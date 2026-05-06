Ny rapport: Då kan hyrorna i Sverige skena

Om marknadshyror införs skulle hyrorna skena ytterligare. Det konstaterar Hyresgästföreningen i en ny rapport.

Läs även: Ekonomen: Det enda som räddar svenska bostadsägare just nu. Dagens PS

Störst smäll i Stockholm och Göteborg

En marknadshyra innebär att hyresvärden själv får bestämma hyran för en enskild lägenhet, utan att någon förhandling sker mellan parterna på hyresmarknaden.

Om detta skulle införas i Sverige skulle hyrorna i Stockholm höjas i 78 av 87 områden, slår Hyresgästföreningen fast.

I snitt skulle hyrorna öka med 39 procent vilket i sin tur innebär att hushållen skulle behöva lägga 11 procent mer av sin disponibla inkomst på boendet.

”Marknadshyror skulle innebära kraftiga hyreshöjningar för stockholmarna”, konstaterar Susanne Sjöblom, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, i ett pressmeddelande. ”Hyresgäster som bor i Enskedalen, Farsta eller Västertorp skulle tvingas lägga en ännu större andel av sin inkomst på att bara bo”.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

I Gamla stan skulle hyrorna kunna stiga med 86 procent medan det i Enskededalen handlar om 58 procent och i Västertorp 41 procent.

ANNONS

Göteborg följer tätt efter. Där visar beräkningarna en genomsnittlig höjning på 36 procent för hyresrätter byggda 2013 eller tidigare. I centrala och attraktiva delar av staden beräknas ökningen bli 58 procent i snitt. I delar av Landala nämns höjningar på närmare 100 procent.

Missa inte: Ränteavdraget försvinner – kan slå mot villaägare. Dagens PS