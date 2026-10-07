Ett spanskt skattekrav räknas som delgivet när det skickas till den adress ägaren själv har lämnat till skattemyndigheten, även om adressen är inaktuell. Det innebär att skattekrav kan anses delgivna om man missat att uppdatera sin adress.
Svenskar med spansk bostad riskerar skattekrav
Svenskar köpte 1 269 bostäder i Spanien under första halvåret. Generellt utslaget blir det omkring sju om dagen, och det är ägaren själv som ska anmäla en flytt inom tre månader.
Dagens PS rapporterade i september att svenskarnas bostadsköp i Spanien ökar. Kraven och delgivningen blir högst aktuell för dessa bostadsköpare då man anses som delgiven på den adress man själv angett hos den spanska skattemyndigheten, även om den är inaktuell, skriver Expansión.
Två försök, därefter offentlig skam i statstidningen
Enligt lagen ska delgivningsförsök göras minst två gånger, på den registrerade adressen eller på den ägaren själv angett, men ett försök räcker om mottagaren står som okänd. Därefter publiceras en kallelse i statstidningen Boletín Oficial del Estado.
Är den senast kända adressen utomlands kan den även sättas upp på konsulatet. Ägaren har 15 kalenderdagar på sig att höra av sig, och sedan är kravet delgivet dagen efter fristen, enligt artikel 112 i den spanska skattelagen.
Myndigheten behöver inte leta i utlandet
Audiencia Nacional godtog den 11 juni 2018 en kungörelsedelgivning mot en utlandsboende som sålt en spansk bostad utan att deklarera eller uppge sin adress. Att kräva att myndigheten letar fram en adress utanför Spanien är oproportionerligt, skrev domstolen, enligt Fiscal Impuestos.
Praxis är dock inte entydig. Överdomstolen i Madrid underkände i februari 2024 delgivningsförsök mot en bostad ägaren redan hade sålt, enligt Fiscal Impuestos.
Tre påslag läggs till när fristen gått ut
Betalas skulden den innan indrivningsbeslutet delges blir påslaget 5 procent. Betalas den inom den frist beslutet anger blir det 10 procent, och därefter 20 procent. Bara det sista kombineras med dröjsmålsränta, enligt artikel 28.
Adressen ändras genom att fylla i en blankett. På den går det också att ange en separat delgivningsadress, men den ska ligga i Spanien. En flytt ska anmälas inom tre månader, enligt spanska skattemyndigheten.
PS analys
Den som hyr ut, flyttar hem eller byter mäklare kan ha en gammal spansk adress kvar i registret. Det är just detta som behöver uppdateras. Kontrollera därför vilken adress skattemyndigheten har innan nästa krav skickas. Fristen på 15 dagar löper vare sig brevet kommer fram eller inte.
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