Har du råd med 2027? Så testar du din ekonomi redan nu

Detta trots att rekommendationen är att ha ett buffertsparande som motsvarar minst 2-3 månaders nödvändiga levnadskostnader.

För den som har lite pengar i reserv blir det desto viktigare att veta hur mycket som finns kvar när månaden är betald. Inför 2027 rekommenderar Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna, att börja med kontoutdraget och ta reda på vad pengarna faktiskt går till.

”Börja med att noggrant kartlägga vart pengarna försvinner varje månad. Det brukar ge ett par rejäla aha‑insikter. Småutgifter som känns obetydliga i stunden kan bli förvånansvärt stora när man lägger ihop dem”, säger hon. ”Saknar du buffert, satsa i första hand på att spara till den”.

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Testet: Provlev med högre ränta

Flera banker har redan höjt sina bundna bolåneräntor. SBAB räknade dessutom i sin septemberprognos med att de rörliga boräntorna skulle stiga med en halv procentenhet till början av 2027.

För den som har tre miljoner kronor i bolån skulle en sådan höjning innebära 1 250 kronor mer i månaden före ränteavdrag.

Claudia Wörmann föreslår därför att den som har bolån undersöker vad ekonomin faktiskt klarar. Hennes råd är att räkna på vad en räntehöjning på 1-2 procentenheter skulle kosta dig. Har du tre miljoner kronor i bolån innebär en procentenhet högre ränta en extra kostnad på cirka 2 500 kronor i månaden före ränteavdrag.

Sätt sedan undan motsvarande summa varje månad och försök få vardagen att gå ihop med det som återstår.

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Då märker du vilka utgifter du behöver dra ned på och om marginalerna räcker till alla räkningar. Du får också en reserv av pengarna som lagts undan.

Wörmann rekommenderar också att förhandla aktivt med banken. Har du små marginaler kan du överväga att binda räntan. Amortering minskar i sin tur räntekostnaderna över tid.

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