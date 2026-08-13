Glädjebesked för sparare – här har pengarna vuxit mest

Allra bäst har det gått för Asienfond, som hade stigit med närmare 33 procent sedan årsskiftet, sammanfattar Placera.

På andra plats hamnade Global Emerging Markets med en uppgång på över 30 procent. Teknikfonden Technology följde därefter med 28,5 procent.

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Samma bolag bakom uppgången

Gemensamt för flera av fondvinnarna är deras stora innehav i den asiatiska tekniksektorn.

I både Asienfond och Global Emerging Markets är den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC det största innehavet. Även Samsung och sydkoreanska SK Hynix väger tungt.

Samma tre bolag återfinns också bland de största innehaven i Access Asien och Access Edge Emerging Markets. Fonderna placerar sig på fjärde respektive femte plats och hade båda stigit med närmare 27 procent vid utgången av juli.

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