Flickvännens arv var påhittat – man lurades på 10 miljoner kronor

Men den 10 november, samma dag som hon skulle lämna USA, greps hon misstänkt för att ha lurat mannen på över en miljon dollar, motsvarande omkring tio miljoner kronor.

Enligt åklagarna hade hon under flera år fått honom att betala för ett arv som aldrig existerat.

Påstod sig vara politikerns dotter

För att förstå hur professorn kunde förlora sin förmögenhet får vi gå tillbaka till 2013. Då träffade han Maria Auxiliadora Rezende genom en kurs han undervisade i Massachusetts. De inledde senare en romantisk relation.

Vid något tillfälle berättade hon att hon var utomäktenskaplig dotter till Iris Rezende, en välkänd brasiliansk politiker som bland annat varit borgmästare i Goiânia.

Hon skulle därför ärva värdefull jordbruksmark i Brasilien. För att få tillgång till arvet behövde hon dock betala både arvsskatt och advokatkostnader.

Mannen gick med på att hjälpa henne. Som tack skulle han få del av markens värde, rapporterar Boston Globe.

Omkring 2020 fick han kontakt med personer som presenterades som brasilianska advokater. De hjälpte till att upprätta ett avtal där professorn skulle få 49 procent av ett bolag som skulle äga marken, enligt uppgifter från Boston.com.

Därefter fortsatte betalningarna. De påstådda advokaterna skickade uppdateringar om investeringen och tog betalt för sitt arbete. Mannen ska även ha betalat Rezendes hyra och andra levnadskostnader.

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