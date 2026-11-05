Hästköpet för 90 000 kronor slutade i tvist – fick inte tillbaka pengarna

Köparen kan få bevisa felet från första dagen

Anki Larssons tvist avgjordes utifrån omständigheterna i hennes hästköp. Men fallet aktualiserar också de särskilda regler som gäller för levande djur sedan konsumentköplagen ändrades den 1 maj 2022. Vid vanliga köp från företag, exempelvis av en bil eller en tvättmaskin, utgår lagen från att fel som visar sig inom två år fanns redan när varan levererades. Företaget måste då visa att felet uppstått senare för att slippa ansvar.

För hundar, katter, hästar och andra levande djur är motsvarande period bara sex månader. Därefter måste köparen själv kunna visa att felet fanns från början.

Vid dyrare djur får säljaren och köparen dessutom avtala bort sexmånadersregeln. Gränsen går vid en tiondel av prisbasbeloppet, vilket under 2026 motsvarar 5 920 kronor. Om avtalet innehåller ett sådant villkor kan köparen behöva bevisa att sjukdomen eller skadan fanns redan vid köpet, även om den upptäcks kort efter att djuret kommit hem.

Konsumenträttsexperten Maria Wiezell på Sveriges Konsumenter beskriver i Råd & Rön lagändringen som en försämring för köpare av levande djur, särskilt vid dyrare köp. Hon deltog i arbetet när den nya lagen togs fram och pekar på att djurbranschen motsatte sig en längre period med omvänd bevisbörda.

Bakgrunden är att ett djurs hälsa kan påverkas av skötsel, träning och miljö efter försäljningen. Därför kan det vara svårt att avgöra om ett problem fanns redan hos säljaren eller har uppstått senare.

Tre års reklamationsrätt gäller fortfarande när djuret köps från ett företag. Men rätten att klaga och möjligheten att få ersättning är två olika saker. Köparen måste kunna visa att säljaren ansvarar för felet, och vid dyrare djur kan den skyldigheten börja gälla redan på köpdagen.

Veterinärbesiktningen är ingen garanti

ANNONS

En häst kan vara godkänd vid besiktningen och ändå visa sig ha problem som begränsar användningen. Veterinären undersöker djurets tillstånd vid ett visst tillfälle, men alla sjukdomar, skador och beteendeproblem går inte att upptäcka under en vanlig undersökning.

Försäkringsbolaget Agria rekommenderar därför att köparen anlitar en oberoende veterinär som inte har koppling till säljarens stall. Köparen bör också vara närvarande, både för att kunna ställa frågor och för att få veta vilka undersökningar som faktiskt har gjorts.

Minst lika viktigt är att få fram djurets tidigare sjukdomshistoria. Be säljaren om gamla veterinärjournaler, uppgifter om medicinering och eventuella operationer. Om hästen har behandlats tidigare kan säljaren lämna en fullmakt som gör det möjligt att kontakta veterinärerna.

Försäkringshistoriken kan också avslöja sådant som inte framgår av en vanlig besiktning. Tidigare skador kan ha lett till undantag i försäkringen, vilket i sin tur kan påverka ersättningen om djuret behöver vård igen. Därför bör du som köpare även begära djurets försäkringsnummer och få en fullmakt från säljaren för att kunna kontrollera skadehistoriken.

Kontrollera säljaren – och vem som äger djuret

Vid ett större djurköp finns skäl att undersöka både djuret och personen eller företaget som säljer det. En uppfödare kan exempelvis kontrolleras genom branschorganisationer, tidigare köpare och offentliga företagsuppgifter. För hästar kan tidigare ägare, tränare och tävlingsresultat ge ytterligare information.

I Agrias råd inför hästköp rekommenderas bland annat att köparen tar referenser på säljaren, kontrollerar hästpasset och jämför chipnumret med hästens identitet. Om det handlar om en tävlingshäst kan det vara värt att undersöka resultat och eventuella längre uppehåll från tävlingar.

Vid provridningen är det klokt att ta hjälp av en erfaren tränare och gärna prova hästen vid flera tillfällen. Det ger möjlighet att se hur den fungerar med olika ryttare och i andra miljöer än det egna hemmastallet.

Köpekontraktet förtjänar särskild uppmärksamhet. Det ska tydligt framgå vem som säljer djuret, vem som köper det, vilket djur affären gäller och vad säljaren har uppgett om hälsa och användningsområde. Läs också igenom eventuella villkor om bevisbörda innan avtalet undertecknas.

ANNONS

Checklista: Sju saker att kontrollera före djurköpet

Tänk på detta 1. Säljaren Kontrollera identitet, organisationsnummer och vem som faktiskt äger djuret. 2. Veterinärbesiktningen Anlita helst en oberoende veterinär och närvara vid undersökningen. 3. Sjukdomshistoriken Begär tidigare veterinärjournaler och fråga om skador, behandlingar och medicinering. 4. Försäkringen Kontrollera tidigare skador, försäkringsvillkor och eventuella undantag. 5. Djurets bakgrund Ta referenser från tidigare ägare, uppfödare eller tränare. Kontrollera registrering och identitet. 6. Köpeavtalet Se till att säljarens uppgifter om djurets hälsa och användningsområde finns skriftligt. Granska villkor om bevisbörda. 7. Dokumentationen Spara annons, meddelanden, veterinärintyg, kvitton och andra handlingar som rör köpet. Källor: Konsumentverket och Agria

Ett skriftligt avtal och sparad dokumentation kan bli avgörande om parterna senare är oense. Det är också ett återkommande råd vid konsumenttvister där ord står mot ord: Viktiga löften behöver kunna styrkas i efterhand.

Upptäcks en skada eller sjukdom efter köpet bör säljaren kontaktas skriftligt så snart som möjligt. En reklamation inom två månader från att felet upptäcktes räknas alltid som gjord i rätt tid. Veterinärutlåtanden och annan dokumentation kan sedan komplettera reklamationen.

Läs även: Black Friday-fällan: Var fjärde svensk går i den. Dagens PS



ANNONS