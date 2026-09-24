Fick mobilen stulen i Italien – tjuvarna shoppade loss för över 100 000

Nu utfärdar hon en stark varning till andra konsumenter.

”Man kanske inte ska ha kreditkort i sin telefon”, säger hon till SVT.

Chocken efter mobilstölden

Det som skulle bli en avkopplande resa fick ett abrupt och kostsamt slut. När Lisa blev av med sin telefon insåg hon snabbt att situationen var kritisk. Trots försök att agera snabbt hann förövarna före.

Tjuvarna tog sig förbi telefonens säkerhetsspärrar och fick tillgång till de betalkort som fanns kopplade i den digitala plånboken. Därefter började transaktionerna trilla in i en rasande takt.

”Jag såg bara: ’Tack för ditt köp, tack för ditt köp, tack för ditt köp.’ Då förstod jag att mobilen hade blivit stulen”.

När sammanställningen var klar visade det sig att bedragarna hade handlat för över 100 000 kronor på kreditkorten som var kopplade till mobilen.

Alla köpen gjordes på mindre än ett dygn.

Läs även: Vanliga betalkort pekas ut som hot DagensPS