Nästan 40 000 kronor om året. Så stor kan merkostnaden bli när du bor ensam i stället för att dela bostad med någon. Dagens PS har räknat på vad det kostar att leva ensam.
Singelskatten 2027 – du betalar 40 000 kronor extra varje år
”En bra partner”, svarade Swedbanks privatekonom Arturo Arques när han i en intervju med Placera fick frågan om sitt bästa spartips.
Och rent ekonomiskt ligger det något i svaret. Två personer som delar bostad kan också dela på hyran och andra utgifter. Bor du ensam får du betala allt själv.
Det brukar kallas ”singelskatten”. Hur det står till med kärlekslivet spelar egentligen mindre roll. Det är antalet personer som delar på räkningarna som gör skillnaden.
Med Konsumentverkets nya hushållskostnader för 2027 och SCB:s senaste hyresstatistik har PS räknat på skillnaden mellan att bo ensam och att dela hushåll med någon annan.
Singelskatten: Nästan 40 000 kronor
I jämförelsen utgår vi från två vuxna mellan 25 och 50 år. En person bor ensam i en hyresetta. Den andra delar en hyrestvåa med ytterligare en vuxen och betalar hälften av de gemensamma utgifterna.
En etta kostar i genomsnitt 5 640 kronor i månaden. För en tvåa ligger hyran på 7 742 kronor, vilket blir 3 871 kronor per person om två delar lika.
Lägger vi till Konsumentverkets beräknade kostnader för mat, kläder, fritid och andra vardagsutgifter landar den totala månadskostnaden på 14 180 kronor för personen som bor ensam.
För personen som delar en tvåa stannar utgifterna på 10 981 kronor.
|Utgift per person och månad
|Bor ensam i etta
|Delar tvåa
|Hyra
|5 640 kr
|3 871 kr
|Mat
|2 760 kr
|2 760 kr
|Kläder, fritid, mobiltelefon och hygien
|2 250 kr
|2 250 kr
|Gemensamma hushållsutgifter
|3 530 kr
|2 100 kr
|Totalt per månad
|14 180 kr
|10 981 kr
|Totalt per år
|170 160 kr
|131 772 kr
Beräkningar per person. Hyrorna är nationella genomsnitt för 2026 och övriga utgifter bygger på Konsumentverkets beräkningar för 2027. Vattenkostnaden har räknats bort från hushållsutgifterna eftersom den ingår i SCB:s hyror. All mat antas lagas hemma.
Hyran står för mer än hälften
På ett år blir skillnaden alltså 38 388 kronor, och det är inte minst boendet som kostar.
Bara genom att dela hyran för en tvåa sparar du 1 769 kronor i månaden jämfört med att hyra en etta själv. Lägg till el, bredband och andra gemensamma utgifter så växer skillnaden med ytterligare 1 430 kronor.
Maten kostar däremot lika mycket per person i båda exemplen. Konsumentverket räknar med 2 760 kronor i månaden för en vuxen mellan 25 och 50 år som lagar all mat hemma.
Exakt hur stor ”singelskatten” blir beror förstås på var du bor och vad du betalar för din bostad.
Kostar att bo ensam i bostadsrätt
Även bland bostadsrättsägare är boendeutgifterna per person högre för ensamstående än för sammanboende, enligt SCB:s statistik över boendeutgifter.
År 2024 betalade ensamstående utan barn som bodde i bostadsrätt en medianutgift på 76 700 kronor om året.
För sammanboende utan barn var motsvarande utgift 96 200 kronor per hushåll. Delat på två personer blir det 48 100 kronor var.
Det skiljer 28 600 kronor per person och år.
Konsumentverket räknar med att hushållskostnaderna för en person ökar med 370 kronor i månaden under 2027. Enligt myndighetens nya prognos väntas hushållselen bli omkring 25 procent dyrare och medietjänster som streaming och dagstidningar omkring 15 procent dyrare.
Läs också: Pensionen 2027 – så mycket mer får du i kronor. Dagens PS
Forskare: Större risk att bli dement om du är ensam. Dagens PS