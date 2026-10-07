Finland vill höja pensionsåldern till 70

Regeringen lägger nu fram åtgärder som innehåller flera besparingar, rapporterar bland andra Helsingin Sanomat.

Höjd pensionsålder till 70 år, stegvis med sex månader längre arbetsliv per åldersgrupp, med början 2032, är ett av de mer påtagliga förslagen.

Normal pensionsålder är i dag 65 år, men stegvis i stigande för de som är yngre.

Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten.