Netflix satsar – köper tillbaka aktier för 25 miljarder dollar

Beskedet kommer kort efter att bolaget dragit sig ur en planerad affär om att förvärva tillgångar från Warner Bros Discovery, en affär som värderades till omkring 72 miljarder dollar.

Steg efter beskedet

Det nya återköpsprogrammet läggs ovanpå ett tidigare beslut från december 2024 och saknar tidsbegränsning.

Vid utgången av mars hade Netflix cirka 6,8 miljarder dollar kvar att använda inom det befintliga programmet.

Det finns signaler på ett ett visst förtroende från investerare trots den senaste tidens strategiska omställningar, skriver Reuters.

Netflix avbröt i februari sina planer på att köpa delar av Warner Bros Discovery, vilket följde på en period av kursnedgång under 2025 då affären var aktuell.

Sedan beslutet att lämna budet har bolagets aktie återhämtat sig och utvecklats positivt.