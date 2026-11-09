Här är Sveriges bästa och sämsta pensionsbolag – ny rankning

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Så här placerar sig bolagen inom privat pensionssparande enligt SKI:s undersökning:

Placering Bolag Kundnöjdhet 1 Skandia 71,1 2 Länsförsäkringar 69,8 3 Handelsbanken 69,0 4 Nordea 68,8 5 Folksam 68,7 6 SEB 65,8 7 Swedbank 61,8

Branschgenomsnittet är 66,8 poäng. SKI redovisar även en samlad kategori för övriga aktörer, som får 62,2 poäng.

Nästan nio av tio har inte fått rådgivning

Hur nöjda kunderna är verkar också hänga samman med hur mycket kontakt de har med sitt pensionsbolag, konstaterar SKI.

Bara drygt en av tio privatkunder uppger att de har fått pensionsrådgivning.

Bland kunder som fått rådgivning ligger kundnöjdheten på 79 poäng, jämfört med 65 bland dem som inte fått det.

”Pension är en lång kundrelation, men kontakten riskerar att bli alltför sporadisk. Vi ser tydliga skillnader i nöjdhet mellan kunder som får rådgivning och dem som inte får det”, säger Johan Parmler, vd på SKI.

Ännu större är skillnaden mellan kunder som upplever att pensionsbolaget förstår deras behov och dem som inte gör det.

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Här skiljer hela 32 poäng, 77 mot 45.

Undersökningen visar också att pensionsbolagen får särskilt låga betyg när det gäller att själva ta initiativ till kontakt.

Länsförsäkringar bäst på tjänstepension

Bland företagskunderna är det istället Länsförsäkringar, med sina 75,7 poäng, som får högst betyg för sin tjänstepension. Detta följt av Skandia med 73,7 och Handelsbanken med 73,3.

Längst ner bland de separat redovisade bolagen hamnar Alecta med 65,0 poäng. Branschgenomsnittet ligger på 71,5.

Företagskunderna är därmed generellt mer nöjda än de privata pensionsspararna.

SKI konstaterar också att pensionsbolagen behöver bli bättre på att hålla kontakten med sina kunder.

”Det räcker inte att pensionslösningen fungerar. Kunden behöver också förstå sitt sparande, känna sig trygg med sina val och uppleva att någon ser till de egna behoven. Där har pensionsaktörerna en möjlighet att göra större skillnad i kundrelationen”, säger Parmler.

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