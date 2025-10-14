Dagens PS
Trots 20 år av AI-forskning: "Har inte sett det gyllene exemplet"

Pontus Wärnestål har över 20 års akademisk och professionell erfarenhet av AI. Han ser betydligt fler problem än möjligheter kopplat till dagens populära LLM:er. (Kollage: Canva / Dan Bregmark)
Pontus Wärnestål har över 20 års akademisk och professionell erfarenhet av AI. Han ser betydligt fler problem än möjligheter kopplat till dagens populära LLM:er.
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Språkmodeller som ChatGPT har på kort tid blivit själva definitionen av AI. Men bilden man målar upp är kraftigt missvisande, menar Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Han har arbetat med artificiell intelligens i mer än 20 år, långt innan chattbottar gavs mänskliga drag och lockade tusentals miljarder i investeringar.

“AI och LLM är inte samma sak. Tyvärr har AI alltid varit ett ganska fluffigt begrepp. I dag betyder AI för de flesta människor just LLM, alltså språkmodeller. Men det är bara en liten del av helheten.”

Osynliga AI-system gör stor nytta

I själva verket har vi använt AI-system i flera decennier, men det har inte fått samma uppmärksamhet. OCR-läsare på 1980-talets blanketter, mycket uppskattade spamfilter på e-posten och rekommendationsmotorer är alla exempel som Wärnestål lyfter fram.

“Rekommendationsmotorer i e-handeln har funnits i över 20 år: ‘Du kanske gillar det här.’ Allt det där är AI. Vi använder det hela tiden, bara inte i den form som LLM:er fått.”

Han är med andra ord ingen AI-skeptiker. Tvärtom lyfter han gärna exempel där olika former av AI gör mycket stor nytta. Däremot är han skeptisk till den utveckling vi nu ser för just LLM:er.

“I dag kontrolleras de stora modellerna av ett fåtal bolag i Silicon Valley. De sitter på all data, all infrastruktur och därmed också berättelsen om vad AI är.”

Sam Altman i Vita huset
Sam Altman, vd för ChatGPT, talar ofta om den lovande framtiden för LLM-tekniken. Han har, å andra sidan, allt att vinna på att den ska uppfattas som just lovande. När Altman pratar om brister så talar han helst om att tekniken i värsta fall är för kraftfull. (Foto: Alex Brandon)
Fakta: Pontus Wärnestål

  • Biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad
  • Kognitionsvetare och doktor i interaktiv AI
  • Designer på Ambition Group
  • Har arbetat med AI-design, policy och strategi i över 20 år
  • Tidigare forskat på dialogsystem, tidiga chattbottar innan LLM:er

Läs mer om och av Pontus Wärnestål här.

“Vi förmänskligar maskiner”

Människans tendens att tillskriva mänskliga egenskaper till ickemänskliga ting är stark. Den driver hela fascinationen och de orealistiska förväntningarna på språkmodellerna, menar Wärnestål.

“Vi har en stark tendens att förmänskliga. När vi får en assistent som verkar bete sig som en vän, coach eller kollega, så tycker vi att det är väldigt attraktivt. Det triggar något djupt inom oss.”

Han beskriver fenomenet som en form av antropomorfism, en känslomässig reflex där vi tillskriver djur eller saker mänskliga egenskaper. Resultatet blir att vi tolkar prediktiv text som medvetet tänkande. Men det är en hägring som aldrig kan ge verklig intelligens, enligt Wärnestål.

Generativ AI bra på form men inte på innehåll

Trots all hype har Wärnestål ännu inte sett det gyllene exemplet där språkmodeller levererar det höga värde som förväntas. När Dagens PS frågar var han tror att tekniken kommer att leva upp till marknadens höga förväntningar är han skeptisk:

“Tekniken är bra på form, men inte på innehåll. Den kan anpassa tonen och formatet efter behov, men du måste själv faktakolla och stå för innehållet.”

Han tror att LLM:er fortsätter att vara en del av vardagen, men som verktyg, inte tänkare.

“På sikt tror jag att LLM:er blir ett vardagsverktyg, ungefär som rättstavningskontrollen i Word. De kommer att finnas där text skrivs, som skrivstöd, inte som intelligens.”

Slutligen ger han en känga till teknikens egna förmåga att förutse framtiden:

“Det är ironiskt att ett fält som handlar om prediktion är så dåligt på att förutsäga sin egen framtid.”

Bortom den lockande fasaden

Språkmodeller som ChatGPT, Claude och Gemini trollbinder användare och investerare. Men Pontus Wärnestål varnar för att den populära tekniken är genomsyrad av stora problem.

“Vi sitter i knät på ett fåtal aktörer som tar både våra pengar och vår data. När systemen börjar handla åt oss uppstår frågan: vem betalar för att få sina produkter prioriterade?”

Bakom de användarvänliga gränssnitten döljer sig en smutsig baksida. Energislukande datacenter, stölder av upphovsrättsskyddat material och en enorm koncentration av makt till ett fåtal bolag.

Läs mer om AI-jättarnas ofrånkomliga problem i den andra delen av intervjun.

Artificiell intelligensChatGPTIntervju
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

