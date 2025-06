Här är det billigast att äga ett fritidshus

23 000 kronor per vecka

Enligt Länsförsäkringar är det lönt att väga in hur mycket huset används. Ett fritidshus som bara används fyra veckor per år kostar i snitt 23 000 kronor per utnyttjad vecka. Om man istället är där tolv veckor sjunker kostnaden till drygt 7 600 kronor per vecka.

Det gör att vissa kan vinna på att hyra fritidshus istället för att köpa – särskilt om man inte planerar att använda det ofta eller året runt.

Marknaden för fritidshus är spretig, säger mäklarna (Foto: Pexels)

Här har det blivit billigast

I samma veva förändras priserna konstant. En kartläggning från Dagens Industri visar att prisutvecklingen för fritidshus de senaste 12 månaderna skiljer sig stort i landet.

I riket har priset stigit med 1,1 procent medan uppgången i exempelvis Orust ligger på 9 procent. I Norrbottens län ligger prisuppgången på hela 16,4 procent.

Störst prisnedgång hittar vi i Västmanlands län. Där har priset fallit med 9,1 procent det senaste året. Även Blekinge län har sett ett större prisfall på 8,8 procent.

Störst uppgångar och störst tapp Topp fem kommuner med störst prisökning senaste året: Söderhamn : +105 procent

: +105 procent Borås : +75 procent

: +75 procent Gävle : +74 procent

: +74 procent Ljusdal : +74 procent

: +74 procent Kinda: +57 procent Kommuner med störst prisfall: Kristinehamn : -37 procent

: -37 procent Hallsberg : -23 procent

: -23 procent Köping : -23 procent

: -23 procent Falkenberg : -21 procent

: -21 procent Ronneby: -20 procent Källa: Fastighetsbyrån

En spretig marknad

Allt som allt pekar mäklarna på en spretig marknad. I populära områden som Värmdö, Sandhamn och Torekov ligger många exklusiva objekt ute till försäljning – men inte allt blir sålt.

”Hos de lite dyrare, unika objekten finns det alltid köpare. Sjötomter är efterfrågade, där finns det ofta kapital. Men jag tycker marknaden är spretig. På ett ställe ville säljaren ha 15 miljoner men köpare var bara beredda att ge 12. Sedan finns det tvärtom ställen för fem miljoner som gått upp en miljon”, säger skärgårdsmäklaren Robert Nordstrand till DI.

”Är de fel prissatta händer absolut ingenting och de blir liggande”, fortsätter han.

Fritidshus på upp till 6 miljoner och de riktigt exklusiva över 20 miljoner har lättare att hitta nya ägare. Men i mellanskiktet är det betydligt trögare, enligt mäklaren Nanna Andersson.

”Det går bättre än ifjol, men oron i omvärlden och på börsen gör att många avvaktar”, avslutar hon.

