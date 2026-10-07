Svenskar med spansk bostad riskerar skattekrav

Myndigheten behöver inte leta i utlandet

Audiencia Nacional godtog den 11 juni 2018 en kungörelsedelgivning mot en utlandsboende som sålt en spansk bostad utan att deklarera eller uppge sin adress. Att kräva att myndigheten letar fram en adress utanför Spanien är oproportionerligt, skrev domstolen, enligt Fiscal Impuestos.

Praxis är dock inte entydig. Överdomstolen i Madrid underkände i februari 2024 delgivningsförsök mot en bostad ägaren redan hade sålt, enligt Fiscal Impuestos.

Tre påslag läggs till när fristen gått ut

Betalas skulden den innan indrivningsbeslutet delges blir påslaget 5 procent. Betalas den inom den frist beslutet anger blir det 10 procent, och därefter 20 procent. Bara det sista kombineras med dröjsmålsränta, enligt artikel 28.

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Adressen ändras genom att fylla i en blankett. På den går det också att ange en separat delgivningsadress, men den ska ligga i Spanien. En flytt ska anmälas inom tre månader, enligt spanska skattemyndigheten.

PS analys

Den som hyr ut, flyttar hem eller byter mäklare kan ha en gammal spansk adress kvar i registret. Det är just detta som behöver uppdateras. Kontrollera därför vilken adress skattemyndigheten har innan nästa krav skickas. Fristen på 15 dagar löper vare sig brevet kommer fram eller inte.

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