Här letar svenskarna bostad just nu

Bostadsmarknaden har förvisso beskrivits som sval. SBABs indikator Bomarknadstempen visade nyligen att temperaturen på den svenska bostadsmarknaden var ungefär lika sval i juli som i juni.

“Framför allt fortsätter kräftgången för lägenheter som är betydligt mer svårsålda än villor för närvarande”, konstaterade man i ett pressmeddelande.

Hos bostadsportalen Boneo ser man dock ett trendbrott.

Ett trendbrott på bostadsmarknaden

Efter flera år av avvaktande marknad syns nu ett skifte. Boneos analys visar att antalet visningsanmälningar för villor steg med i genomsnitt 12 procent, medan bostadsrätter ökade med 8 procent. Trenden är genomgående i en majoritet av landets kommuner.

“Vi ser ett intressant trendbrott: i majoriteten av landets kommuner har antalet visningsanmälningar ökat och på riksnivå har snittet stigit med 12 procent för villor och åtta procent för bostadsrätter. Det visar på ett växande intresse hos spekulanterna jämfört med förra året, som sannolikt kommer att leda till fler bud och affärer under 2025”, konstaterar Fredrik Engdahl, vd på Boneo.