Netflix rasar efter svag prognos – investerare tvivlar

”Saknar spänning”

Bolaget möter också hård konkurrens om tittarnas uppmärksamhet från både traditionella mediebolag som Disney och digitala plattformar som YouTube. Aktien har fallit mer än 44 procent sedan rekordnivån i juni 2025.

”Narrativet saknar spänning”, säger Jeffrey Wlodarczak, analytiker på Pivotal Research Group, till Reuters.

Enligt honom är abonnenttillväxten fortsatt avgörande för Netflix, samtidigt som yngre användare i allt större utsträckning väljer kostnadsfria sociala medieplattformar framför längre tv- och filmformat.

Det kan leda till en långsammare abonnenttillväxt, vilket i sin tur kan få Netflix att förlita sig mer på prishöjningar och ökade investeringar i innehåll.

Teknikfrossa skakar världens börser

Bolaget räknar med både lägre vinst per aktie och lägre omsättning än analytikerna väntat sig, vilket fått minst elva analytiker att sänka sina riktkurser för aktien, skriver Reuters.

Kursraset för Netflix sammanfaller med en våg av teknikfrossa som sköljer över börser runt om i världen. Tokyobörsen föll 4 procent i en stökig handel, medan de tekniktunga börserna i Seoul och Taipei rasade över 6 procent, rapporterar TT. På Nasdaqbörsen i New York pekar det nedåt med över 2 procent under terminshandeln inför fredagens öppning.

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