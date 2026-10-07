Ditt val av sparkonto kan göra tusentals kronor i skillnad om året. Men kontrollera villkoren innan du flyttar pengarna.
Så får du 6 000 kronor – utan att spara mer
Att spara brukar innebära att avstå från något. Men inte alltid. Ibland räcker det att se över var pengarna du redan har sparat ligger.
För möjligen är det så att du, liksom många andra svenskar, har dina sparpengar hos en storbank? Det innebär också att du, i genomsnitt, får två procentenheter lägre sparränta än hos nischbankerna.
Nu har Konsumentguiden jämfört 56 bankers och sparaktörers rörliga sparräntor vid ett sparbelopp på 250 000 kronor.
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Samma pengar – helt olika utdelning
De tio högsta räntorna i undersökningen ligger i genomsnitt på 2,48 procent. De tio lägsta når bara upp till 0,14 procent.
Med 250 000 kronor på kontot blir det 6 200 kronor i årlig ränta i toppgruppen. I bottengruppen får du nöja dig med 350 kronor.
Det är en skillnad på 5 850 kronor.
På 100 000 kronor blir skillnaden mellan grupperna 2 340 kronor om året.
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Du behöver inte jaga förstaplatsen
Den högsta jämförbara räntan i undersökningen är 2,70 procent, hos PRA Spar. Men det är inte nödvändigtvis jakten på marknadens sista räntetiondel som gör störst skillnad.
Faktum är att hälften av de jämförda aktörerna erbjuder minst 2 procent.
Konsumentguidens räkneexempel visar att den som går från 0,50 procent till medianräntan på 1,90 procent får 3 500 kronor mer om året på ett sparande på 250 000 kronor.
Att därefter gå från medianräntan till undersökningens högsta ger ytterligare 2 000 kronor.
Alla har inte en kvarts miljon
Nu har förstås inte alla 250 000 kronor som ligger och väntar på bättre villkor.
En tidigare kartläggning från Finansinspektionen pekade på att varannan konsument hade mindre än 10 000 kronor i buffertsparande på sparkonto. Bara tre av tio hade minst 50 000 kronor.
Myndighetens konsumentskyddsekonom Moa Langemark framhåller också att bufferten ska vara lätt att komma åt och finnas på ett konto med hög ränta och insättningsgaranti.
Läs villkoren
Dessutom behöver kontot med högst ränta inte passa just dig bäst.
Vissa konton begränsar antalet fria uttag. Gör du fler kan en uttagsavgift på omkring 1-2 procent av det uttagna beloppet tillkomma. Andra kräver att du föranmäler uttaget.
Innan du väljer konto bör du alltså kontrollera både räntan, uttagsvillkoren och insättningsgarantin.
Det kan du läsa mer om hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
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