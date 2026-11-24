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Det brukar kallas ”singelskatten”. Hur det står till med kärlekslivet spelar egentligen mindre roll. Det är antalet personer som delar på räkningarna som gör skillnaden.

Med Konsumentverkets nya hushållskostnader för 2027 och SCB:s senaste hyresstatistik har PS räknat på skillnaden mellan att bo ensam och att dela hushåll med någon annan.

Singelskatten: Nästan 40 000 kronor

I jämförelsen utgår vi från två vuxna mellan 25 och 50 år. En person bor ensam i en hyresetta. Den andra delar en hyrestvåa med ytterligare en vuxen och betalar hälften av de gemensamma utgifterna.

En etta kostar i genomsnitt 5 640 kronor i månaden. För en tvåa ligger hyran på 7 742 kronor, vilket blir 3 871 kronor per person om två delar lika.

Lägger vi till Konsumentverkets beräknade kostnader för mat, kläder, fritid och andra vardagsutgifter landar den totala månadskostnaden på 14 180 kronor för personen som bor ensam.

För personen som delar en tvåa stannar utgifterna på 10 981 kronor.

Utgift per person och månad Bor ensam i etta Delar tvåa Hyra 5 640 kr 3 871 kr Mat 2 760 kr 2 760 kr Kläder, fritid, mobiltelefon och hygien 2 250 kr 2 250 kr Gemensamma hushållsutgifter 3 530 kr 2 100 kr Totalt per månad 14 180 kr 10 981 kr Totalt per år 170 160 kr 131 772 kr

Beräkningar per person. Hyrorna är nationella genomsnitt för 2026 och övriga utgifter bygger på Konsumentverkets beräkningar för 2027. Vattenkostnaden har räknats bort från hushållsutgifterna eftersom den ingår i SCB:s hyror. All mat antas lagas hemma.