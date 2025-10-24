Dagens PS
Då blir din villa 4 miljoner kronor billigare

Villa i Stockholm
Ett genomsnittligt hus i Stockholm kostar 8,6 miljoner kronor (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
24 okt. 2025

Villadrömmen lever. Men för den som letar villa i storstäderna kan prislappen kännas minst sagt avskräckande.

Enligt en ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling uppger hela 83 procent av mäklarna att villan är den mest efterfrågade boendeformen just nu.

På senare år har villalivet dessutom blivit billigare. Enligt Zmartas Husägarindex har kostnaden för att bo i villa, radhus eller kedjehus minskat rejält.

Men att köpa villa är dyrt, inte minst i storstäderna. 

En ny kartläggning från Hemnet visar dock att det går att göra stora klipp, om man är lite flexibel. 

Halva priset i vissa kommuner

I 25 av Sveriges pendlingskommuner är priset på småhus hälften så högt som i närliggande större städer. Det betyder att den som kan tänka sig att pendla kan spara flera miljoner på sitt bostadsköp.

Enligt Hemnet ligger genomsnittspriset för hus i storstadskommuner på 7,2 miljoner kronor, medan pendlingskommunerna runt storstäderna har ett snittpris på 6,4 miljoner. För övriga större städer är snittpriset 3,7 miljoner kronor, jämfört med 2,7 miljoner i deras pendlingskommuner.

”För de flesta är det ingen nyhet att det finns stora prisskillnader runt om i landet. För den som letar hus är det klokt att se över vilka prisnivåer vi har och hur pendlingsmöjligheterna ser ut på olika platser”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Stockholm sticker ut

Störst skillnader finns i huvudstadsregionen. Ett genomsnittligt hus i Stockholm kostar 8,6 miljoner kronor. I kommuner som Nynäshamn, Salem och Upplands-Bro ligger dock priserna över fyra miljoner kronor lägre.

”I de flesta fall handlar det om miljonbelopp om man kan tänka sig att bo i en närliggande kommun till de större städerna. I sin tur blir det många tusenlappar i minskade räntekostnader för den som tar banklån för sitt bostadsköp”, säger Holmberg.

Villa i Nynäshamn
Flytta till Nynäshamn – och spara miljoner? (Foto: Hasse Holmberg/TT)

Miljonklipp även i andra städer

Stora prisskillnader syns också i andra delar av landet.

Runt Göteborg kostar en villa i genomsnitt 6,6 miljoner kronor, medan ett hus i Lilla Edet går för 2,43 miljoner – en skillnad på över 4 miljoner kronor.

I Helsingborg ligger snittet på 4,43 miljoner, medan den som flyttar till Perstorp bara betalar 1,2 miljoner kronor.

I Linköping kostar en villa runt 4,14 miljoner kronor. Flyttar man istället till Kinda kommer man ner till ett pris på 2,16 miljoner. 

Osv. 

Vill du veta var man får mest och minst villa för pengarna? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

