Att lämna en relation är svårt nog. Men för många börjar den verkliga prövningen först när bostadsfrågan ska lösas.
Här har kvinnor och män råd med bostad efter en separation
Att separera är dyrt. Faktum är att ens månadskostnader i snitt ökar med 11 000 kronor i månaden – förutsatt att man har två barn – vid en separation.
Därför är det väl föga förvånande att var fjärde svensk någon gång har valt att undvika en separation, trots att de egentligen ville bryta upp.
En orsak till ovanstående är just ekonomin.
Nu har Bostadsrätterna räknat ut hur tuff bostadskalkylen kan bli efter en separation.
Bara tre kommuner går ihop för kvinnor
Bostadsrätterna har räknat på möjligheten för en person som separerar att köpa en trea i Sveriges 25 största kommuner. Personen är mellan 40 och 44 år, har delad vårdnad om två minderåriga barn och vill köpa en bostadsrätt på 75 kvadratmeter.
För en kvinna med medianinkomst går kalkylen bara ihop i tre av de 25 kommunerna: Sundsvall, Kristianstad och Skellefteå.
För en man med medianinkomst ser bilden, kanske inte helt oväntat, annorlunda ut. Där går kalkylen ihop i 21 av 25 kommuner. De fyra kommuner där kalkylen inte håller är Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
”Ett nedslående resultat”
I beräkningen utgår Bostadsrätterna från att personen kan betala hela kontantinsatsen, inte har andra lån och inte äger någon bil. Avgiften för bostaden är satt till 5 000 kronor i månaden.
Trots de förutsättningarna blir det alltså nej i de flesta kommuner för kvinnor.
”Vår kartläggning visar att det finns ekonomiska skäl till att man lever kvar i en relation som är över. Den stora skillnaden mellan mäns och kvinnors möjlighet att ta sig vidare är inkomsten. Bostadspriserna har stigit mer än lönerna. Det är ett nedslående resultat och en ledsam utveckling”, säger Claudia Wörmann, privatekonomisk talesperson på Bostadsrätterna.
Storstäderna är svårast
I Stockholm går kalkylen inte ihop för vare sig kvinnor eller män. Där kostar en trea på 75 kvadratmeter enligt sammanställningen drygt 6,6 miljoner kronor, med en kontantinsats på 660 705 kronor.
Inte heller i Göteborg, Malmö eller Uppsala går kalkylen ihop för någon av grupperna.
I exempelvis Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Jönköping och Umeå blir svaret nej för kvinnor men ja för män.
”Ofta blir lösningen en mindre lägenhet. Alla känner någon som låter barnen dela rum medan föräldern sover i en del av vardagsrummet under barnveckan”, säger Claudia Wörmann. Hon tillägger:
”Att gå från gemensam ekonomi i ett gemensamt hushåll till att stå på helt egna ben är en stor omställning. Ofta är man ju också i en känslomässigt jobbig situation. Nu handlar det om att provtrycka sin nya ekonomi. Försök att landa mjukt och fatta inga stora ekonomiska beslut innan du räknat på din nya livssituation är mitt bästa råd”.
