Redan vid sex års ålder ska tyska barn börja få pengar till sin framtida pension. I fredags godkändes en ny pensionsreform som enligt den tyska regeringens beräkningar kan ge barnen ett pensionskapital på närmare 600 000 kronor.
Här får sexåringar pensionspengar – kan bli 600 000 kronor
När kapitalförvaltaren Natixis i september presenterade sin årliga pensionsrapport fanns där ett förslag från Tyskland om att låta pensionssparandet börja redan under barndomen.
I fredags, den 20 november, fick reformen grönt ljus av det tyska förbundsrådet.
Från sexårsdagen fram till 18-årsdagen ska staten betala in tio euro, motsvarande drygt 112 kronor, i månaden till barnets privata pensionssparande.
De första barnen som omfattas av reformen är födda 2020 och 2021. Sparandet startar vid årsskiftet, med retroaktiva inbetalningar för barn födda 2020.
16 000 kronor kan bli närmare 600 000
Under de tolv åren uppgår statens inbetalningar till sammanlagt 1 440 euro, motsvarande drygt 16 000 kronor.
Men eftersom pengarna ska placeras på kapitalmarknaden har de också flera decennier på sig att växa.
Med en genomsnittlig årlig avkastning på sju procent räknar den tyska regeringen med att kapitalet kan uppgå till 53 000 euro vid pensioneringen. Det motsvarar närmare 600 000 kronor, utan att barnet eller föräldrarna behöver sätta in en enda krona själva.
Om föräldrarna bidrar med ytterligare 50 euro i månaden kan pensionskapitalet enligt regeringens beräkningar växa till över tre miljoner kronor.
Pengarna låsta till 65-årsdagen
Även barn vars föräldrar inte öppnar ett pensionskonto får del av det statliga stödet. I sådana fall placeras pengarna kollektivt och förvaltas av den tyska centralbanken.
Vid 18 års ålder upphör de statliga inbetalningarna, men sparandet kan fortsätta på egen hand.
Enligt det tyska finansdepartementet får pengarna från staten som huvudregel tas ut först när barnet fyllt 65 år.
Vill börja pensionsspara redan vid födseln
I Italien diskuteras en ännu tidigare pensionsstart. Enligt Natixisrapporten finns där förslag om att uppmuntra föräldrar att öppna pensionskonton åt sina barn redan vid födseln.
I USA har man infört nya skattegynnade investeringskonton för barn.
Bakom utvecklingen finns bland annat en åldrande befolkning och en växande press på de offentliga pensionssystemen.
FI:s råd till svenska föräldrar
Även svenska föräldrar som sparar till barnen kan dra nytta av den långa spartiden.
Finansinspektionen rekommenderar att pengar som barnen inte behöver under de närmaste fem till tio åren kan placeras på börsen, exempelvis i fonder med god riskspridning.
Myndighetens konsumentskyddsekonom Moa Langemark betonar dock att barnsparandet aldrig bör gå ut över familjens ekonomi.
”Om du inte har pengar att lägga undan till ett sparande för barnen betyder det inte att du behöver oroa dig för deras framtid. Du kan rusta dina barn för livet som vuxen ändå – genom att lära dem hur de ska handskas med pengar”.
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