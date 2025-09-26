Höjd pensionsålder i Sverige – förändrar spelreglerna 

Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. Men i och med att riksdagen höjde åldersgränsen för garantipension och andra grundskydd från 65 till 66 år 2023 har spelplanen ritats om. Det syns nu i statistiken.

En majoritet av dem som är beroende av garantipension och liknande stöd har skjutit upp sin pensionering. Det är väntat, eftersom de annars hade förlorat ekonomiskt. Men Pensionsmyndighetens rapport visar att förändringen går djupare än så.

Även de utan ekonomiska skäl påverkas

Rapporten, Pensionsnormen i förändring – Hur höjda åldersgränser påverkar pensionsåldern, visar att normerna i samhället också har förskjutits. Nästan var femte person som inte omfattas av grundskydd eller sjukersättning har valt att vänta med sin pensionering.

”Att nästan en av fem utan garantipension eller sjukersättning skjuter upp sitt pensionsuttag visar att åldersgränserna i pensionssystemet fungerar som normgivande signaler”, säger Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

För gruppen född 1958, den första årskullen som omfattades av den nya gränsen, har förändringen blivit tydlig. Jämfört med årskullen 1957 – som fortfarande kunde gå vid 65 – var det 17 procent färre som tog ut pension vid just den åldern.