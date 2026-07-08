Svenska föräldrar sticker ut i ny rapport: "Våga släppa på kraven"

Oro för barnens psykiska hälsa

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Rapporten visar också att svenska föräldrar oroar sig mer än andra nordiska föräldrar för barnens psykiska hälsa.

I Sverige uppger 27 procent att de oroar sig för att deras barn ska drabbas av psykisk ohälsa. I Norge är siffran 20 procent, i Danmark 14 procent och i Finland 16 procent.

Svenska föräldrar sticker även ut när det gäller oro för utmaningar kopplade till neuropsykiatriska diagnoser, som ADHD och autism. Fler än var femte svensk förälder uppger att de oroar sig för detta.

”Att Sverige sticker ut i de här frågorna är något vi sett även tidigare. En möjlig förklaring kan vara att många svenska föräldrar upplever höga krav, både på sig själva och på familjelivet i stort”, säger Kristina Ström Olsson.

”Våga släppa lite på kraven”

Enligt psykologen och författaren Reyhaneh Ahangaran har kraven på svenska föräldrar varit höga under flera år. Råden kommer från sociala medier, artiklar, poddar, böcker – och numera även från AI.

”Kraven på föräldrar har varit höga de senaste åren, och det kan nog bli på ett annat sätt för många nu när ChatGPT också har kommit in i bilden”, säger hon till Aftonbladet.

Barnen ska helst ha skärmfria dagar, äta bra mat, vara ute, aktiveras och få minnesvärda sommarlov. Men enligt Ahangaran går det inte att leva upp till allt.

”Man kan försöka göra så gott man kan, men den bistra sanningen är att det inte går att göra allt rätt och att alla gör misstag”, säger hon.

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”Sänk ambitionsnivån”

Hennes råd till föräldrar är att våga släppa vissa krav. Barn behöver inte ett fullspäckat schema för att få en bra sommar. Alla måltider behöver inte vara lagade från grunden. Och ibland kan det vara helt okej att barn har tråkigt.

”Mitt bästa råd är att våga testa vad som fungerar för just er familj. Gör det till ett experiment att sänka ambitionsnivån, testa att servera fil och flingor till lunch några dagar. Testa att ge barnet paddan medan du städar. Vad händer? Fungerar det? Ibland måste man våga släppa lite på kraven för att vinna desto mer”, konstaterar Ahangaran. Hon tillägger:

”Många vill så gärna göra rätt att de ibland glömmer bort att det viktigaste inte är att vara perfekt, utan att man har en bra relation till barnen”.

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