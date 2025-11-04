Folkets köttlängtan ratas av branschen – just nu

Köttpriserna stiger. Enligt Matpriskollen har exempelvis köttfärsen stigit i pris med 16 procent på ett år och kollar man ett antal år tillbaka så har slakteripriserna stigit med hela 80 procent, enligt Jordbruksverket.

Tar tid att bygga upp

”Det är brist i hela Europa och det går inte ens att importera för att täcka upp. Det är en paradox: priserna är allt högre, men företagen försvinner”, säger Åsa Lannhard Öberg, analytiker på Jordbruksverket, till Dagens Nyheter.

Läs mer: Livsmedelsföretagen: “En besvikelse” (Dagens PS)

Enligt expertisen handlar det också om en generationsväxling inom näringen. En generationsväxling som tar tid.

”För att få mer kött behöver vi fler köttföretagare. Det tar åratal att öka besättningarna och det behövs kapital för att starta upp”, säger Anna Hessle, forskare vid SLU i Skara, till Dagens Nyheter.

Enligt Jordbruksverket visar pilarna bara nedåt vad gäller antalet nötkreatur vi har i Sverige. Det totala antalet minskade förra året med 2,5 procent. Antal kor för uppfödning av kalvar minskade mest. Med 3,7 procent. Antalet jordbruksföretag med nötkreatur fortsätter också att minska och var 2,9 % färre i december 2024 än i december 2023.

Tummen ned för import från Sydamerika

Att sänka priserna genom import tycks inte heller vara en väg att få priserna att gå ned.

ANNONS

”Vi ser underskott inte bara i EU utan även i Nordamerika och Australien. Det är svårt att öka produktionen någonstans”, säger Isabel Moretti, vd för Svensk Kött, till Dagens Nyheter.

Läs mer: Rapport: Kött får matpriserna att dra i väg (Dagens PS)

För att kunna öka importen av kött diskuterar EU ett handelsavtal med de så kallade Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) i Sydamerika som kan öppna för mer importerat kött. Men det får tummen ned från Sverige.

”Sydamerikanskt nötkött har ofta 50–80 procent högre klimatpåverkan än svenskt. Här har vi betesmarker, vatten och foder. Vi borde producera mer själva, inte mindre”, säger Isabel Moretti till Dagens Nyheter.