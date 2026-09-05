Netflix höjer priserna för sina abonnenter i Österrike. I Sverige är det bara någon månad sedan abonnemangen blev dyrare.
Här höjer Netflix priserna – dags igen även i Sverige?
I maj i år blev grundpriset för samtliga Netflix-abbonemang i Sverige 20 kronor dyrare. Totalt höjdes priserna så här för alla svenskar som prenumererar på streamingjättens tjänster:
Bas (720p): 129 kr/månad (tidigare 109 kr)
Standard (1080p): 169 kr/månad (tidigare 149 kr)
Premium (4K): 219 kr/månad (tidigare 199 kr)
Extra användare: 65 kr/månad (tidigare 55 kr)
Reklamkanal på gång i Sverige
Enligt Netflix måste priserna justeras uppåt för att innehåll och förbättringar av plattformen ska kunna finansieras. I Sverige har företaget samtidigt flaggat för ett billigare abonnemang med reklam.
I Österrike höjer bolaget sina priser igen efter mer än två år. Grundpriser höjs från 8,99 euro till 10,99 euro.
”Den dyraste prenumerationen ”Premium”, som erbjuder 4K-bildkvalitet och 3D-ljud, kostar nu 21,99 euro istället för tidigare 19,99 euro, enligt information på Netflix webbplats. Prenumerationen ”Standard”, med Full HD-bildkvalitet och färre samtidigt använda enheter, ökar från 13,99 euro till 15,99 euro”, uppger den österrikiska dagstidningen Der Standard.
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Får betala extra avgift till Netflix
I likhet med Sverige är tanken att Österrike ska få en annonsstödd prenumeration som förväntas bli tillgänglig nästa år.
I Tyskland ökar priset på detta erbjudande från 4,99 euro till 6,99 euro.
Personer som tittar på Netflix än betalande hushåll kommer att få betala en extra avgift. I Tyskland får dessa användare nu betala 4,99 euro i stället för 3,99 euro som tidigare för reklamversionen.
Priset för de andra två prenumerationsmodellerna ökar från 4,99 euro till 5,99 euro.
Förra gången streamingjätten höjde priserna i Österrike och Tyskland var för mer än två år sedan. I april 2024.
Det krävas för att åka snålskjuts
”I takt med att vi kontinuerligt ökar det värde vi erbjuder våra medlemmar ber vi dem ibland att betala lite mer”, argumenterar Netflix.
Sedan tidigare får svenska Netflix-prenumeranter betala en extra avgift om någon annan ska kunna se filmer och serier som finns i utbudet. Priset för en extra medlem som en huvudkontoägare får betala varje månad är 65 kronor.
Funktionen att lägga till extra medlemmar kräver att huvudkontot har ett Standard- eller Premium-abonnemang.
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