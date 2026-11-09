Kommunen sticker ut – 138 procent fler på bostadsvisningarna

Totalt har antalet besökare per visning ökat i 91 av de 143 kommuner som ingår i jämförelsen.

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Här har bostadsintresset mer än fördubblats

Allra störst är ökningen i skånska Åstorp. Där har antalet besökare per visning stigit från 2,62 till 6,24 på ett år, en uppgång med 138,4 procent.

I småländska Vaggeryd har visningstrycket ökat med 127,6 procent och i Gällivare med 115,6 procent. Även Kil och Staffanstorp har mer än fördubblat antalet besökare per visning.

Staffanstorp utmärker sig också genom att ha hela 9,24 besökare per visning, betydligt fler än rikssnittet.

”Att fler går på visningar visar att intresset för att köpa bostad har ökat sedan i fjol. Men det som sticker ut är att antalet visningsbesökare ökar betydligt snabbare än antalet visningar”, kommenterar Tobias Bard, vd på Boneo.

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