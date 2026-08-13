Glädjebesked för sparare – här har pengarna vuxit mest

Asien har blivit årets stora vinnare bland Swedbanks fonder. Flera har stigit omkring 30 procent. Bakom uppgången återkommer samma teknikjättar.
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Den som placerat sparpengarna i rätt del av världen har fått en rejäl skjuts under 2026. När Swedbank Roburs bästa fonder summerades efter juli dominerades toppen av Asien och tillväxtmarknader.
Allra bäst har det gått för Asienfond, som hade stigit med närmare 33 procent sedan årsskiftet, sammanfattar Placera.
På andra plats hamnade Global Emerging Markets med en uppgång på över 30 procent. Teknikfonden Technology följde därefter med 28,5 procent.
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Samma bolag bakom uppgången
Gemensamt för flera av fondvinnarna är deras stora innehav i den asiatiska tekniksektorn.
I både Asienfond och Global Emerging Markets är den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC det största innehavet. Även Samsung och sydkoreanska SK Hynix väger tungt.
Samma tre bolag återfinns också bland de största innehaven i Access Asien och Access Edge Emerging Markets. Fonderna placerar sig på fjärde respektive femte plats och hade båda stigit med närmare 27 procent vid utgången av juli.
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Uppgången har bromsat in
Årets vinnare har förvisso fått en trögare start på sensommaren.
Asienfond har backat med över 4 procent den senaste månaden efter en svagare period för flera asiatiska halvledarbolag. Även Global Emerging Markets har vänt ned under samma period.
Swedbank Roburs bästa fonder 2026:
- Asienfond: nära 33 procent
- Global Emerging Markets: över 30 procent
- Technology: 28,5 procent
- Access Asien: nära 27 procent
- Access Edge Emerging Markets: nära 27 procent
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