Ett hus så smalt att ingen kan bo där. Ett annat som stängde en hel gränd. Och ett tredje som målades i röda och vita ränder efter en grannkonflikt. Bakom de märkliga fasaderna finns berättelser om människor som vägrade ge sig.
Hämndhusen – berättelserna bakom världens märkligaste byggen
I den sicilianska byn Petralia Sottana står ett hus som är omkring en meter brett. Det är för smalt för att bo i, men tillräckligt brett för att skymma utsikten från huset bakom.
Byggnaden kallas Casa du Currivu – ”trotshuset”.
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Byggdes för att skymma utsikten
Enligt berättelsen som lever kvar i Petralia Sottana ville en man bygga på sitt hus under 1950-talet. Grannen sade nej, eftersom han ville behålla utsikten.
Mannen hade fortfarande mark framför grannens fönster, men utrymmet räckte inte till något han kunde bo i. Så han byggde ändå: ett två våningar högt hus, omkring en meter brett, som skymde utsikten grannen hade velat rädda. Sidan mot grannen målades svart. Inuti finns knappt mer än ett golv och en trappa. I dag är huset en sevärdhet, berättar Idealista.
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Hollensburys ”hämndhus”
På Queen Street i amerikanska Alexandria står Hollensbury Spite House. Det byggdes 1830 av John Hollensbury mitt i en gränd mellan två hus och är bara drygt två meter brett.
Enligt den mest spridda berättelsen hade Hollensbury fått nog av människor och hästkärror som passerade genom gränden. Han stängde helt enkelt passagen genom att bygga ett hus där.
Namnet – hämndhus – har levt kvar i snart tvåhundra år. Men Michael Pope, ordförande för Alexandrias historiska sällskap, säger till ABC News att det inte finns några dokument som faktiskt bevisar att Hollensbury byggde av ilska.
Grannarna protesterade – då blev huset randigt
I Londons Kensington ville fastighetsägaren Zipporah Lisle-Mainwaring riva ett hus och bygga ett nytt med två våningar under marken. Grannarna protesterade mot planerna. Våren 2015 fick husets fasad plötsligt breda röda och vita ränder. Enligt Idealista var den randiga fasaden hennes svar på protesterna.
Huset fick smeknamnet Candy Cane House, efter de randiga polkagrisstänger som hör julen till. Kommunen krävde att fasaden skulle målas vit igen, men Lisle-Mainwaring tog strid om beslutet. År 2017 gav en högre domstol henne rätt att behålla ränderna: själva målningen hade varit laglig.
Konflikten mellan bröder
Och så har vi, förstås, Skinny House i Boston, som står inklämt mellan två betydligt större byggnader.
Enligt den välkända berättelsen ärvde två bröder en tomt tillsammans. Medan den ene var borta byggde den andre ett hus som tog nästan all plats.
När brodern kom hem återstod bara en smal remsa mark. Där byggde han sitt eget hus – precis framför broderns fönster, så att det skymde både ljus och utsikt. Åtminstone är det så historien brukar berättas.
Vissa av husen har en väl dokumenterad historia. Andra har fått låna sin av grannar, guider och generationer av nyfikna besökare. Men oavsett hur mycket trots som faktiskt låg bakom byggena har de lyckats med en sak: folk pratar fortfarande om dem.
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