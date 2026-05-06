Här har kvinnor och män råd med bostad efter en separation 

Därför är det väl föga förvånande att var fjärde svensk någon gång har valt att undvika en separation, trots att de egentligen ville bryta upp.

En orsak till ovanstående är just ekonomin.

Nu har Bostadsrätterna räknat ut hur tuff bostadskalkylen kan bli efter en separation.

Bara tre kommuner går ihop för kvinnor

Bostadsrätterna har räknat på möjligheten för en person som separerar att köpa en trea i Sveriges 25 största kommuner. Personen är mellan 40 och 44 år, har delad vårdnad om två minderåriga barn och vill köpa en bostadsrätt på 75 kvadratmeter.

För en kvinna med medianinkomst går kalkylen bara ihop i tre av de 25 kommunerna: Sundsvall, Kristianstad och Skellefteå.

För en man med medianinkomst ser bilden, kanske inte helt oväntat, annorlunda ut. Där går kalkylen ihop i 21 av 25 kommuner. De fyra kommuner där kalkylen inte håller är Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

