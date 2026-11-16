En 85-årig professor trodde att han skulle tjäna pengar på sin flickväns arv i Brasilien. I stället misstänks han ha lurats på över en miljon dollar. Nu har kvinnan åtalats för bedrägeri. I Sverige har liknande bedrägerier kostat hundratals miljoner kronor bara under det senaste året.
Flickvännens arv var påhittat – man lurades på 10 miljoner kronor
Maria Auxiliadora Rezende, 66, hade bokat en flygbiljett från Boston till Brasilien.
Hon hade också ordnat med en flyttfirma och ska ha bett sin 85-årige pojkvän att stå för kostnaden.
Men den 10 november, samma dag som hon skulle lämna USA, greps hon misstänkt för att ha lurat mannen på över en miljon dollar, motsvarande omkring tio miljoner kronor.
Enligt åklagarna hade hon under flera år fått honom att betala för ett arv som aldrig existerat.
Påstod sig vara politikerns dotter
För att förstå hur professorn kunde förlora sin förmögenhet får vi gå tillbaka till 2013. Då träffade han Maria Auxiliadora Rezende genom en kurs han undervisade i Massachusetts. De inledde senare en romantisk relation.
Vid något tillfälle berättade hon att hon var utomäktenskaplig dotter till Iris Rezende, en välkänd brasiliansk politiker som bland annat varit borgmästare i Goiânia.
Hon skulle därför ärva värdefull jordbruksmark i Brasilien. För att få tillgång till arvet behövde hon dock betala både arvsskatt och advokatkostnader.
Mannen gick med på att hjälpa henne. Som tack skulle han få del av markens värde, rapporterar Boston Globe.
Omkring 2020 fick han kontakt med personer som presenterades som brasilianska advokater. De hjälpte till att upprätta ett avtal där professorn skulle få 49 procent av ett bolag som skulle äga marken, enligt uppgifter från Boston.com.
Därefter fortsatte betalningarna. De påstådda advokaterna skickade uppdateringar om investeringen och tog betalt för sitt arbete. Mannen ska även ha betalat Rezendes hyra och andra levnadskostnader.
Läs även: Glömde bankkonto med 10 miljoner kronor – stämde sin egen bror. Dagens PS
Familjen avslöjade lögnerna
Mannens vuxna barn hade börjat misstänka att någonting var fel redan 2016. De anlitade senare en brasiliansk advokat för att undersöka kvinnans berättelse.
Under våren 2025 började även professorn själv ställa frågor. Han ville bland annat veta om en av advokaterna verkligen var den han utgav sig för att vara.
Enligt domstolshandlingarna presenterades då handlingar som skulle styrka advokatens identitet. Utredarna misstänker att någon i själva verket hade använt en riktig brasiliansk advokats identitet utan hans vetskap.
När familjens advokat undersökte saken hittade han inga spår av den påstådda jordbruksmarken. Han kunde heller inte hitta något som tydde på att Rezende var släkt med politikern.
När kvinnan och hennes misstänkta medhjälpare pressades på svar ska de ha anklagat mannens familj för trakasserier. De uppmanade också professorn att radera tidigare meddelanden.
Mannen hade vid det här laget allvarliga hälsoproblem. Enligt domstolshandlingarna lider han av svår njursjukdom och har genomgått en medicinsk bedömning som tyder på Alzheimers sjukdom.
Riskerar 20 års fängelse
Enligt åklagarna ska Rezende och hennes misstänkta medhjälpare ha fått mer än en miljon dollar från professorn, främst genom återkommande betalningar från december 2020.
När kvinnan greps den 10 november hade hon redan förberett sin flytt till Brasilien.
Den 13 november meddelade det amerikanska justitiedepartementet att hon åtalats för bedrägeri. Hon riskerar upp till 20 års fängelse om hon döms.
Romansbedrägerier ökar kraftigt i Sverige
Miljonförluster vid romansbedrägerier förekommer också i Sverige.
Här ökade de uppskattade brottsvinsterna från romansbedrägerier med 48 procent bara under 2025, från 372 till 551 miljoner kronor. Det visar en rapport från Polisens nationella bedrägericentrum.
Ökningen skedde trots att de samlade brottsvinsterna från bedrägerier minskade med omkring tio procent under samma period.
Totalt 57 personer förlorade mer än en miljon kronor vardera på romansbedrägerier under 2025. Tillsammans uppgick deras förluster till omkring 172 miljoner kronor.
Läs också: Pensionärer missar pengarna – 7 290 kronor skattefritt i månaden. Dagens PS
Läs även: Här betalar du 50 procent mer på semestern – i samma land. Dagens PS