Vilket pensionsbolag har Sveriges nöjdaste kunder? I en ny undersökning från Svenskt Kvalitetsindex skiljer det över nio poäng mellan bolagen i toppen och botten. Och för femte året i rad är det samma aktör som kammar hem förstaplatsen.
Här är Sveriges bästa och sämsta pensionsbolag – ny rankning
Hur nöjd är du med ditt pensionsbolag? Det har Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökt genom att låta kunder bedöma sina pensionsaktörer.
Årets undersökning bygger på totalt 2 644 intervjuer och omfattar både privat pensionssparande och tjänstepension. Kundnöjdheten mäts på en skala från 0 till 100.
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Skandia har Sveriges nöjdaste pensionssparare
För femte året i rad är det Skandia som tar hem förstaplatsen inom privat pensionssparande.
Bolaget får 71,1 poäng, vilket kan jämföras med branschgenomsnittet på 66,8.
”Att vi för femte året i rad har Sveriges nöjdaste kunder inom privat pensionssparande är ett väldigt fint betyg från våra kunder”, säger Frans Lindelöw, koncernchef och vd för Skandia, i ett pressmeddelande.
På andra plats kommer Länsförsäkringar med 69,8 poäng, följt av Handelsbanken med 69,0.
I botten hittar vi Swedbank, som får 61,8 poäng. Det är 9,3 poäng mindre än Skandia.
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Hela listan
Så här placerar sig bolagen inom privat pensionssparande enligt SKI:s undersökning:
|Placering
|Bolag
|Kundnöjdhet
|1
|Skandia
|71,1
|2
|Länsförsäkringar
|69,8
|3
|Handelsbanken
|69,0
|4
|Nordea
|68,8
|5
|Folksam
|68,7
|6
|SEB
|65,8
|7
|Swedbank
|61,8
Branschgenomsnittet är 66,8 poäng. SKI redovisar även en samlad kategori för övriga aktörer, som får 62,2 poäng.
Nästan nio av tio har inte fått rådgivning
Hur nöjda kunderna är verkar också hänga samman med hur mycket kontakt de har med sitt pensionsbolag, konstaterar SKI.
Bara drygt en av tio privatkunder uppger att de har fått pensionsrådgivning.
Bland kunder som fått rådgivning ligger kundnöjdheten på 79 poäng, jämfört med 65 bland dem som inte fått det.
”Pension är en lång kundrelation, men kontakten riskerar att bli alltför sporadisk. Vi ser tydliga skillnader i nöjdhet mellan kunder som får rådgivning och dem som inte får det”, säger Johan Parmler, vd på SKI.
Ännu större är skillnaden mellan kunder som upplever att pensionsbolaget förstår deras behov och dem som inte gör det.
Här skiljer hela 32 poäng, 77 mot 45.
Undersökningen visar också att pensionsbolagen får särskilt låga betyg när det gäller att själva ta initiativ till kontakt.
Länsförsäkringar bäst på tjänstepension
Bland företagskunderna är det istället Länsförsäkringar, med sina 75,7 poäng, som får högst betyg för sin tjänstepension. Detta följt av Skandia med 73,7 och Handelsbanken med 73,3.
Längst ner bland de separat redovisade bolagen hamnar Alecta med 65,0 poäng. Branschgenomsnittet ligger på 71,5.
Företagskunderna är därmed generellt mer nöjda än de privata pensionsspararna.
SKI konstaterar också att pensionsbolagen behöver bli bättre på att hålla kontakten med sina kunder.
”Det räcker inte att pensionslösningen fungerar. Kunden behöver också förstå sitt sparande, känna sig trygg med sina val och uppleva att någon ser till de egna behoven. Där har pensionsaktörerna en möjlighet att göra större skillnad i kundrelationen”, säger Parmler.
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