allt att vinna på att den ska uppfattas som just lovande. När Altman pratar om brister så talar han helst om att tekniken i värsta fall är för kraftfull. (Foto: Alex Brandon)

Fakta: Pontus Wärnestål

Biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad

Kognitionsvetare och doktor i interaktiv AI

Designer på Ambition Group

Har arbetat med AI-design, policy och strategi i över 20 år

Tidigare forskat på dialogsystem, tidiga chattbottar innan LLM:er

Läs mer om och av Pontus Wärnestål här.