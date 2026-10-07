Så får du 6 000 kronor – utan att spara mer

Du behöver inte jaga förstaplatsen

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Den högsta jämförbara räntan i undersökningen är 2,70 procent, hos PRA Spar. Men det är inte nödvändigtvis jakten på marknadens sista räntetiondel som gör störst skillnad.

Faktum är att hälften av de jämförda aktörerna erbjuder minst 2 procent.

Konsumentguidens räkneexempel visar att den som går från 0,50 procent till medianräntan på 1,90 procent får 3 500 kronor mer om året på ett sparande på 250 000 kronor.

Att därefter gå från medianräntan till undersökningens högsta ger ytterligare 2 000 kronor.

Alla har inte en kvarts miljon

Nu har förstås inte alla 250 000 kronor som ligger och väntar på bättre villkor.

En tidigare kartläggning från Finansinspektionen pekade på att varannan konsument hade mindre än 10 000 kronor i buffertsparande på sparkonto. Bara tre av tio hade minst 50 000 kronor.

Myndighetens konsumentskyddsekonom Moa Langemark framhåller också att bufferten ska vara lätt att komma åt och finnas på ett konto med hög ränta och insättningsgaranti.

Läs villkoren

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Dessutom behöver kontot med högst ränta inte passa just dig bäst.

Vissa konton begränsar antalet fria uttag. Gör du fler kan en uttagsavgift på omkring 1-2 procent av det uttagna beloppet tillkomma. Andra kräver att du föranmäler uttaget.

Innan du väljer konto bör du alltså kontrollera både räntan, uttagsvillkoren och insättningsgarantin.

Det kan du läsa mer om hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

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