Då blir din villa 4 miljoner kronor billigare

Enligt en ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling uppger hela 83 procent av mäklarna att villan är den mest efterfrågade boendeformen just nu.

På senare år har villalivet dessutom blivit billigare. Enligt Zmartas Husägarindex har kostnaden för att bo i villa, radhus eller kedjehus minskat rejält.

Men att köpa villa är dyrt, inte minst i storstäderna.

En ny kartläggning från Hemnet visar dock att det går att göra stora klipp, om man är lite flexibel.

Halva priset i vissa kommuner

I 25 av Sveriges pendlingskommuner är priset på småhus hälften så högt som i närliggande större städer. Det betyder att den som kan tänka sig att pendla kan spara flera miljoner på sitt bostadsköp.

Enligt Hemnet ligger genomsnittspriset för hus i storstadskommuner på 7,2 miljoner kronor, medan pendlingskommunerna runt storstäderna har ett snittpris på 6,4 miljoner. För övriga större städer är snittpriset 3,7 miljoner kronor, jämfört med 2,7 miljoner i deras pendlingskommuner.

”För de flesta är det ingen nyhet att det finns stora prisskillnader runt om i landet. För den som letar hus är det klokt att se över vilka prisnivåer vi har och hur pendlingsmöjligheterna ser ut på olika platser”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.