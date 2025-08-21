Dagens PS
Här letar svenskarna bostad just nu

Bostad i Boden
I Boden steg visningsanmälningarna mest (Foto: Andreas Sjölin/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Intresset för att köpa bostad har tagit fart under första halvåret 2025. Enligt ny statistik från bostadsportalen Boneo har anmälningarna till bostadsvisningar ökat i nästan hela landet jämfört med samma period 2024.

Bostadsmarknaden har förvisso beskrivits som sval. SBABs indikator Bomarknadstempen visade nyligen att temperaturen på den svenska bostadsmarknaden var ungefär lika sval i juli som i juni. 

“Framför allt fortsätter kräftgången för lägenheter som är betydligt mer svårsålda än villor för närvarande”, konstaterade man i ett pressmeddelande

Hos bostadsportalen Boneo ser man dock ett trendbrott. 

Ett trendbrott på bostadsmarknaden

Efter flera år av avvaktande marknad syns nu ett skifte. Boneos analys visar att antalet visningsanmälningar för villor steg med i genomsnitt 12 procent, medan bostadsrätter ökade med 8 procent. Trenden är genomgående i en majoritet av landets kommuner.

“Vi ser ett intressant trendbrott: i majoriteten av landets kommuner har antalet visningsanmälningar ökat och på riksnivå har snittet stigit med 12 procent för villor och åtta procent för bostadsrätter. Det visar på ett växande intresse hos spekulanterna jämfört med förra året, som sannolikt kommer att leda till fler bud och affärer under 2025”, konstaterar Fredrik Engdahl, vd på Boneo.

Bostad
Fredrik Engdahl, vd på Boneo (Foto: Boneo)
Boden och Luleå i topp

När det gäller villor ser Boden den största ökningen. Här steg visningsanmälningarna med hela 137 procent under perioden januari-juli 2025 jämfört med året innan. Andra kommuner som sticker ut är Orust (+93 procent) och Ystad (+74 procent).

För bostadsrätter toppar Luleå listan med en ökning på 80 procent, följt av Falköping (+71 procent) och Bjuv (+71 procent).

Toppkommunerna för villor

Boden sticker ut när det gäller villor, där visningsanmälningarna ökade med hela 137 procent. Här är topp fem:

  • Boden: +137 % (7,1 anmälningar per objekt)
  • Orust: +93 % (3,5 anmälningar per objekt)
  • Ystad: +74 % (7,7 anmälningar per objekt)
  • Vallentuna: +71 % (4,7 anmälningar per objekt)
  • Danderyd: +70 % (8,4 anmälningar per objekt)

Toppkommunerna för bostadsrätter

När det gäller bostadsrätter tar Luleå ledningen med en ökning på 80 procent. Därefter följer Falköping och Bjuv. Topp fem ser ut så här:

  • Luleå: +80 % (4,2 anmälningar per objekt)
  • Falköping: +71 % (2,8 anmälningar per objekt)
  • Bjuv: +71 % (2,6 anmälningar per objekt)
  • Ekerö: +66 % (3,2 anmälningar per objekt)
  • Boden: +65 % (5,2 anmälningar per objekt)

Större konkurrens på visningarna

Statistiken bygger på anmälningar till bostadsvisningar via hundratals mäklarbolag anslutna till Boneo. Den tydliga ökningen antyder att fler köpare nu är aktiva på marknaden, vilket kan leda till hårdare konkurrens vid budgivningarna under året.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

