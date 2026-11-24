Om de svenska lönerna hade ökat i samma takt som priserna på bostadsrätter de senaste 20 åren skulle genomsnittslönen ha legat på drygt 71 000 kronor i månaden 2025. Men riktigt så roligt har vi inte haft det.
28 000 kronor mer varje månad – om din lön hängt med bopriserna
År 2005 kostade en kvadratmeter bostadsrätt i Sverige drygt 15 000 kronor. Genomsnittslönen låg på 24 300 kronor i månaden.
På tjugo år har svenska löntagare fått betydligt mer i lönekuvertet. Priserna på bostadsrätter har dock stigit snabbare.
Under tisdagen presenterar LF Fastighetsförmedling nya siffror över utvecklingen i Stockholms län. Där har kvadratmeterpriserna mer än tredubblats sedan 2005, medan medianinkomsten knappt har fördubblats.
”Det som för tjugo år sedan gick att spara ihop på några år kräver nu nästan ett helt decennium”, kommenterar Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.
28 500 kronor mer i månaden
Utvecklingen i Stockholm har sin motsvarighet i resten av landet. Dagens PS har jämfört lönernas och bostadsrättsprisernas utveckling i hela Sverige mellan 2005 och 2025.
Enligt Svensk Mäklarstatistik har kvadratmeterpriset stigit från 15 288 till 44 894 kronor under perioden, en ökning med närmare 194 procent.
Under samma period har genomsnittslönen, enligt SCB, ökat med knappt 77 procent till 42 900 kronor i månaden.
Hade lönerna följt kvadratmeterpriserna skulle genomsnittslönen ha legat på 71 358 kronor 2025, omkring 28 500 kronor mer i månaden före skatt.
Från 38 till 63 månadslöner
År 2005 hade en bostadsrätt på 60 kvadratmeter kostat drygt 917 000 kronor, räknat på dåtidens genomsnittliga kvadratmeterpris. Det motsvarade knappt 38 hela månadslöner före skatt.
Tjugo år senare hade prislappen för en lika stor bostad legat på närmare 2,7 miljoner kronor, motsvarande 63 genomsnittliga månadslöner.
Trots löneökningarna under perioden har alltså priset på lägenheten ökat med motsvarande 25 månadslöner.
Ytterligare prisökningar väntas 2027
I Stockholms län har tiden det tar att spara ihop till kontantinsatsen ökat från knappt sex år till närmare tio.
Då har LF Fastighetsförmedling räknat med att man varje månad lägger undan motsvarande tio procent av medianinkomsten före skatt.
”Den som inte får hjälp hemifrån riskerar att bli stående utanför bostadsmarknaden”, konstaterar Marcus Svanberg.
Någon vändning i prisutvecklingen räknar han heller inte med under nästa år.
”Vi bedömer att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga under 2027 och så länge som kostnaden för bostäder drar ifrån inkomsterna blir tröskeln in på bostadsmarknaden högre för varje år som går”, säger Svanberg.
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