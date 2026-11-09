Elpriserna skenar – blir värre i veckan

Det blir värre innan det blir bättre, tror Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Måndag–onsdag ser ut att bli ännu dyrare än priserna vi såg i förra veckan, då det ser ut att bli helt vindstilla i Tyskland, säger Johan Sigvardsson.

Kärnkraft nedstängd

Allra värst drabbade är elkunder i elområde SE4, det vill säga Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg och Kalmar.

Med nästan hälften av nordisk kärnkraft avstängd stryps överföringskapaciteten mellan elområden. Det gör Sydsverige ännu mer beroende av import av el från grannländer – där skyhöga gaspriser trycker upp elpriserna.

På elbörsen Nord Pool lyfte snittpriset i elområde SE4 i fredags till 3,20 kronor per kilowattimme. Med det hamnar snittpriset hittills i november i elområdet på nästan 3 kronor – vilket med råge blir nytt årshögsta.

Det kan jämföras med oktober, då snittpriset i elområde SE4 på 1,57 kronor per kilowattimme var nytt årshögsta.

Även elområde SE3 – med storstäderna Stockholm och Göteborg – får sin släng av sleven. Men norr om Dalälven – i elområde SE1 och SE2 – är prisbilden en helt annan. Där ligger snittpriset hittills i november på 17 respektive 11 öre per kilowattimme, enligt Nord Pool. Där finns ett stort överskott i elsystemet, som trycker ned priserna.

Flera kärnkraftverk ska startas upp i november efter oväntat långa perioder av underhåll och reparationer. Då väntas utbudet av el öka i södra Sverige, vilket har en dämpande effekt på elpriserna i SE3 och SE4.