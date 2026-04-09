Pensionärernas paradis — här klarar du dig på 7 600 kronor i månaden

Penne, Italien

I centrala Italien ligger Penne, en bergsby i regionen Abruzzo med medeltida arkitektur och kullerstensgator.

Den totala, månatliga kostnaden för en ensam person ligger på drygt 11 300 kronor. Där ingår både boende, mat, dryck transporter och diverse hushållsavgifter som el och vatten.

Här går det dessutom att köpa hus för 11 kronor styck – det har Dagens PS skrivit om tidigare. Kravet är att du renoverar huset inom tre år.

Penne har totalt cirka 1 200 invånare (Foto: Unsplash)

Castelo Rodrigo och Óbidos, Portugal

Föredrar du Portugal kan Castelo Rodrigo – en tyst stenby med vidsträckt utsikt – vara ett alternativ.

Portugals rykte om låga kostnader stämmer här, särskilt jämfört med Lissabon och Porto. Den totala, månatliga kostnaden för en ensam person ligger på cirka 12 700 kronor.

I Portugal hittar vi även Óbidos. Den muromgärdade staden erbjuder promenadvänliga gator, restauranger, butiker och återkommande festivaler. Även här klarar du dig på 12 700 kronor i månaden.

Lauzerte, Frankrike

Vidare till Frankrike.

I södra Frankrike ligger Lauzerte, en klassisk by med stenhus, torg och stark matkultur. Det mesta ligger på promenadavstånd och tillgången till regional sjukvård är enligt Investopedia “stabil”.

Här kan en ensam person klara sig på drygt 13 700 kronor i månaden.

Läs även: Bästa länderna i världen om du vill bo utomlands som pensionär. E55

Bansko, Bulgarien – Europas billigaste by?

Vill du komma ner rejält i pris är det Bansko du letar efter. Detta är en bergsstad känd för skidåkning på vintern och vandring på sommaren.

Här är både boende, mat, restaurangbesök och transport “mycket prisvärda”. Faktum är att en ensam person, enligt Investopedia, kan klara sig på drygt 7 600 kronor i månaden i Bansko.

Mesta, Grekland

Föredrar du Grekland kan du kolla in Mesta på ön Chios – en bevarad medeltida by med smala stenlagda gator och väldigt lite turism.

Området omges av tio stränder och naturen runt byn ger möjligheter till både vandring och enklare friluftsliv. Här ligger den totala, månatliga kostnaden för en ensam person på drygt 11 200 kronor.

Viscri, Rumänien

Vi avslutar med ett UNESCO-världsarv.

Viscri i Transsylvanien passar perfekt för dig som ogillar trafik. Här sker en stor del av vardagen till fots, med cykel eller på häst.

Den “sachsiska befästa kyrkan” fungerar som nav för både kulturella och religiösa aktiviteter och maten är ofta lokalt producerad och tillagad över öppen eld.

Här klarar sig en ensam person på cirka 8 300 kronor i månaden.

Slutsats? För den som är flexibel finns det flera platser i Europa där pensionen räcker betydligt längre än i Sverige.

Läs också: Pension utomlands: Vad du vinner – och vad du riskerar att förlora. Realtid

