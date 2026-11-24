Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Under tisdagen presenterar LF Fastighetsförmedling nya siffror över utvecklingen i Stockholms län. Där har kvadratmeterpriserna mer än tredubblats sedan 2005, medan medianinkomsten knappt har fördubblats.

”Det som för tjugo år sedan gick att spara ihop på några år kräver nu nästan ett helt decennium”, kommenterar Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

28 500 kronor mer i månaden

Utvecklingen i Stockholm har sin motsvarighet i resten av landet. Dagens PS har jämfört lönernas och bostadsrättsprisernas utveckling i hela Sverige mellan 2005 och 2025.

Enligt Svensk Mäklarstatistik har kvadratmeterpriset stigit från 15 288 till 44 894 kronor under perioden, en ökning med närmare 194 procent.

Under samma period har genomsnittslönen, enligt SCB, ökat med knappt 77 procent till 42 900 kronor i månaden.

Hade lönerna följt kvadratmeterpriserna skulle genomsnittslönen ha legat på 71 358 kronor 2025, omkring 28 500 kronor mer i månaden före skatt.