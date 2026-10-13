När ljusen åker fram ökar också behovet av att tänka på brandsäkerheten. Men försäkringsbolaget If har ytterligare ett råd till hushållen.
Försäkringsbolagets uppmaning – ta fram mobilen hemma
Att försöka minnas allt du äger är svårt nog när sakerna finns kvar. Efter en brand ska du kanske också komma ihåg vad som låg längst in i garderoben och i lådorna i förrådet.
Nu uppmanar försäkringsbolaget If fler att fotografera eller filma sina hem. Under 2025 registrerades 321 brandskador orsakade av levande ljus, enligt statistik från Svensk Försäkring.
Bilderna kan hjälpa dig att få ihop en förteckning över det som har förstörts.
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Du behöver inte spara varje kvitto
Kvittot på dina dyrgripar kanske finns kvar. Kvittot på tallrikarna du köpte för flera år sedan är det förmodligen sämre med.
If uppger att kunder varken måste dokumentera hemmet eller spara kvitton på alla sina ägodelar.
”Ingen förväntas ha kvitton på allt som samlats i ett hem genom åren”, säger Sara Aschan, skadechef på If.
Något originalkvitto kan försäkringsbolaget heller inte kräva för att du ska kunna visa att du ägde en sak, förklarar Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Du behöver däremot kunna göra det sannolikt att sakerna som du begär ersättning för faktiskt var dina.
Fotografier, kontoutdrag, intyg från närstående och bruksanvisningar kan fungera som underlag. Vad som räcker avgörs från fall till fall, genom en helhetsbedömning.
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Öppna garderoberna också
Ifs råd är att gå igenom ett rum i taget med mobilen. Ta översiktsbilder eller filma så att möbler och andra tillhörigheter syns.
Stanna inte vid den prydliga vardagsrumsvyn. Öppna skåp, garderober och lådor. Det du förvarar på vinden eller i källaren behöver också komma med.
För värdefulla föremål rekommenderar bolaget mer noggrann dokumentation. Ta närbilder på exempelvis smycken, konst och elektronik. Anteckna gärna märke, modell och andra uppgifter som hjälper till att identifiera sakerna.
Kvitton och värderingsintyg för sådana föremål är också bra att spara. Fotografera papperskvittona och förvara dokumentationen säkert, exempelvis i en molntjänst.
Räcker försäkringen till?
Enligt If räcker grundskyddets försäkringsbelopp för de allra flesta vid en brand.
Har du köpt dyr konst, smycken eller andra värdefulla föremål kan du däremot behöva kontrollera att försäkringen fortfarande motsvarar det du äger. Passa på när du ändå går igenom sakerna.
För de levande ljusen gäller de gamla vanliga brandsäkerhetsråden: ställ dem stadigt och på avstånd från gardiner och annat som kan fatta eld.
Släck när du lämnar rummet, kontrollera brandvarnarna och ha släckutrustning nära till hands.
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