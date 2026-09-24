En semesterresa till Neapal i Italien förvandlades till en ekonomisk mardröm för ”Lisa” från Eskilstuna – hennes mobiltelefon med tre digitala kreditkort blev stulen.
Fick mobilen stulen i Italien – tjuvarna shoppade loss för över 100 000
Innan Lisa – som heter något annat i verkligheten – hann spärra sina kort lyckades tjuvarna utnyttja den digitala plånboken och genomföra köp på löpande band. Slutnotan landade på drygt 100 000 kronor.
Nu utfärdar hon en stark varning till andra konsumenter.
”Man kanske inte ska ha kreditkort i sin telefon”, säger hon till SVT.
Chocken efter mobilstölden
Det som skulle bli en avkopplande resa fick ett abrupt och kostsamt slut. När Lisa blev av med sin telefon insåg hon snabbt att situationen var kritisk. Trots försök att agera snabbt hann förövarna före.
Tjuvarna tog sig förbi telefonens säkerhetsspärrar och fick tillgång till de betalkort som fanns kopplade i den digitala plånboken. Därefter började transaktionerna trilla in i en rasande takt.
”Jag såg bara: ’Tack för ditt köp, tack för ditt köp, tack för ditt köp.’ Då förstod jag att mobilen hade blivit stulen”.
När sammanställningen var klar visade det sig att bedragarna hade handlat för över 100 000 kronor på kreditkorten som var kopplade till mobilen.
Alla köpen gjordes på mindre än ett dygn.
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Proffstjuvar rundar säkerheten
Händelsen sätter ljuset på de risker som finns med att samla alla sina kort och betallösningar digitalt i smarta telefoner. Många användare utgår ifrån att säkerhetskoder, ansiktsigenkänning eller fingeravtryck ger ett fullgott skydd. I Lisas fall visade det sig dock att skickliga bedragare snabbt kan runda dessa hinder när de väl har fysisk tillgång till enheten.
Lisas upplevelse visar hur sårbara konsumenter är om enhetens kod hamnar i fel händer. Ofta räcker det med att tjuvar tjuvkikar på koden innan de slår till. Därefter kan de enkelt ändra inställningar och godkänna stora transaktioner.
”Jag trodde att den digitala plånboken var säkrare än en vanlig plånbok”, säger till SVT.
Viktigt se över inställningarna
Nu vill hon dela med sig av sin skrämmande historia för att förhindra att andra hamnar i samma situation. Hon uppmanar alla att noggrant se över vilka spärrar och beloppsgränser man har aktiverade för sina digitala betalkort.
Att dessutom ha separata koder för själva betalningsapparna och att snabbt kunna spärra sina enheter på avstånd är avgörande om olyckan är framme. Det går inte att förlita sig blint på tekniken, har Lisa blivit varse om.
En tröst är att två av tre kreditkortsaktörer har insett att hon själv inte gjort köpen. De har därför hävt sina betalkrav. Med den tredje aktören pågår förhandlingar.
Så ser reglerna ut för kreditkort
Grundregeln är att den som utsatts för obehöriga köp inte ska vara betalningsskyldig, enligt Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Däremot riskerar den som bedöms ha varit grovt oaktsam att få stå för delar av kostnaden själv, och anses det röra sig om ett särskilt klandervärt agerande får den drabbade betala hela notan.
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