I vissa delar av Stockholm får bostadsköparna gräva djupt i plånboken. Här säljs lägenheterna för nästan 14 procent över utgångspriset. I Malmö ser det helt annorlunda ut.
Glöm utgångspriset – här blir lägenheten 700 000 kronor dyrare
I Stockholms innerstad kan en lägenhet bli hundratusentals kronor dyrare när budgivningen drar i gång.
En ny kartläggning från Bjurfors, baserad på statistik från Booli, visar var konkurrensen om bostäderna är som störst. Undersökningen omfattar Stockholm, Göteborg och Malmö under januari till oktober 2026.
Högst budpremier hittar vi på Södermalm i Stockholm.
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Kan stiga med 700 000 kronor
I Hornstull betalar bostadsköparna i genomsnitt 13,7 procent över utgångspriset. Det är den högsta så kallade budpremien bland områdena i undersökningen.
Enligt Boolis slutprisstatistik ligger det genomsnittliga utropspriset för lägenheter i Hornstull på omkring 5,1 miljoner kronor.
Med en budpremie på 13,7 procent motsvarar det ett påslag på drygt 700 000 kronor. En lägenhet som annonseras för 5,1 miljoner skulle alltså, med samma procentuella påslag, säljas för omkring 5,8 miljoner kronor.
Dessutom ligger bostäderna i Hornstull ute till försäljning i bara 12 dagar, i genomsnitt.
Även Mariatorget och Zinkensdamm/Rosenlund ligger högt på listan, med budpremier på 13,3 respektive 13,2 procent.
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I Malmö betalar köparna mindre än begärt
I Stockholm säljs bostadsrätter i genomsnitt 7,5 procent över utgångspriset. I Göteborg stannar budpremien på 1,2 procent.
I Malmö är siffran i stället negativ. Där säljs bostadsrätterna i genomsnitt 0,6 procent under utgångspriset.
Försäljningarna tar också betydligt längre tid. I Stockholm annonseras bostadsrätterna i genomsnitt i 15 dagar, jämfört med 33 dagar i Göteborg och 42 dagar i Malmö.
I Malmö har säljarna sänkt utgångspriset på nästan var fjärde bostadsrätt.
”Stockholm har under lång tid varit dragloket i bostadsmarknadens återhämtning och i innerstan ligger priserna nu på rekordnivåer”, säger Irja Amolin, vd för Bjurfors Sverige.
Lägenhetspriserna nära rekordnivåer
Enligt SBAB:s senaste prisstatistik ligger lägenhetspriserna i Storstockholm nu mycket nära rekordnivåerna från våren 2022.
Under oktober steg lägenhetspriserna i Sverige med 0,3 procent medan villapriserna föll med 2,4 procent.
SBAB:s Bomarknadstemp visar dessutom att Stockholms innerstad har en starkare lägenhetsmarknad än normalt.
I stora delar av landet är läget betydligt trögare, med ett fortsatt stort utbud och långa försäljningstider.
”Jämfört med vad som är normalt har vi ett mycket större utbud på lägenheter än för hus. Det är förstås positivt för den som vill ha många lägenheter att välja emellan men bidrar samtidigt till längre försäljningstider än normalt”, kommenterar Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Villorna går mot strömmen i Malmö
I Malmö säljs villorna i genomsnitt 2,2 procent över utgångspriset, trots att bostadsrätterna säljs under det begärda priset.
Villorna annonseras också i genomsnitt i 21 dagar, hälften så länge som lägenheterna.
I Stockholm är Enskede det villaområde som har högst budpremie, 8,6 procent. I Göteborg toppar Tynnered med sina 4,5 procent och i Malmö ligger Hyllie högst med 3,6 procent.
”I ett och samma område kan det vara hård konkurrens om villor, samtidigt som lägenhetsköparna har betydligt fler alternativ”, säger Irja Amolin.
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