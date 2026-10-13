Försäkringsbolagets uppmaning – ta fram mobilen hemma

Nu uppmanar försäkringsbolaget If fler att fotografera eller filma sina hem. Under 2025 registrerades 321 brandskador orsakade av levande ljus, enligt statistik från Svensk Försäkring.

Bilderna kan hjälpa dig att få ihop en förteckning över det som har förstörts.

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Du behöver inte spara varje kvitto

Kvittot på dina dyrgripar kanske finns kvar. Kvittot på tallrikarna du köpte för flera år sedan är det förmodligen sämre med.

If uppger att kunder varken måste dokumentera hemmet eller spara kvitton på alla sina ägodelar.

”Ingen förväntas ha kvitton på allt som samlats i ett hem genom åren”, säger Sara Aschan, skadechef på If.

Något originalkvitto kan försäkringsbolaget heller inte kräva för att du ska kunna visa att du ägde en sak, förklarar Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Du behöver däremot kunna göra det sannolikt att sakerna som du begär ersättning för faktiskt var dina.

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Fotografier, kontoutdrag, intyg från närstående och bruksanvisningar kan fungera som underlag. Vad som räcker avgörs från fall till fall, genom en helhetsbedömning.

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