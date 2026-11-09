En växande skara svenskar går på bostadsvisningar. I en skånsk kommun har antalet besökare per visning stigit med hela 138 procent på ett år. I en annan trängs nästan tio spekulanter på varje visning.
Kommunen sticker ut – 138 procent fler på bostadsvisningarna
Det har blivit trängre på landets bostadsvisningar. I oktober kom i genomsnitt 4,35 personer per visning, jämfört med 3,82 under samma månad förra året. Det motsvarar en ökning med 14 procent, enligt ny statistik från bostadsportalen Boneo.
Totalt har antalet besökare per visning ökat i 91 av de 143 kommuner som ingår i jämförelsen.
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Här har bostadsintresset mer än fördubblats
Allra störst är ökningen i skånska Åstorp. Där har antalet besökare per visning stigit från 2,62 till 6,24 på ett år, en uppgång med 138,4 procent.
I småländska Vaggeryd har visningstrycket ökat med 127,6 procent och i Gällivare med 115,6 procent. Även Kil och Staffanstorp har mer än fördubblat antalet besökare per visning.
Staffanstorp utmärker sig också genom att ha hela 9,24 besökare per visning, betydligt fler än rikssnittet.
”Att fler går på visningar visar att intresset för att köpa bostad har ökat sedan i fjol. Men det som sticker ut är att antalet visningsbesökare ökar betydligt snabbare än antalet visningar”, kommenterar Tobias Bard, vd på Boneo.
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Stockholm lockar allt fler spekulanter
Bland Sveriges åtta största kommuner toppar Västerås med en uppgång på 59,9 procent. Stockholm följer med 42,8 procent, medan Göteborg och Malmö har ökningar på 23,4 respektive 17,7 procent.
I Stockholm kommer nu, i genomsnitt, 7,46 personer på varje visning, jämfört med 5,22 för ett år sedan.
Sämre går det för bland annat Hudiksvall. Där har antalet besökare per visning rasat med 71,7 procent. Även Kumla och Lindesberg har stora nedgångar.
Färre bostäder ute till försäljning
Det ökade visningsintresset sammanfaller med ett krympande utbud.
Enligt ny Booli-statistik fanns 40 229 lägenheter till salu i oktober, 2 procent färre än samma månad förra året.
På villamarknaden är minskningen större. Antalet hus till salu har sjunkit med 13 procent.
Även budgivningarna har förändrats. För lägenheter låg slutpriserna i genomsnitt 2 procent över utgångspriserna i oktober, jämfört med 1,1 procent året före.
På villamarknaden har köparna gått från att i genomsnitt betala under utgångspriset till att betala något över.
Fler bostadsaffärer genomförs
Att aktiviteten på bostadsmarknaden har ökat bekräftas av ny statistik från Svensk Mäklarstatistik.
Under oktober såldes 17 900 bostäder i Sverige, 6 procent fler än under samma månad 2025.
Av dessa var 11 400 bostadsrätter och 6 500 villor. För villorna innebar det ett nytt oktoberrekord.
Även försäljningstiderna har blivit kortare jämfört med förra året.
Bostadsrättspriserna steg med 1,9 procent i oktober, medan villapriserna sjönk med 0,6 procent. Störst var uppgången för bostadsrätter i Storstockholm, där priserna ökade med 3,8 procent.
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