Allra värst drabbade är elkunder i elområde SE4, det vill säga Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg och Kalmar.
Elpriserna skenar – blir värre i veckan
Elräkningen för november kan bli den högsta på länge – om du bor söder om Dalälven.
Nya prisrekord slogs i förra veckan till följd av nedstängda kärnkraftverk, ogynnsamt väder och rekordhöga gaspriser på den europeiska kontinenten.
Det blir värre innan det blir bättre, tror Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.
Måndag–onsdag ser ut att bli ännu dyrare än priserna vi såg i förra veckan, då det ser ut att bli helt vindstilla i Tyskland, säger Johan Sigvardsson.
Kärnkraft nedstängd
Allra värst drabbade är elkunder i elområde SE4, det vill säga Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg och Kalmar.
Med nästan hälften av nordisk kärnkraft avstängd stryps överföringskapaciteten mellan elområden. Det gör Sydsverige ännu mer beroende av import av el från grannländer – där skyhöga gaspriser trycker upp elpriserna.
På elbörsen Nord Pool lyfte snittpriset i elområde SE4 i fredags till 3,20 kronor per kilowattimme. Med det hamnar snittpriset hittills i november i elområdet på nästan 3 kronor – vilket med råge blir nytt årshögsta.
Det kan jämföras med oktober, då snittpriset i elområde SE4 på 1,57 kronor per kilowattimme var nytt årshögsta.
Även elområde SE3 – med storstäderna Stockholm och Göteborg – får sin släng av sleven. Men norr om Dalälven – i elområde SE1 och SE2 – är prisbilden en helt annan. Där ligger snittpriset hittills i november på 17 respektive 11 öre per kilowattimme, enligt Nord Pool. Där finns ett stort överskott i elsystemet, som trycker ned priserna.
Flera kärnkraftverk ska startas upp i november efter oväntat långa perioder av underhåll och reparationer. Då väntas utbudet av el öka i södra Sverige, vilket har en dämpande effekt på elpriserna i SE3 och SE4.
Då faller gaspriserna
På terminsmarknaden ser man dock fortsatt höga elpriser i Sydsverige. De pekar mot 1,70 kronor per kilowattimme i genomsnitt för perioden december-februari i SE4, medan SE3 enligt prissättningen på terminsmarknaden hamnar kring 1,30 kronor per kilowattimme.
För SE1 och SE2 ligger terminspriserna för december–februari på cirka 65 öre per kilowattimme.
De höga gaspriserna på kontinenten är tätt förknippade med utbudsstörningarna till följd av Irankriget. Skulle försöken att mäkla fred mellan Iran och USA lyckas kan de falla tillbaka relativt snabbt – även om gasleveranser från Persiska viken tar lång tid att få fram till Europa.
Vet man att utbudet blir bättre längre fram kan man ta av det man har på lager i dag och då kommer gaspriserna att falla, säger Sigvardsson.