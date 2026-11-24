Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

I fredags, den 20 november, fick reformen grönt ljus av det tyska förbundsrådet.

Från sexårsdagen fram till 18-årsdagen ska staten betala in tio euro, motsvarande drygt 112 kronor, i månaden till barnets privata pensionssparande.

De första barnen som omfattas av reformen är födda 2020 och 2021. Sparandet startar vid årsskiftet, med retroaktiva inbetalningar för barn födda 2020.

16 000 kronor kan bli närmare 600 000

Under de tolv åren uppgår statens inbetalningar till sammanlagt 1 440 euro, motsvarande drygt 16 000 kronor.

Men eftersom pengarna ska placeras på kapitalmarknaden har de också flera decennier på sig att växa.

Med en genomsnittlig årlig avkastning på sju procent räknar den tyska regeringen med att kapitalet kan uppgå till 53 000 euro vid pensioneringen. Det motsvarar närmare 600 000 kronor, utan att barnet eller föräldrarna behöver sätta in en enda krona själva.

Om föräldrarna bidrar med ytterligare 50 euro i månaden kan pensionskapitalet enligt regeringens beräkningar växa till över tre miljoner kronor.