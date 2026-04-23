Netflix lyckades inte köpa Warner Bros Discovery. Nu har man dock offentliggjort ett stort återköp av aktier.
Netflix satsar – köper tillbaka aktier för 25 miljarder dollar
Streamingjätten Netflix betalar tillbaka till aktieägarna genom ett nytt drag.
Man väljer nämligen att utöka sitt återköpsprogram med ytterligare 25 miljarder dollar.
Beskedet kommer kort efter att bolaget dragit sig ur en planerad affär om att förvärva tillgångar från Warner Bros Discovery, en affär som värderades till omkring 72 miljarder dollar.
Steg efter beskedet
Det nya återköpsprogrammet läggs ovanpå ett tidigare beslut från december 2024 och saknar tidsbegränsning.
Vid utgången av mars hade Netflix cirka 6,8 miljarder dollar kvar att använda inom det befintliga programmet.
Det finns signaler på ett ett visst förtroende från investerare trots den senaste tidens strategiska omställningar, skriver Reuters.
Netflix avbröt i februari sina planer på att köpa delar av Warner Bros Discovery, vilket följde på en period av kursnedgång under 2025 då affären var aktuell.
Sedan beslutet att lämna budet har bolagets aktie återhämtat sig och utvecklats positivt.
Samarbetar med Ben Affleck
Samtidigt har bolaget intensifierat sina satsningar på tillväxt.
Under de senaste månaderna har Netflix genomfört flera initiativ, däribland förvärvet av en AI-inriktad filmteknikverksamhet kopplad till Ben Affleck, prishöjningar på den amerikanska marknaden samt lanseringen av en spelplattform riktad till barn.
Framöver väntas fokus ligga på nya intäktsströmmar, särskilt inom reklamfinansierade abonnemang, direktsändningar och sportinnehåll.
Den annonsbaserade tjänsten betraktas som central för att bredda intäktsbasen i en allt mer konkurrensutsatt streamingmarknad.
Grundaren lämnar ordförandeklubban
Bolaget har samtidigt signalerat en mer försiktig prognos för det andra kvartalet, vilket indikerar utmaningar i tillväxttakten på kort sikt.
Dessutom väntas medgrundaren Reed Hastings lämna sin roll som styrelseordförande i juni, vilket markerar ett skifte i ledarskapet.
Efter att affären med Warner Bros Discovery föll samman erhöll Netflix en överföring på 2,8 miljarder dollar från Paramount Skydance, som i stället gått vidare med egna planer kopplade till förvärv inom sektorn.
Netflix planerar samtidigt att fortsätta investera kraftigt i innehåll, med en budget på omkring 20 miljarder dollar för film och tv-produktion under året.
Läs mer: AI används mest av höginkomsttagare – förstärker klyftor. Realtid