Glöm utgångspriset – här blir lägenheten 700 000 kronor dyrare

I Malmö betalar köparna mindre än begärt

I Stockholm säljs bostadsrätter i genomsnitt 7,5 procent över utgångspriset. I Göteborg stannar budpremien på 1,2 procent.

I Malmö är siffran i stället negativ. Där säljs bostadsrätterna i genomsnitt 0,6 procent under utgångspriset.

Försäljningarna tar också betydligt längre tid. I Stockholm annonseras bostadsrätterna i genomsnitt i 15 dagar, jämfört med 33 dagar i Göteborg och 42 dagar i Malmö.

I Malmö har säljarna sänkt utgångspriset på nästan var fjärde bostadsrätt.

”Stockholm har under lång tid varit dragloket i bostadsmarknadens återhämtning och i innerstan ligger priserna nu på rekordnivåer”, säger Irja Amolin, vd för Bjurfors Sverige.

Lägenhetspriserna nära rekordnivåer

Enligt SBAB:s senaste prisstatistik ligger lägenhetspriserna i Storstockholm nu mycket nära rekordnivåerna från våren 2022.

Under oktober steg lägenhetspriserna i Sverige med 0,3 procent medan villapriserna föll med 2,4 procent.

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SBAB:s Bomarknadstemp visar dessutom att Stockholms innerstad har en starkare lägenhetsmarknad än normalt.

I stora delar av landet är läget betydligt trögare, med ett fortsatt stort utbud och långa försäljningstider.

”Jämfört med vad som är normalt har vi ett mycket större utbud på lägenheter än för hus. Det är förstås positivt för den som vill ha många lägenheter att välja emellan men bidrar samtidigt till längre försäljningstider än normalt”, kommenterar Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Villorna går mot strömmen i Malmö

I Malmö säljs villorna i genomsnitt 2,2 procent över utgångspriset, trots att bostadsrätterna säljs under det begärda priset.

Villorna annonseras också i genomsnitt i 21 dagar, hälften så länge som lägenheterna.

I Stockholm är Enskede det villaområde som har högst budpremie, 8,6 procent. I Göteborg toppar Tynnered med sina 4,5 procent och i Malmö ligger Hyllie högst med 3,6 procent.

”I ett och samma område kan det vara hård konkurrens om villor, samtidigt som lägenhetsköparna har betydligt fler alternativ”, säger Irja Amolin.

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