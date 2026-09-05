Här höjer Netflix priserna – dags igen även i Sverige?

Får betala extra avgift till Netflix

I likhet med Sverige är tanken att Österrike ska få en annonsstödd prenumeration som förväntas bli tillgänglig nästa år.

I Tyskland ökar priset på detta erbjudande från 4,99 euro till 6,99 euro.

Personer som tittar på Netflix än betalande hushåll kommer att få betala en extra avgift. I Tyskland får dessa användare nu betala 4,99 euro i stället för 3,99 euro som tidigare för reklamversionen.

Priset för de andra två prenumerationsmodellerna ökar från 4,99 euro till 5,99 euro.

Förra gången streamingjätten höjde priserna i Österrike och Tyskland var för mer än två år sedan. I april 2024.

Det krävas för att åka snålskjuts

”I takt med att vi kontinuerligt ökar det värde vi erbjuder våra medlemmar ber vi dem ibland att betala lite mer”, argumenterar Netflix.

Sedan tidigare får svenska Netflix-prenumeranter betala en extra avgift om någon annan ska kunna se filmer och serier som finns i utbudet. Priset för en extra medlem som en huvudkontoägare får betala varje månad är 65 kronor.

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Funktionen att lägga till extra medlemmar kräver att huvudkontot har ett Standard- eller Premium-abonnemang.

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