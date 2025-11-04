Allt fler tycks längta efter kött igen. På ett år har köttfärsen stigit med 16 procent. Samtidigt har färre nötkreatur. ”En paradox”, säger experterna.
Folkets köttlängtan ratas av branschen – just nu
Mest läst i kategorin
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna. Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna. ”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu …
Nya regler för sambor – så vill utredarna ändra lagen
Att leva som sambo kan förvisso kännas lika självklart som att vara gift. Men när det kommer till arv är skillnaden fortfarande stor. Nu vill en ny statlig utredning ändra på det. ”Sambor har i dag ett mycket svagt efterlevandeskydd. Förslaget innebär en tydlig förbättring”, säger Familjerättsjuristen Emma Forsberg till Dagens Industri. Det hela handlar …
Sverige klättrar och pensionsåldern avskaffas
Trots bättre betyg i den globala pensionsrankningen växer oron för svenska pensioner. Samtidigt skrotas pensionsåldern. Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. En av fem gör …
Hon är den enda som slår ChatGPT
Unga svenskar tar alltmer hjälp av ChatGPT och AI i sin privatekonomi. Men det finns en betydligt viktigare, möjligen oväntad, rådgivare. Var femte ung svensk använder redan ChatGPT för att få ekonomiska råd, enligt en ny undersökning från Yougov. Fintechföretaget Riverty, som beställt undersökningen, kan konstatera att medan äldre generationer föredrar finansiella experter av kött …
Skuldfri inte bäst och Sverige är officiellt kontantlöst
Sverige tar klivet in i en helt ny betalvardag, bostadsmarknaden utmanar Hemnets dominans och forskare slår hål på myten om ”resonerande AI”. Samtidigt seglar natrium upp som hot mot litium och svenskfavoriten Palma tar till drastiska åtgärder mot överturism. Här är veckans snackisar och varför de spelar roll för dig. Sverige blir kontantlöst – men …
Köttpriserna stiger. Enligt Matpriskollen har exempelvis köttfärsen stigit i pris med 16 procent på ett år och kollar man ett antal år tillbaka så har slakteripriserna stigit med hela 80 procent, enligt Jordbruksverket.
Tar tid att bygga upp
”Det är brist i hela Europa och det går inte ens att importera för att täcka upp. Det är en paradox: priserna är allt högre, men företagen försvinner”, säger Åsa Lannhard Öberg, analytiker på Jordbruksverket, till Dagens Nyheter.
Läs mer: Livsmedelsföretagen: “En besvikelse” (Dagens PS)
Enligt expertisen handlar det också om en generationsväxling inom näringen. En generationsväxling som tar tid.
”För att få mer kött behöver vi fler köttföretagare. Det tar åratal att öka besättningarna och det behövs kapital för att starta upp”, säger Anna Hessle, forskare vid SLU i Skara, till Dagens Nyheter.
Enligt Jordbruksverket visar pilarna bara nedåt vad gäller antalet nötkreatur vi har i Sverige. Det totala antalet minskade förra året med 2,5 procent. Antal kor för uppfödning av kalvar minskade mest. Med 3,7 procent. Antalet jordbruksföretag med nötkreatur fortsätter också att minska och var 2,9 % färre i december 2024 än i december 2023.
Tummen ned för import från Sydamerika
Att sänka priserna genom import tycks inte heller vara en väg att få priserna att gå ned.
”Vi ser underskott inte bara i EU utan även i Nordamerika och Australien. Det är svårt att öka produktionen någonstans”, säger Isabel Moretti, vd för Svensk Kött, till Dagens Nyheter.
Läs mer: Rapport: Kött får matpriserna att dra i väg (Dagens PS)
För att kunna öka importen av kött diskuterar EU ett handelsavtal med de så kallade Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) i Sydamerika som kan öppna för mer importerat kött. Men det får tummen ned från Sverige.
”Sydamerikanskt nötkött har ofta 50–80 procent högre klimatpåverkan än svenskt. Här har vi betesmarker, vatten och foder. Vi borde producera mer själva, inte mindre”, säger Isabel Moretti till Dagens Nyheter.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Efter segelbåtar – späckhuggarnas nästa byte är vithaj
Späckhuggare jagar i grupp och har nu lärt sig att döda vithaj för att kommer över den näringsrika levern. Det relativt nya beteendet kan leda till ett ekologiskt skifte. Att intelligenta späckhuggare snabbt anammar nya beteenden råder det ingen tvekan om. Har attackerat många båtar Späckhuggare har under de senaste åren terroriserat båtar i Gibraltarsundet, …
Äntligen trygghet för elbilsköpare – batteriet går att mäta på riktigt
Från och med den 1 november finns en ny varudeklaration för begagnade elbilar, framtagen av MRF tillsammans med Konsumentverket. För första gången kan köpare se hur bilens batteri mår, något som länge saknats på elbilsmarknaden. Den nya deklarationen visar batteriets hälsa, kallad State of Health (SoH), på en skala från 1 till 100. Här står …
Folkets köttlängtan ratas av branschen – just nu
Allt fler tycks längta efter kött igen. På ett år har köttfärsen stigit med 16 procent. Samtidigt har färre nötkreatur. ”En paradox”, säger experterna. Köttpriserna stiger. Enligt Matpriskollen har exempelvis köttfärsen stigit i pris med 16 procent på ett år och kollar man ett antal år tillbaka så har slakteripriserna stigit med hela 80 procent, …
Covidvaccin leder till längre liv för cancerpatienter
Amerikanska forskare har kommit fram till att covidvaccin kan leda till ett längre liv för vissa cancerpatienter. Vaccinet förbättrar både hudcancer och lungcancer. Forskare har upptäckt att ett mRNA-baserat covidvaccin, den typ som används i Sverige, kan göra att cancerpatienter lever längre. Studien är publicerad i tidskriften Nature. Covidvaccin kan ge ett längre liv för …
Nästa 208 chockar med design från en annan planet
Peugeot släpper en första bild av sin “Polygon”-konceptbil – och det ser ut som en framtidsbil från en annan planet. Peugeot planerar mer än små förändringar. Den franska tillverkaren har släppt en teaser på sin nya “Polygon”-konceptbil, som inte bara ger en hint om nästa generation av storsäljaren 208, utan signalerar en total omskrivning av …